Jacinda Ardern odstupuje z funkce novozélandské premiérky

19. 1. 2023

čas čtení 5 minut





Předsedkyně labouristů odstoupí nejpozději 7. února s tím, že "už nemá dost sil" na to, aby tuto funkci vykonávala





Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová oznámila, že odstupuje z funkce. Je to šokující oznámení, které přišlo ve chvíli, kdy potvrdila konání celostátních voleb v říjnu tohoto roku.



Na čtvrtečním výročním zasedání stranického shromáždění Ardernová uvedla, že "už nemá dost sil" na to, aby vykonávala svou práci. "Je čas," řekla.



"Odcházím, protože s takovou výsadní rolí přichází odpovědnost. Odpovědnost poznat, kdy jste tou správnou osobou, která má vést, a také kdy ne. Vím, co tato práce vyžaduje. A vím, že už nemám dost sil na to, abych ji vykonávala spravedlivě. Je to tak jednoduché," řekla.

Její mandát premiérky skončí nejpozději 7. února, ale jako poslankyně bude pokračovat až do voleb koncem tohoto roku.





"Jsem jen člověk, politici jsou lidé. Dáváme ze sebe všechno, co můžeme, tak dlouho, jak jen můžeme. A pak přijde čas. A pro mě ten čas nadešel teď," řekla. Ardernová uvedla, že během letních prázdnin přemýšlela o tom, zda má energii pokračovat ve funkci, a došla k závěru, že ne.



Ardernová se stala nejmladší ženou v čele vlády na světě, když byla v roce 2017 ve svých 37 letech zvolena premiérkou. Vedla Nový Zéland během pandemie covidu a velkých katastrof včetně teroristického útoku na dvě mešity v Christchurchi a výbuchu sopky na Bílém ostrově.



"Bylo to nejvíce naplňujících pět a půl roku mého života. Mělo však i své výzvy - mezi agendou zaměřenou na bydlení, dětskou chudobu a změnu klimatu jsme se setkali s ... domácí, teroristickým útoke, velkou přírodní katastrofou, globální pandemií a hospodářskou krizí," řekla.



Na otázku, jak by si přála, aby si Novozélanďané pamatovali její vedení, Ardernová odpověděla, že "jako někoho, kdo se vždy snažil být laskavý".



"Doufám, že Novozélanďanům zanechám přesvědčení, že můžete být laskaví, ale silní, empatičtí, ale rozhodní, optimističtí, ale soustředění. A že můžete být svým vlastním typem vůdčího politika - takovým, který ví, kdy je čas odejít," řekla Ardernová.



V uplynulém roce čelila Ardernová výraznému nárůstu výhrůžek násilím, zejména ze strany konspiračních teoretiků a skupin odpůrců očkování, které rozzuřily povinné vakcíny a covidové lockdowny v zemi. Uvedla však, že za jejím rozhodnutím odstoupit nestojí zvýšené riziko spojené s výkonem funkce.





"Nechci zanechat dojem, že nepřízeň osudu, které v politice čelíte, je důvodem odchodu. Ano, má to vliv. Jsme přece jenom lidé, ale to nebyl základ mého rozhodnutí," řekla.



Ardernová uvedla, že do budoucna nemá žádné plány, kromě toho, že chce trávit více času s rodinou.



Poděkovala svému partnerovi Clarku Gayfordovi a dceři Neve, kterou porodila v době, kdy zastávala úřad, jako těm, kteří "z nás všech obětovali nejvíce".



Oznámení premiérky přichází v době, kdy Nový Zéland vstupuje do těsně předvolebního roku, jehož termín hlasování byl oznámen na 14. října. Průzkumy veřejného mínění v posledních měsících přisuzovaly labouristům pod vedením Ardernové mírný pokles za opoziční Národní stranou.



Ardernová uvedla, že za jejím rozhodnutím odejít nestojí pokles v průzkumech.



"Neodcházím proto, že bych si myslela, že nemůžeme vyhrát volby, ale proto, že věřím, že můžeme a budeme a že pro tuto výzvu potřebujeme nové lidi," řekla.



Kdo Ardernovou nahradí, zatím není jasné: místopředseda a ministr financí Grant Robertson, který by byl považován za jednoho z favoritů na tuto funkci, ve čtvrtek uvedl, že se o ni ucházet nebude. Ve svém prohlášení uvedl: "Nenabízím se jako kandidát na post lídra Labouristické strany."



Labouristické shromáždění má nyní sedm dní na to, aby zjistilo, zda má nějaký nový kandidát více než dvoutřetinovou podporu v rámci shromáždění, aby se mohl stát novým předsedou a premiérem. Stranické hlasování o novém lídrovi proběhne za tři dny, 22. ledna. Pokud nikdo nedosáhne této prahové úrovně podpory, bude se o vůdcovství ucházet širší členská základna labouristů.



Předseda opoziční Národní strany Christopher Luxon uvedl, že Ardernová "významně přispěla Novému Zélandu v této obtížné a náročné práci", a označil ji za "silnou velvyslankyni Nového Zélandu na světové scéně".



"Její vedení po teroristických útocích v Christchurchi bylo zároveň silné a soucitné a je něčím, na co může být hrdá," řekl.



Australský premiér Anthony Albanese vzdal Ardernové hold a řekl, že "ukázala světu, jak vést s intelektem a silou".





"Ukázala, že empatie a nadhled jsou mocné vůdčí vlastnosti," řekl.







Podrobnosti v angličtině ZDE

