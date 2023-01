Podvyživená česká média jsou ve vleku prezidentských kandidátů

22. 1. 2023 / Ivan Větvička

Média by v prezidentských volbách měla především představit kandidáty, a to pokud možno objektivně, bez zaujetí pro tu či onu stranu. Voliči by ocenili, kdyby si například mohli na jednom místě přečíst, jak Andrej Babiš budoval Agrofert a jak tento holding čerpá dotace od státu i od Evropské unie. Výčet by se neměl omezovat jenom na problematické kroky, je třeba popsat i korektní aspekty rozvoje holdingu. Neméně zajímavé by bylo vědět, jak Petr Pavel ovlivnil fungování NATO v době, kdy byl jeho vysokým funkcionářem.





Nebo získat přehled o jeho působení v čele Armády České republiky. To by ale znamenalo prostudovat velmi mnoho pramenů a třeba se vydat i do zahraničí, což je pracné, nákladné a nemusí to zajistit takovou sledovanost, jako na tvorbu nenáročné komentáře předvolební estrády Andreje Babiše, během níž o sobě kandidát tvrdí, že je „čistá panna“, (ne)vyjmenovává planety a tahá z kapes kopie Jezulátka, jako kouzelník králíky z klobouku.





Tento stav prezidentským kandidátům vyhovuje. Andrej Babiš krmí veřejnost nesmysly a média mu to zobou z ruky, neboť jim tak roste sledovanost s minimálními náklady. Pan Babiš je raději, když se mu lidé posmívají, než aby se šťourali v jeho podnikání. A pokud jde o investigaci, mnoho novinářů se nechalo nalákat na Čapí hnízdo, které představuje v Babišově impériu zanedbatelnou položku, navíc „pružný výklad“ pravidel pro získávání dotací je mezi podnikateli naprosto běžný a nemusí být nezákonný, ačkoli je nemravný.







Petr Pavel může být spokojený. Neustálé dotazy na komunistickou a zpravodajskou minulost ho možná ubíjejí, ale už se na ně naučil odpovídat a jeho soupeř si z dob totality nese podobnou zátěž. Kdyby se pana Pavla někdo začal vyptávat na vyzbrojování armády v době, kdy byl náčelníkem Generálního štábu, nebo na stav pozemních sil evropských členů NATO, mohlo by se mu vést hůř.







Podivné situace využila Danuše Nerudová, která sice z volby vypadla už v prvním kole, ale vstoupila do kampaně Petra Pavla a pokračuje ve své sebeprezentaci. Získává tak body do budoucnosti a odvádí pozornost od kauzy simulovaného studia doktorandů na Mendelově univerzitě.







A co na to novináři? Nic. Proč se neptají pana Pavla, zda mu nevadí, když za jeho pultíkem s nápisem „řád a pořádek“ hovoří dáma, která spoluzodpovídá za rozvrat řádu mezinárodního univerzitního studia? To by se ale museli obeznámit s problematikou doktorského studia, což si žádá čas, a tudíž i peníze, kterých je v každé redakci málo. Vždyť redaktor, který by byl tímto úkolem pověřen, může za stejnou dobu vytvořit několik jiných příspěvků, které vyvolají větší pozornost. Může třeba znovu převařit mléko ze žaludku Babišovy krávy (po kolikáté už?), nebo okomentovat vkus manželek prezidentských kandidátů.







V tomto prostředí se nejlépe zorientoval Andrej Babiš a vodí za sebou hladová média jako dobytčata. Jejich porážka se zdá být nedaleko. Pokud by byla hospodářská situace sdělovacích prostředků lepší, chovaly by se jinak. Kdyby si pan Babiš například dovolil nepřijít do prezidenstké debaty pořádané sebevědomou televizní nebo rozhlasovou stanicí, mohl vypadnout už v prvním kole, neboť moderátor by zasypal jeho prázdné místo nepříjemnými otázkami.







Úloha sebevědomých médií je ve volbách nezastupitelná a nemůže být nahrazena například soudy, neboť soud se problémem začne zabývat jenom, pokud je podána žalob,a a rozhoduje pouze o tom, zda byl porušen zákon. Média se však mohou po libosti zabývat i jemnějšími etickými otázkami, a tak vykreslit portrét kandidáta, z něhož je zřejmé, zda se hodí pro úřad, o který se uchází.

