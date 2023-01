Chudoba, destabilizace a ekonomické výhledy České republiky

23. 1. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 9 minut

Boris Cvek na svém Facebooku zajímavě recenzoval včerejší Otázky Václava Moravce:



Je samozřejmě perverzní bát se toho, že k volbám přijdou chudí, nevzdělaní, frustrovaní, místo toho, aby se dělalo všechno pro to, aby se tu lidem, právě těmto lidem, žilo co nejlépe, aby chudoba a nevzdělanost a frustrace vymizely co nejvíce. Nicméně reálně to nyní takto stojí: pokud přijdou masy chudých, nevzdělaných a frustrovaných k volbám, jako to bylo před pěti lety, Babiš asi vyhraje. Je samozřejmě perverzní bát se toho, že k volbám přijdou chudí, nevzdělaní, frustrovaní, místo toho, aby se dělalo všechno pro to, aby se tu lidem, právě těmto lidem, žilo co nejlépe, aby chudoba a nevzdělanost a frustrace vymizely co nejvíce. Nicméně reálně to nyní takto stojí: pokud přijdou masy chudých, nevzdělaných a frustrovaných k volbám, jako to bylo před pěti lety, Babiš asi vyhraje.





Ministr Jurečka právě v OVM tvrdí, že není realistické snižovat zaměstnavatelům odvody na sociální pojištění o dvě procenta. Podle něj není možné dále snižovat příjmy státu. Jurečka prohlašuje lidovce za "sociální svědomí této vlády". Podle něj prý nelze v desítkách miliard snižovat sociální podporu lidí, zejména v této době. Na to reaguje Fiala z SPD, že by byl nerad, kdyby ke snížení odvodů nedošlo. SPD je podle mne přirozeným partnerem ODS, ostatně spolu s Ano prosadila SPD snížení daně pro bohaté během rušení superhrubé mzdy. Fiala z SPD dále mluví o řešení energetické krize a naznačuje, že by ji bylo možno řešit tím, že bychom prý vzali peníze "překupníkům", čímž myslí RWE atd. Zde by se SPD asi s ODS nedohodla.





Jurečka jinak jede klasické ptydepe o škodlivosti plošné regulace a o nutnosti adresné pomoci. O tom se mluví pořád dokola už rok.





Středula v OVM odmítá plánované vládní reformy jako kus papíru bez jasného dopadu. Mluví o inflaci, o nutnosti pomoci občanům. Chválí to, že vláda nechce podřezávat příjmy snížením odvodů za sociální pojištění, nicméně chce systémovou změnu. V OVM ukazují mapu s inflací v EU: Lotyšsko asi 21%, Maďarsko 25%, Německo 9,6%, Francie a Španělsko kolem 6%. Moderátor se ptá poukazující na případ Polska a Maďarska, zda odkládání inflace nevede ke katastrofě, Středula na to reaguje návrhem regulovat marže a dává jako příklad Francii. Podle něj nelze čekat na rozhodnutí ČNB, ale je třeba vidět aktivitu vlády. Ta Francie je zajímavý příklad a byl bych rád, kdyby ji pořádně v tom pořadu rozebrali. Jurečka naopak ukazuje na to, že polská i maďarská strategie, kterou podle něj navrhovala opozice, vedla do katastrofy (i když Polsko má dnes stále o něco nižší inflaci než my). Jurečka chválí naši nízkou nezaměstnanost, dostupnost plynu atd.



Moderátor v OVM docela tvrdě klade do protikladu vysoké čisté zisky firem vs. pokles reálných příjmů obyvatel. Jurečka na to reaguje tím, že v druhém pololetí dojde ke zvýšení reálných mezd, což vyvolalo velký zájem moderátora, na což Jurečka reaguje tím, že klesají ceny plynu a energií, což vydává za zásluhu vlády, což se mi zdá neuvěřitelná pitomost. Na to reaguje Radim Fiala z SPD nadáváním na unijní energetický trh, což dělá paradoxně tím, že vysvětluje, proč cena energií na unijním trhu klesá, podle Fialy ale cena bude muset zase výrazně růst, protože podle něj ten trh prostě nefunguje (u něj jde zjevně o jakési podivné dogma). OVM ukazují krásná data o tom, jak energie v Unii dlouhodobě klesají na své ceně. Fiala ale odmítá, že by to bylo něco, co vydrží, argumentuje, že jakmile bude mínus dvacet stupňů, tak ceny půjdou nahoru. Argumentuje elektřinou, kterou prý máme nejdražší v celé Evropě, ačkoli ji umíme velmi levně vyrobit... vůbec nebere v potaz otázku, proč mají v Německu elektřinu levnější než my, dokonce se tam vyrábí se zápornou cenou.



Ministr Jurečka odmítá nějak jasně komentovat připravované reformy energetiky, ale jasně a podle mne velmi správně mluví o nutnosti rozvoje zelených zdrojů. Středula na to reaguje tím, že energetický trh je prý mrtvý a je třeba s ním něco dělat, nicméně jde zřejmě o náš vnitřní, český energetický trh, jde zřejmě především o to, co by se mělo stát s ČEZem. Středula klade důraz na to, že nemůžeme mít v přepočtu na kupní sílu jedny z nejdražších energií v Unii. Podle Středuly hrozí, že dojde k deindustrializaci v Evropě, protože ceny energií jsou jinde ve světě nižší. Středula mluví o tom, že je třeba řešit green deal, povolenky, ale taky větší zapojení levných zdrojů energie. Působí to na mne jako takový mišmaš a házení slovy. Bylo by dobré se podívat do Německa. Fiala z SPD na to reaguje tím, že ČEZ by měl být státní atd. Připouští ale to, že by šlo o běh na dlouhou trať, o složitý proces.





Jurečka v OVM říká, že během letošního roku by měla být jasná energetická politika vlády. Moderátor se ptá, zda to není pozdě. Jurečka chválí vládu za to, že podle něj dělá hodně, mluví o revoluci v rozvoji obnovitelných zdrojů. Zmiňuje otázku energetické bezpečnosti. Debata se vrací stále k ČEZu a je cítit, že všichni to považují za ožehavé téma. Středula kritizuje problémy s rozvojem solární energetiky v ČR, které jdou za minulými vládami, naopak chválí současnou vládu za kroky prováděné v rozvoji obnovitelných zdrojů.





V OVM se právě řeší otázka další, mimořádné valorizace důchodů, prý je to velmi pravděpodobné, protože inflace bude vysoká. Je zajímavé, že se vůbec neřeší, že důchody rostou velmi nerovnoměrně a zvětšuje se každou valorizací propast mezi důchodci s vysokými důchody a těmi s malými důchody. Moravec na to reaguje tím, že prý v lednu může být inflace ještě vyšší než v prosinci, ale uklidňuje, že asi nepřekročí dvacet procent. Dále se řeší otázka zvyšování minimální mzdy, kde je podle Jurečky problém v systému tzv. zaručených mezd, kde ty mzdy stoupají automaticky se zvýšením minimální mzdy. Podle Jurečky je třeba zvyšovat minimální mzdu, ale ne zaručené mzdy.





Středula v OVM ukazuje jakousi tabulku z OECD, která prý demonstruje, že tu máme nejhorší propad reálných mezd mezinárodně. Schvaluje zvýšení mezd politiků, ale chce, aby došlo k podobnému zvýšení u běžných občanů. Tvrdí, že pokles reálných příjmů bude patnáct procent, a to jsme na to podle něj velmi špatně už na tom základu ve srovnání s průměrem Unie. Tvrdí, že lidé pak nemohou utrácet a držet ekonomiku nad vodou. Jurečka reaguje na zvýšení mezd ústavních politiků, argumentuje tím, že nárůst probíhá podle zákonného pravidla - podle něj dva roky tyto mzdy nerostly, ale rostou až nyní. Následuje spor mezi Jurečkou a Středulou o zaručené mzdy, který se mi ale nezdá moc srozumitelný. Jurečka argumentuje tím, že by hrozilo propouštění, ale Středula to odmítá. Fiala z SPD se vrací k platům politiků a tvrdí, že jako symbol pro lidi by bylo dobré je zmrazit na delší dobu.





Zajímavý, ale velmi nejasný spor mezi Středulou a Jurečkou o tom, kolik peněz přinese nebo vezme státu to, když se zaměstnavatelům sníží pojistné, aby zaměstnali starobní důchodce.





V OVM se prezentují návrhy NERVu na stabilizaci rozpočtu, jde o omezení růstu důchodů, včetně tzv. výchovného, zkrácení rodičovské... pak moderátor otevře otázku zvýšeného odchodu lidí do předčasného důchodu, jak proběhla loni. Jurečka si myje ruce, že on jen veřejně uvažoval, co se stane, a že se to stalo. Podle něj se to prý musí upravit a letos se to upraví, ale zpětně to už měnit prý nejde. Takže tato nerovnost v důchodech, široce kritizovaná, musí zůstat. Podle něj by muselo dojít ke změně na začátku roku 2022, teď už to nelze vrátit. Změna by měla podle Jurečky vstoupit v platnost 1. ledna 2024. Ale nemyslí si, že se zájem o odchody do předčasného důchodu letos ještě zvýší. Loni byl podle OVM více než stoprocentní nárůst zájmu o předčasné důchody, neumí ale jasně odpovědět na otázku, zda to letos klesne směrem k normálu. Mluví o motivaci firem, aby zaměstnávaly lidi, kteří už jsou ve starobním důchodu, protože ti lidi chybí na trhu práce.





* * *



Rok 2019, Petr Fiala nabízí Babišovi spolupráci na zrušení superhrubé mzdy. Babiš to (stopáž 2:00 a dále) odmítá s argumentem, že by to stálo 80 miliard a schodek rozpočtu by vzrostl na 120 miliard. V lednu 2021 to ale přece ODS, Ano a SPD udělaly, stojí to ročně sto miliard a výši schodků nemá smysl komentovat. Výmluvná vzpomínka.



Je ale zajímavé, že Babiš tam vůbec jako argument nepoužívá ten nejdůležitější fakt: jde o snížení daní pro bohaté, chudí na tom nevydělají prakticky nic, jen se omezí možnosti státního rozpočtu jim pomáhat.

0