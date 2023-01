"Tragédie za tragédií": proč je 39 případů masové střelby v USA v letošním roce jen začátek

25. 1. 2023

čas čtení 4 minuty





V lednu 2023 z ahynulo v USA zastřelením již 1 214 lidí a díky snadné dostupnosti zbraní může počet obětí jen stoupat.



Kalifornií otřásly dva děsivé případy, které od sebe dělilo jen několik dní, ale takové masové střelby nelze v USA považovat za něco nenormálního. Do konce ledna zbývá ještě týden a v celé zemi se letos odehrálo již 39 případů masové střelby, z toho pět v Kalifornii.



Zprávy neziskové výzkumné skupiny Gun Violence Archive ukazují předvídatelnost amerických masových střeleb. Podle jejich údajů, které klasifikují masovou střelbu jako jakýkoli ozbrojený útok, při němž jsou zraněny nebo zabity nejméně čtyři osoby, nepočítaje v to pachatele, bylo v roce 2023 při masových střelbách dosud zastřeleno téměř 70 lidí.



Rozšíříme-li to na všechna úmrtí v důsledku násilí se zbraní, bez zahrnutí sebevražd, bylo do konce prvního měsíce letošního roku zabito 1 214 lidí, z toho 120 dětí. Do konce roku 2023 se tento počet pravděpodobně zvýší na desítky tisíc - údaj pro rok 2022 je 20 200 mrtvých.



Pro srovnání, podle nejnovějších údajů ze Spojeného království bylo v průběhu celého roku končícího v březnu 2022 střelnou zbraní zabito 31 osob. Počet obyvatel Spojeného království je 67 milionů oproti 333 milionům obyvatel USA.



Sobotní střelba v Monterey Parku, při níž byl 72letý Asiat obviněn ze zabití 11 lidí při útoku na čínský lunářní Nový rok v tanečním sále ve městě nedaleko Los Angeles, byla pozoruhodná jako nejsmrtelnější střelba v USA v roce 2023, ale ne o mnoho.



Jen o několik dní později v roce 2023 muž v Utahu smrtelně postřelil svých pět dětí, tchyni a manželku a poté obrátil zbraň proti sobě.



A zatímco americké kabelové televize v pondělí ještě informovaly o následcích střelby v Monterey Parku, musely odbočit k nové masové vraždě, tentokrát ve škole pro ohroženou mládež v Des Moines ve státě Iowa. Dva studenti byli zabiti a jeden učitel zraněn.



Později téhož dne bylo v severní Kalifornii v zemědělské oblasti na okraji Half Moon Bay, pobřežní obce asi 30 mil jižně od San Francisca, zabito sedm lidí. Byla to nejnovější masová střelba - 38. v pořadí - jen několik hodin předtím, než byli dva lidé zabiti a tři zraněni v Chicagu.



Kalifornský guvernér Gavin Newsom se v té době setkal s oběťmi masakru v Monterey Park v nemocnici, ale uvedl, že ho od jejich lůžka odtrhli, "aby ho informovali o další střelbě".



"Tragédie na tragédii," napsal na Twitteru.



Tempo zabíjení je těžké sledovat. Před osmi dny bylo při jiné masové střelbě, rovněž v Kalifornii, zabito šest lidí, včetně sedmnáctileté matky a jejího šestiměsíčního dítěte.



Navzdory tvrzení americké zbraňové lobby a jejich mocných politických podporovatelů tyto střelby spojuje jen málo, pokud jde o minulost nebo duševní zdraví vrahů. Místo toho je spojuje snadná dostupnost smrtících zbraní - a právě to odlišuje USA od většiny ostatních vyspělých zemí.



Američané si za posledních deset let koupili odhadem 150 milionů zbraní, přičemž jejich prodej rostl zejména v období pandemie. Podle zprávy Small Arms Survey z roku 2018 je v USA více zbraní než lidí, přičemž podle ní je v této zemi nejvyšší míra vlastnictví střelných zbraní na světě a více než dvojnásobná oproti další zemi na seznamu, Jemenu.





Očekávání, že by se v Kongresu objevily další právní předpisy týkající se kontroly zbraní, jsou nízká, neboť Sněmovnu reprezentantů ovládají převážně prozbraňoví republikáni.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

