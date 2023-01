Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij: Boje na východní frontě jsou "extrémně vyhrocené"

- Ruská státní televize: "Němci jsou svoloč. Německá ministryně zahraničních věcí je idiot":



- Ruská státní televize: "Německé tanky na ruském území. Důvod zničit Berlín!"

Volodymyr Zelenskij označil situaci na frontě za "mimořádně vyhrocenou", zejména ve východní Doněcké oblasti, kde Rusko stupňuje svou ofenzívu. "Okupanti neútočí jen na naše pozice - záměrně a metodicky ničí tato města a vesnice v jejich okolí," řekl ukrajinský prezident a informoval o velkých bojích o Vuhledar a Bachmut. Místní ukrajinští představitelé hlásili silné ostřelování na severu, severovýchodě a východě.

Ukrajinská armáda tvrdí, že během bojů v okolí Vuhledaru zabila za jediný den 109 ruských vojáků a dalších 188 zranila. Mluvčí ukrajinských ozbrojených sil Serhij Čerevatij uvedl, že počet mrtvých byl zaznamenán ve čtvrtek, a dodal, že "prudké boje pokračují".

- Pětiletá Alisa z Chersonu uvísla po ruském raketovém útoku pod troskami. Podrobila se sedmi operacím. Lékaři zachránili její levé oko, ale nic jím nevidí.



Alisa, 5, from Kherson, was trapped under the rubble after a Russian rocket attack.



She needed to have 7 surgeries. Doctors were able to save her left eye but she doesn't see anything with it.



Alisa is now undergoing rehabilitation.



