27. 1. 2023

V době, kdy ruská populace klesá o více než milion ročně a kdy počet úmrtí převyšuje počet narozených ve více než polovině federálních subjektů až třikrát, se ani Kreml, ani ruský lid o tuto hrozící tragédii nestarají, říká Jurij Krupnov. V době, kdy ruská populace klesá o více než milion ročně a kdy počet úmrtí převyšuje počet narozených ve více než polovině federálních subjektů až třikrát, se ani Kreml, ani ruský lid o tuto hrozící tragédii nestarají,

Místo toho se utěšují tím, že to, co se děje, se nyní po skončení pandemie samo napraví a že Rusko obnoví demografický růst, aniž by kdokoli musel něco dělat, aby to podpořil.

V důsledku toho se situace jen zhoršuje a možná již překročila bod, kdy byla ještě možná účinná náprava. Místo toho se může ukázat, že nedávné poklesy nejsou anomálií, jak si mnozí myslí, a místo toho se stanou předzvěstí ještě větších poklesů v nadcházejících letech a desetiletích.

I vládní představitelé uznávají, že během pandemie vysvětlovala infekce COVIDem pouze polovinu supervysoké úmrtnosti v letech 2020 a 2021. Druhá polovina odrážela problémy ve zdravotnictví, které ještě zhoršily Putinův program optimalizace, měnící se osobní chování, preference velikosti rodiny a ztráta důvěry v budoucnost.

Pandemie je možná u konce, ale všechny ostatní problémy zůstávají nevyřešeny; a pokud se na ně nezaměří vláda a lidé, sníží skutečnou velikost populace, i když se úřady snaží tuto tragédii skrýt stále více zfalšovanými údaji o demografických výsledcích.

Do konce tohoto století může mít Rusko méně než 70 milionů lidí, což je polovina počtu, který má nyní. A všichni Rusové by si měli pamatovat, že v historii bylo mnoho případů národů, které zmizely. V současnosti se zdá, že Rusové jsou na dobré cestě se k nim připojit, což by mělo každého přivést k tomu, aby bil na poplach.

