Proč se v ruské společnosti zezdola nic zásadního nezmění

30. 1. 2023

Elitní školicí a výzkumné středisko ruského ministerstva zahraničí, MGIMO, nedávno provedlo výzkum 48 cílových skupin po celé zemi, aby zjistilo, co Rusové považují za hlavní problémy a jak vidí jejich řešení. Odpovědi nabízejí málo povzbuzení těm, kteří doufají ve změnu, upozorňuje Pavel Prjanikov.

Studie MGIMO dospěla k sedmi zásadním závěrům:

Lidé chtějí změny, ale ani společnost, ani podniky nejsou schopny stát se "původci změny". Tuto roli proto může sehrát pouze stát.

Nikdo nechce radikální změny, aby neohrozil to, čeho dosáhl za posledních 30 let.

Obyvatelstvo má na šéfy převážně negativní názor.

Opozice je irelevantní a jen zřídka bývá zmíněna.

Mladí Rusové jsou nejvíce naštvaní na to, že jejich země je odříznuta od světa.

Většina Rusů má schizofrenní pohled na Moskvu; vidí ji jako negativního utlačovatele, ale zároveň chtějí, aby všechny regiony země byly jako ona.

Putin je jediným lídrem, o kterém se Rusové vůbec zmiňují.

Studie MGIMO také dospěla k závěru, že válka na Ukrajině měla malý dopad na vědomí Rusů. Jejich víra v dobrého cara, který vykonává posvátnou funkci, zůstává beze změn. Navíc "lidé se nepovažují za subjekty politiky"; a ani mezi mladými není sklon k protestům.

Vzhledem k takové společnosti není důvod, aby elity uvažovaly o změně. Jediné, co by to mohlo změnit, by byl radikální pokles dostupnosti potravin a spotřebního zboží krátkodobé spotřeby. To je to, co otřáslo SSSR v základech; ale dnes mají Rusové mnohem více možností, jak zajistit, aby dostali toto základní zboží.

A protože tomu tak je, je pravděpodobné, že současný režim bude moci bez zásadních změn setrvat u moci velmi dlouho.

Zdroj v ruštině: ZDE

