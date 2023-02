Středa 1. února v Británii: Půl milionu lidí stávkuje

1. 2. 2023

Foto: Stávky v Británii plánované na únor



Stávky učitelů, státních zaměstnanců, zaměstnanců imigrační služby a strojvedoucích pokračují. Vláda je obviňována, že se snaží stávky ignorovat



Ve středu bude v Británii stávkovat až půl milionu zaměstnanců, zavřou se tisíce škol, uzavřou se železniční tratě a dojde k výraznému narušení hranic. Vláda o požadavcích zaměstnanců nejedná.



Ministři byli obviněni z "klamání veřejnosti" a zmrazení jakýchkoli kroků směřujících k dohodě s pracovníky zdravotnictví a železničními odbory. Vládní zdroje soukromě připustily, že optimismus z počátku měsíce ohledně ukončení stávek vyprchal.



Tisíce škol v Anglii a Walesu budou uzavřeny nebo částečně uzavřeny, když až 200 000 členů Národního odborového svazu pracovníků ve školství (NEU) zahájí stávkovou akci s cílem dosáhnout plně financovaného zvýšení platů nad úroveň inflace. Ve středu budou stávkovat také školy v regionu Fife a na Orknejích ve Skotsku, a to v rámci průběžné regionální akce největšího učitelského odborového svazu v zemi Educational Institute of Scotland (EIS).



Odborový svaz NEU předpovídá, že bude stávkami postiženo 85 % škol, přičemž podle jednoho průzkumu bude až jedna ze sedmi škol uzavřena pro všechny žáky, v Londýně dokonce čtvrtina.



Úplný rozsah narušení výuky bude znám až po zahájení školního dne, protože stávkující učitelé nejsou povinni informovat své školy předem, což rodiče vystavuje tlaku, aby se domluvili na náhradních opatřeních. V Británii nesmějí podle zákona být ponechávány děti mladší 15 let bez dospělého dozoru. Oficiální mluvčí premiéra uvedl, že nedostatek informací je "zklamáním".



V Anglii nebude jezdit většina vlaků, akce se dotkne 14 největších dopravců, a očekává se, že kvůli stávce zaměstnanců imigrační služby dojde k vystupňovanému narušení provozu na letištích a ke vzniku front v imigračních halách u pasové kontroly.



Stávkovat má také více než 100 000 státních zaměstnanců z více než 100 ministerstev a veřejných orgánů, včetně Úřadu vlády, ministerstev zdravotnictví, dopravy, školství a obchodu a Britského muzea, volební komise, britské vesmírné agentury a pozemkového registru.



Žádná nová jednání mezi ministry a odbory se neplánují, ačkoli ministryně školství Gillian Keeganová se na začátku tohoto týdne sešla se čtyřmi odbory ve školství.



Mezi zaměstnanci zdravotnictví, kteří budou stávkovat až příští týden, panuje obzvláštní hněv, že jednáni z vládou o možném zvýšení platů vyzněly naprázdno.



Jeden vysoce postavený zdroj ze zdravotnických odborů uvedl, že vláda "zhatila" všechny nabídky na následná jednání. Sunakův mluvčí k budoucím rozhovorům uvedl, že "neví o tom, že by se v současné době nějaké plánovaly".



Jednání o odvrácení stávky v pondělí zkrachovala, a přestože odborová organizace NEU uvedla, že by ráda znovu zahájila jednání o odvrácení stávek plánovaných na pozdější měsíce únor a březen, zdá se, že naděje na průlom je malá, neboť ministerstvo financí fakticky blokuje pokrok.



Mary Boustedová, společná generální tajemnice NEU, uvedla: "Tato vláda nechápe roli odborů. Nechápe, že nakonec budou muset vyjednávat. V tuto chvíli nepřicházejí s žádnou nabídkou. Do dalšího dne stávky zbývá 27 dní. Jsme odhodláni využít tento čas k vyjednávání o řešení tohoto sporu. Žádáme vládu, aby projevila stejné odhodlání."



Odborový svaz strojvedoucích uvedl, že snahy o urovnání sporu o mzdy nyní zcela ustrnuly před středeční stávkou, která ochromí velkou část britských železnic.



Simon Weller, asistent generálního tajemníka železničního odborového svazu Aslef, uvedl, že strojvedoucí jsou od řešení vzdáleni více než kdy jindy



Weller obvinil z přerušení rozhovorů původní nabídku, kterou skupina Rail Delivery Group, zastupující provozovatele vlaků, minulý měsíc okamžitě zveřejnila v tisku dříve, než se s ní odbory mohly seznámit. "To narušilo veškerou důvěru, kterou jsme měli ve vyjednávací proces, protokoly... a problém je v tom, že se sami zahnali do kouta."



Řekl, že nabídka a připojené závazky znamenaly, že byla "navržena tak, aby selhala". Kromě toho, že tento krok rozzlobil odborové předáky, se podle něj obrátil proti vládě, protože strojvedoucí rozzuřily podrobnosti dohody. "Minulý týden jsme uspořádali webinář s tisícovkou členů... Otázky zněly: Kdy zvýšíme požýadavky? Jsou opravdu naštvaní," řekl.



Cestující byli vyzváni, aby si před cestou zkontrolovali, že na většině meziměstských a městských příměstských tras nejezdí vůbec žádné vlaky. Další 24hodinová odstávka vlaků se uskuteční v pátek.



Ze 14 provozovatelů železnice v Anglii se pouze South Western Railway pokusí provozovat normální dopravu, zatímco Greater Anglia, LNER a GWR budou mít jen omezený provoz.



Očekává se, že ve středu bude ke zmírnění dopadů stávek nasazeno asi 600 vojáků, většina z nich bude vykonávat pohraniční službu.



Oficiální mluvčí předsedy vlády uvedl: "Víme, že vzhledem k rozsahu zítřejší stávky dojde ke značnému narušení provozu země, což bude pro veřejnost, která se snaží žít svůj každodenní život, velmi obtížné."





Očekává se, že stávky ve zdravotnictví se budou příští týden stupňovat a budou probíhat každý den kromě středy a budou se týkat zaměstnanců záchranné služby, zdravotních sester a fyzioterapeutů.



Největší odborová organizace ve zdravotnictví Unison uvedla, že oznámí termíny stávek, které budou probíhat od března a které se pravděpodobně dotknou dvojnásobného počtu zdravotnických trustů a budou zahrnovat celou anglickou záchrannou službu.



Šéfka odborů pro zdravotnictví Sara Gortonová uvedla, že ministři "obelhávají veřejnost", když předstírají, že pracují na dohodě. "Žádná jednání o platech neprobíhají a premiér se musí přestat snažit obelhávat veřejnost," řekla.





"Zdá se, že taktika vlády je zakopat se a doufat, že spor zmizí. To se nestane."



