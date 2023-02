Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina podala trestní oznámení na zakladatele skupiny Wagner Jevgenije Prigožina

3. 2. 2023

- Ukrajina vznesla trestní obvinění proti zakladateli skupiny Wagner Jevgeniji Prigožinovi



Ukrajinská generální prokuratura podala trestní oznámení na Jevgenije Prigožina, šéfa žoldnéřské skupiny Wagner, která na Ukrajině bojuje na ruské straně.



Prigožin byl obviněn z narušení územní celistvosti a nedotknutelnosti Ukrajiny (článek 110 část 3 trestního zákoníku Ukrajiny) a z vedení útočné války proti Ukrajině (článek 437 [čl. 2]).



Na videu zveřejněném na Nový rok byl Prigožin - dlouhodobý Putinův spojenec - natočen při návštěvě sklepa poblíž východní fronty na Ukrajině, který byl naplněn mrtvolami jeho bojovníků, z nichž mnozí byli odsouzení zločinci a kteří byli zabiti během urputných bojů o město Bachmut, klíčový ruský cíl.

- Další zabíjení civilistů. Ukrajinská státní televize Suspilne nabízí ve svém posledním bulletinu na Telegramu toto shrnutí posledních 24 hodin:



V noci ruská armáda zaútočila na obec Barvinkove v Charkovské oblasti. Byl zničen soukromý dům a z trosek byl zachráněn sedmdesátiletý muž. Dva muži zemřeli. V noci ruská armáda zaútočila na obec Barvinkove v Charkovské oblasti. Byl zničen soukromý dům a z trosek byl zachráněn sedmdesátiletý muž. Dva muži zemřeli.

Rovněž v noci ruská armáda ostřelovala Cherson. Zasáhli jedno z obchodních center, vznikl tam požár. Lidé nebyli zraněni. Nikopol v Dněpropetrovské oblasti se také dostal pod palbu. Nejsou zde žádní mrtví ani zranění.



Za posledních 24 hodin byl při ruském ostřelování v Doněcké oblasti zabit jeden člověk a osm dalších bylo zraněno. V Chersonské oblasti byli za den zabiti dva lidé, dalších devět bylo zraněno, mezi nimi i pětileté dítě.

- Ruskem dosazené úřady na Krymu v pátek uvedly, že "znárodnily" přibližně 500 nemovitostí na poloostrově, včetně některých, které patří vysoce postaveným ukrajinským politikům a podnikatelům.



Předseda krymského parlamentu Vladimir Konstantinov ve svém prohlášení na Telegramu uvedl, že dekret je namířen proti "komplicům kyjevského režimu" a že mezi znárodněným majetkem jsou banky a turistická a sportovní infrastruktura.



Agentura Reuters uvádí, že podle dokumentu zveřejněného na internetových stránkách krymské vlády byly mezi zabavenými nemovitostmi i nemovitosti patřící bývalému ukrajinskému premiérovi Arseniji Jaceňukovi a podnikatelům Igoru Kolomojskému, Rinatu Achmetovovi a Serhiji Tarutovi.



Krym, který je mezinárodně uznáván jako součást Ukrajiny, je pod kontrolou Moskvy od roku 2014, kdy Rusko poloostrov jednostranně anektovalo.





- Při výbuchu bomby v autě v okupovaném Enerhodaru v Záporožské oblasti zahynul jeden člověk. Ruská státní tisková agentura Tass cituje Vladimira Rogova, vůdce proruského hnutí Jsme spolu s Ruskem na okupované Ukrajině.



Informoval o tom na Telegramu: "Příčinou výbuchu, který se dnes ráno ve městě, byl výbuch auta. Podle předběžných údajů v důsledku teroristického útoku zemřel jeden člověk. Požár byl již uhašen. Pyrotechnické týmy prověřují přítomnost výbušnin, aby zabránily dalšímu výbuchu."



Enerhodar je město sousedící se Záporožskou jadernou elektrárnou.



O incidentu informoval na Telegramu také Dmitrij Orlov, starosta ukrajinského města. Sdělil, že obětí byl bývalý ukrajinský policista, který přeběhl pracovat pro okupační ruské úřady. Záporoží je jednou z oblastí Ukrajiny, kterou si Ruská federace nárokovala anektovat.



Orlov ve své zprávě naznačil, že policisté se stali terčem útoku kvůli kriminálním a korupčním aktivitám okupantů, a napsal: " Od začátku března loňského roku až dosud je Enerhodar městem, kde okupanti vyvíjejí trestnou činnost: mučí a zajímají lidi, okrádají obyvatele města i celé podniky. Část toho, co dostávají od Ruské federace, si však strkají do kapes, aby si zajistili své potřeby. Žijící Rašisté nepotřebují ... svědky. Proto budou podobné "čistky" provádět i nadále."





- Vedoucí představitelé EU se na pátečním summitu s Volodymyrem Zelenským budou snažit zchladit očekávání Ukrajiny na rychlou cestu ke členství.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel se v pátek v Kyjevě setkají se Zelenským, aby vedli rozsáhlá jednání o válce, dalších sankcích vůči Rusku a integraci Ukrajiny do vnitřního trhu EU.



Předpokládá se, že vedoucí představitelé EU se budou mezi čtyřma očima snažit zmírnit očekávání Ukrajiny ohledně urychleného členství a zároveň se vyhnout negativním veřejným prohlášením, která by mohla oslabit morálku a poškodit Zelenského úsilí o projektování evropské budoucnosti pro Ukrajince.



Západní členské státy EU se obávají, že očekávání Kyjeva ohledně rychlých jednání o členství jsou nereálná. Začátkem tohoto týdne ukrajinský premiér Denys Šmyhal řekl serveru Politico, že jeho země má "velmi ambiciózní plán na vstup do Evropské unie během příštích dvou let".





- Jak Putinovy plány na vydírání Evropy dodávkami plynu selhaly:



V letních měsících se šíříly nejhorší scénáře. Německý ministr hospodářství varoval před "katastrofálními" výpadky průmyslu, roztříštěnými dodavatelskými řetězci a masovou nezaměstnaností. Francouzský prezident vyzval občany, aby ztlumili topení. Španělsko se ptalo, proč by země, které se na ruský plyn nenavázaly, měly zachraňovat sousedy, kteří je v minulosti poučovali o fiskální disciplíně.



Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv mezitím radostně předpověděl, že Evropané budou "mrznout ve svých domovech", protože nedomysleli důsledky toho, že vrhli svou podporu na Ukrajinu. "Brzy přijde zima," prohlásil hrozivě loni v červnu.



Ale s tím, jak Evropská unie vstupuje do posledního měsíce meteorologické zimy v roce 2023, jsou stále jasnější známky toho, že její členové přečkali historickou krizi - a to nejen proto, že "generál Mráz" se ukázal být mírnějším protivníkem, než Medveděv předpovídal.



Během osmi měsíců od vstupu ruských vojsk na ukrajinskou půdu nahradil blok 27 evropských států zhruba 80 % zemního plynu, který dříve odebíral prostřednictvím plynovodů s Ruskem, a to díky rychlému vybudování nové infrastruktury pro zkapalněný zemní plyn, nalezení kreativních způsobů, jak si vzájemně vypomáhat při jeho nedostatku, a úspěšnému provádění politiky úspor energie.



- Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby William Burns ve čtvrtek prohlásil, že ambice čínského prezidenta Si Ťin-pchinga vůči Tchaj-wanu by neměly být podceňovány, přestože je pravděpodobně vystřízlivělý z neúspěchů ruské armády na Ukrajině.



Burns uvedl, že Spojené státy vědí "ze zpravodajských informací", že Si nařídil své armádě, aby byla připravena provést invazi na samosprávný Tchaj-wan do roku 2027.



"Nyní to neznamená, že se rozhodl provést invazi v roce 2027 nebo v jakémkoli jiném roce, ale je to připomínka vážnosti jeho zaměření a jeho ambicí," řekl Burns na akci na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu.



"Podle našeho hodnocení v CIA bych ambice prezidenta Si ve vztahu k Tchaj-wanu nepodceňoval," dodal s tím, že čínský vůdce byl pravděpodobně "překvapen a zneklidněn" a snaží se poučit z "velmi špatného výkonu" ruské armády a jejích zbraňových systémů na Ukrajině.



- Spojenci Ukrajiny tlačí na Mezinárodní měnový fond, aby dokončil plány na mnohamiliardový úvěrový program, uvedl v pátek list Financial Times.



Zástupci MMF se plánují setkat s ukrajinskými představiteli v polovině února, aby pokročili v jednání o půjčce, která by se mohla pohybovat v rozmezí 14 až 16 miliard dolarů, uvedla zpráva s odvoláním na představitele obeznámené s rozhovory.





Zelenskyj prosazuje, aby vedoucí představitelé EU na setkání v Kyjevě předložili 10. balík sankcí.





Vysocí členové výkonné moci EU se setkali se svými protějšky v ukrajinské vládě a von der Leyenová a předseda 27 vedoucích představitelů členských států EU Charles Michel budou v pátek jednat se Zelenským.



Zelenskyj vyzval EU k přijetí dalších trestních opatření vůči Rusku, ale nové sankce, které blok k tomuto výročí připravuje, nebudou splňovat požadavky jeho vlády.



"Dnes vidíme, že se tempo sankcí v Evropě trochu zpomalilo," řekl Zelenskij na společné tiskové konferenci spolu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. "Teroristický stát místo toho zvyšuje tempo přizpůsobování se sankcím. To by se mělo vyřešit. Věříme, že se nám to společně podaří."



"Rusko platí vysokou cenu, protože naše sankce podkopávají jeho ekonomiku a vrhají ji o generaci zpět," uvedla ve čtvrtek von der Leyenová. "Do 24. února, tedy přesně rok od zahájení invaze, chceme zavést desátý balík sankcí."



EU se zavázala zdvojnásobit program vojenské pomoci Ukrajině tím, že vycvičí dalších 15 000 vojáků, což je součástí smršti oznámení, jejichž cílem je ukázat, že bude "dlouhodobě stát při Ukrajině". Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na začátku své dvoudenní cesty do Kyjeva zopakovala, že cílem EU je zavést 10. balíček sankcí proti Rusku do 24. února.



Von der Leyenová rovněž zopakovala, že EU omezí ceny ruských ropných produktů v rámci širšího plánu skupiny G7 na omezení příjmů z ropy, které jsou k dispozici kremelské válečné mašinérii. G7 a EU se již dohodly na cenovém stropu na ropu, který vstoupil v platnost loni v prosinci a podle Von der Leyenové stojí Rusko 160 milionů eur (143 milionů liber/174 milionů dolarů) denně. Na nejnovějším cenovém stropu pro ropu se 27 členských států EU ještě musí dohodnout.



EU má rovněž v úmyslu spolupracovat s ukrajinskými prokurátory na zřízení mezinárodního centra pro stíhání trestného činu agrese na Ukrajině, které by se mělo nacházet v Haagu, uvedla Von der Leyenová. Účelem tohoto centra bylo shromažďovat a uchovávat důkazy pro případný budoucí soudní proces, ať už by se konal prostřednictvím zvláštního tribunálu, nebo jiným způsobem.



Evropský parlament odhlasoval podporu plánu přistoupení Ukrajiny k EU. Ukrajinský premiér Denys Šmyhal prohlásil, že chce, aby Ukrajina vstoupila do EU do dvou let, ale ve skutečnosti to bude pravděpodobně trvat mnohem déle.



Britský premiér Rishi Sunak uvedl, že vyslání stíhaček na Ukrajinu by vyžadovalo "měsíce, ne-li roky" výcviku a že hledá nejefektivnější způsob, jak pomoci Kyjevu zajistit vítězství.



Podle ukrajinského ministra obrany plánuje Rusko velkou ofenzívu, která se bude konat u příležitosti ročního výročí války na Ukrajině 24. února. V rozhovoru pro francouzská média Oleksij Reznikov uvedl, že Rusko povolá velký kontingent mobilizovaných vojáků. S odkazem na všeobecnou mobilizaci 300 000 vojáků z povolání v září prohlásil, že počty na hranicích naznačují, že skutečná velikost by se mohla blížit 500 000.



Rusko varovalo, že má "potenciál" odpovědět na západní dodávky zbraní na Ukrajinu, které nebudou spočívat pouze v "použití obrněných vozidel". V projevu u příležitosti 80. výročí sovětského vítězství nad nacistickým Německem v bitvě u Stalingradu Vladimir Putin zřejmě narážel na obrovský arzenál ruských jaderných zbraní a varoval, že "ti, kteří očekávají vítězství na bitevním poli, zřejmě nechápou, že moderní válka s Ruskem pro ně bude zcela jiná".



Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv prohlásil, že dodavatelé zbraní do Ruska během letošního roku "výrazně" zvýší dodávky vojenské techniky. Medveděv, který je místopředsedou mocné ruské bezpečnostní rady a dohlíží na vládní komisi pro zbrojní výrobu, uvedl, že nové dodávky pomohou Rusku způsobit na bojišti "drtivou porážku" nad Ukrajinou.



- Dvě ruské rakety zasáhly ve čtvrtek Kramatorsk poté, co byl ve středu večer zasažen obytný blok v tomto východoukrajinském městě, při čemž zahynuli nejméně tři lidé a dvacet jich bylo zraněno. Nejnovější údery měly za následek civilní oběti, uvedl šéf regionální vojenské správy Pavlo Kyrylenko, ale nebylo jasné, kolik jich bylo. Kromě toho byli dva lidé zabiti při ruském ostřelování v jižní Chersonské oblasti.



- Po požáru ubytovny pro stavební dělníky v krymském Sevastopolu zemřelo podle ruských úřadů nejméně osm lidí. Podle Ruskem dosazeného gubernátora Sevastopolu vypukl požár v dočasném ubytovacím zařízení pro dělníky, kteří stavěli dálnici Tavrida, silnici spojující města Sevastopol a Simferopol.



- Vysoce postavený ruský poručík, který uprchl po službě na Ukrajině, popsal, jak vojáci jeho země mučili válečné zajatce a některým vyhrožovali znásilněním. "Osobně jsem viděl, jak naši vojáci mučili ukrajinské vojáky," řekl Konstantin Jefremov, který je nejvyšším vojákem, který se proti válce ozval. "Cítím úlevu, že mohu konečně promluvit o věcech, které jsem viděl."



- Moderní systém protiraketové obrany poskytnutý Itálií a Francií by měl být na Ukrajině zprovozněn během příštích dvou měsíců, uvedl italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Francie a Itálie se dohodly, že na žádost Kyjeva dodají Ukrajině svůj systém protivzdušné obrany SAMP/T, který má pomoci chránit kritickou infrastrukturu a města země před pravidelnou palbou ruských raket dopadajících na Ukrajinu.





- Polský premiér Mateusz Morawiecki prohlásil, že je otevřen dodávkám stíhaček F-16 Ukrajině, pokud bude rozhodnutí přijato společně se spojenci z NATO. V rozhovoru pro deník Bild zdůraznil, že jeho hodnocení "vychází z toho, o čem země NATO rozhodnou společně", a že rozhodnutí vyžaduje "strategickou úvahu celé" aliance.







