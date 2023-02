Ruská agrese na Ukrajině: Mučili jsme ukrajinské vojáky

2. 2. 2023

- Jeden z ruských armádních důstojníků, který uprchl ze země, v rozhovoru pro BBC přiznává: "naši vojáci mučili Ukrajince".



Konstantin Jefremov, nejvyšší důstojník, který otevřeně promluvil, řekl, že Rusko ho nyní považuje za zrádce a přeběhlíka. Jefremov uvedl, že se pokusil odejít z armády, ale později byl propuštěn, protože se odmítl vrátit na Ukrajinu. Mezitím z Ruska uprchl.



"Rozhodl jsem se odejít. Šel jsem za svým velitelem a vysvětlil mu svůj postoj. Vzal mě k vyššímu důstojníkovi, který mě nazval zrádcem a zbabělcem... Plukovník mi vyhrožovall, že mě za dezerci zavře až na deset let do vězení, a zalarmoval policii.



Jefremov řekl BBC:



"Omlouvám se celému ukrajinskému národu za to, že jsem k nim přišel jako nezvaný host se zbraní v ruce. Díky Bohu jsem nikomu neublížil. Nikoho jsem nezabil. Díky Bohu, že jsem nebyl zabit.



Dodal: "Nemám ani morální právo žádat Ukrajince o odpuštění. Nemohu odpustit sám sobě, takže nemohu očekávat, že oni odpustí mně."



- Ruský středeční útok proti civilním obytným domům v Kramatorsku:

Rescuers worked all night and continue working in Kramatorsk after a Russian rocket hit a residential building.



3 people found dead, 2 people rescued alive from the debris. 18 people wounded (8 of them hospitalized)#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/sA5kEFtvrM — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 2, 2023



- Podle ukrajinského ministra obrany Oleksije Reznikova plánuje Rusko velkou ofenzívu, která se bude konat 24. února u příležitosti ročního výročí války na Ukrajině.



V rozhovoru pro francouzská média Reznikov varoval, že Rusko povolá velký kontingent mobilizovaných vojáků. S odkazem na všeobecnou mobilizaci 300 000 ruských vojáků z povolání v září loňského roku prohlásil, že počty na hranicích naznačují, že skutečný počet by se mohl blížit 500 000.



"Nepodceňujeme našeho nepřítele," řekl Reznikov. "Oficiálně oznámili 300 000, ale když vidíme vojáky na hranicích, podle našich odhadů je to mnohem více."





- Ve středu večer prezident Volodymyr Zelenskij uvedl, že ruské síly se snaží dosáhnout zisků, které by mohly poukázat na únorové výročí své invaze, a vydal hrozivou zprávu o situaci ve východní Doněcké provincii.



"Byl zaznamenán určitý nárůst útočných operací okupantů na frontě na východě naší země. Situace se zostřila," uvedl Zelenskij ve videoprojevu.



Podle Reznikova se ofenziva pravděpodobně soustředí do dvou oblastí: na východ země, kde v posledních týdnech probíhají těžké boje, a na jih.



"Myslíme si, že vzhledem k tomu, že (Rusko) žije symbolikou, pokusí se o něco kolem 24. února."





- Rusko chce ukončit konflikt na Ukrajině, ale reaguje na Západ, lhal ruský ministr zahraničí



Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že na dodávky západních zbraní delšího dosahu do Kyjeva budou síly země reagovat tím, že se pokusí vytlačit ukrajinské síly dále od svých hranic, aby vytvořily bezpečnou nárazníkovou zónu, píše agentura Reuters.





- Rakousko vyhostilo čtyři ruské diplomaty



Rakousko prohlásilo čtyři ruské diplomaty za nežádoucí osoby kvůli chování, které je v rozporu s mezinárodními dohodami, což je důvod často uváděný v případech špionáže, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zahraničí.



Podle agentury Reuters dva ze čtyř diplomatů působí na stálé misi při OSN ve Vídni a jednali způsobem "neslučitelným" s dohodou mezi OSN a Rakouskem. Další dva jsou zaměstnanci ruského velvyslanectví, kteří jednali způsobem "neslučitelným" se svým diplomatickým statusem.



- Podle britského ministerstva obrany je role Ruska jako "spolehlivého vývozce zbraní" "s velkou pravděpodobností" podkopána jeho invazí na Ukrajinu a mezinárodními sankcemi.



V nejnovější aktualizaci zpravodajských informací zveřejněné ve čtvrtek ráno ministerstvo uvedlo, že před invazí podíl Ruska na mezinárodním trhu se zbraněmi klesal.



- Společnost Shell dosáhla rekordního zisku 40 miliard dolarů díky prudkému růstu cen plynu v souvislosti s válkou na Ukrajině.





Roční zisk společnosti Shell se více než zdvojnásobil na rekordních téměř 40 miliard dolarů poté, co došlo k prudkému nárůstu velkoobchodních cen plynu související s válkou na Ukrajině.

V pátek se šéfka komise Ursula von der Leyenová - která se právě počtvrté vrátila do Kyjeva - a předseda 27 vedoucích představitelů členských států EU Charles Michel setkají s prezidentem Volodymyrem Zelenským.Pylypenkovo video je přerušováno údery, což dokazuje, jak intenzivní boje tam probíhají:Andrej Medveděv, který 13. ledna překročil rusko-norskou hranici, tvrdí, že byl svědkem zabíjení a špatného zacházení s ruskými zajatci, kteří byli odvezeni na Ukrajinu, aby bojovali za Wagnera.Medveděv uvedl, že utíkal přes arktickou hranici, přelézal ploty z ostnatého drátu a vyhýbal se pohraniční hlídce se psy, přičemž při běhu lesem a přes zamrzlou řeku, která obě země odděluje, slyšel strážce střílet.Šestadvacetiletý muž nyní žádá o azyl v Norsku."Mnozí mě považují za darebáka, zločince a vraha," řekl Medveděv v rozhovoru. "Především se chci opakovaně a znovu omluvit, a i když nevím, jak by to bylo přijato, chci říct, že mě to mrzí.které jí mají pomoci v boji proti očekávané nové ruské ofenzivě. Moskva tyto západní přísliby odsoudila jako provokace.Spojenci budou jednat o zaslání ještě většího množství zbraní a peněz na Ukrajinu, o posílení přístupu ukrajinských výrobků na trh EU, o pomoci Ukrajině pokrýt energetické potřeby, o uvalení nových sankcí na Rusko, o stíhání moskevského vedení za válku a o rozšíření zóny bezplatného roamingu mobilních hovorů v EU na Ukrajinu.Podle agentury Reuters přijede ve čtvrtek do Kyjeva více než tucet nejvyšších představitelů EU, kteří přislíbili další vojenskou, finanční a politickou pomoc. Jedná se o symbolickou cestu, která má zdůraznit podporu Ukrajině v době, kdy se blíží první výročí ruské invaze.EU se však chystá zklamat naděje Ukrajiny na rychlé umožnění členství, zdůrazňuje potřebu dalších protikorupčních opatření a není ochotna přijmout zemi, v níž probíhá válka, největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války.Navzdory velkému obdivu k ukrajinskému odporu a pochvale za kroky k potlačení korupce EU odmítá nabídnout Kyjevu rychlou cestu ke členství.Premiér Denys Šmyhal prohlásil, že by chtěl, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie do dvou let. Ve skutečnosti to bude s největší pravděpodobností trvat mnohem déle.Ruská raketa zničila ve středu večer ve východoukrajinském městě Kramatorsk obytný dům a poškodila dalších sedm, přičemž zabila nejméně tři lidi a dvacet jich zranila, uvedla regionální policie.Místní úřady původně uvedly, že Rusko vypálilo raketu, ale policejní síly později uvedly, že ve 21:45 místního času (19:45 GMT) udeřila taktická raketa Iskander-K."Poškozeno bylo nejméně osm obytných domů. Jeden z nich byl zcela zničen," uvedla policie v příspěvku na Facebooku. "Lidé mohoubýt pod troskami."Minulý měsíc zahynulo nejméně 44 lidí, když ruská raketa zasáhla obytný dům ve městě Dnipro na východě země.uvedla ve středu večer náměstkyně ministra obrany Hanna Malyar.Řekl, že to "není pevné rozhodnutí", a dodal: "Naučil jsem se dvě věci: nikdy nic nevylučovat a nikdy nic nevylučovat." Downing Street nadále vylučuje poskytnutí britských stíhaček Kyjevu s tím, že to vzhledem ke složitosti stíhaček není praktické.Kreml uvedl, že rakety delšího doletu, které jsou údajně součástí připravovaného balíčku vojenské pomoci, konflikt vyostří, ale nezmění jeho průběh.Příjmy Norska z prodeje ropy a plynu se za posledních 12 měsíců vyšplhaly na rekordní úroveň, protože ceny energií se po ruské invazi na Ukrajinu ztrojnásobily a Norsko nahradilo Rusko na pozici největšího evropského dodavatele zemního plynu.V projevu na univerzitě Keio v Tokiu šéf NATO zdůraznil význam silnější spolupráce a více "přátel" pro NATO v indo-pacifickém regionu a dodal, že válka na Ukrajině ukázala, "jak je bezpečnost vzájemně propojená".. "To zahrnovalo i pokračující ostřelování města Cherson," uvádí ministerstvo a dodává, že mimo Donbas je Cherson městem, které je v konfliktu ostřelováno nejdůsledněji.Ukrajinský Státní úřad pro vyšetřování (SBI) ve svém prohlášení uvedl, že úřadující šéfka inspektorátu, která nebyla jmenována, spolu s dalšími členy úřadu zneužila svou "moc a služební postavení".