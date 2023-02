Proč může Rusko válku na Ukrajině opravdu prohrát

3. 2. 2023

Před rokem si jen málokdo dokázal představit, že kdyby Rusko napadlo Ukrajinu, odešlo by s čímkoli menším než vojenským vítězstvím - i když i tehdy někteří poukazovali na to, že takové vítězství by bylo vítězstvím Pyrrhovým, protože Moskva je neschopná integrovat svou kořist pod vládu. z Kremlu, píše Sergej Šelin.

Ale nyní stále více lidí na Ukrajině, na Západě a v samotném Rusku mluví o možnosti, že Rusko může prohrát válku, a diskutuje o tom, co musí Moskva udělat, aby tato porážka neměla pro zemi ještě vážnější důsledky.

Neočekávaný objev vypadá následovně: Ruská federace má skutečně vážnou šanci tuto válku prohrát, a tak být vržena zpět do svých historických hranic.

Až dosud si Rusové mysleli, že Ukrajina bojuje na stejné úrovni a že jen se štěstím bude schopna nějakým vážným způsobem zaútočit. Ale nyní je udržení rovnosti v tomto smyslu tím nejlepším, v co může Ruská federace vůbec doufat.

Během přípravy článku o materiální stránce války, o válce jako boji dvou vojenských ekonomických strojů, vyšly najevo zajímavé věci. Tento text ještě není hotov a nebude brzy zveřejněn. Ale tady je to, co je zřejmé v celé sadě čísel – na zmíněné úrovni Ruská federace prostě nemá žádné trumfy.

Putin neutratil víc než protistrana, a tak nemá lepší armádu, než je ukrajinská. Místo toho je to horší kvantitativně i kvalitativně. A vzhledem k ukrajinským spojencům, i kdyby vůdce Kremlu zdvojnásobil své výdaje na armádu, druhá strana by mohla snadno kontrovat.

V důsledku toho Moskva nyní nemá a nemůže dosáhnout strategické výhody potřebné pro útočnou válku. Na jednu obranu má dost, ale na druhou ne, a tak bude vzhledem k existujícímu poměru sil nucena postupně nebo dokonce rychle ustoupit z toho, co nyní drží.

Má-li dojít k jinému výsledku, pokračuje, bude Moskva potřebovat štěstí nebo radikální změnu na samotné Ukrajině nebo u jejích spojenců. A ti, kdo mluví o jaderném útoku, si musí pamatovat, že takový krok by nezůstal bez odezvy. V této situaci by měl Kreml žádat o mír a ne se chovat, jako by mohl nakonec vyhrát.

