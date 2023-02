Proč je sankcionovaným Rusům povolen vstup do Rakouska

3. 2. 2023

Zimní zasedání OBSE, které se bude konat 24. února ve Vídni, staví Rakousko před dilema: země, v níž se kancelář nachází, nesmí ruské delegaci odmítnout udělit vízum, píše Flora Moryová. Zimní zasedání OBSE, které se bude konat 24. února ve Vídni, staví Rakousko před dilema: země, v níž se kancelář nachází, nesmí ruské delegaci odmítnout udělit vízum,

Když Ukrajina vydala před rokem naléhavé varování před bezprostřední ruskou invazí, na mezinárodní diplomatické scéně stále probíhaly snahy o deeskalaci. Dokonce i na každoročním zimním parlamentním zasedání Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě (OBSE) se sídlem ve Vídni bylo na to příliš pozdě. Předsedkyně shromáždění, Švédka Margareta Cederfeltová, viditelně šokovaná událostmi časných ranních hodin, kdy ruské rakety zasáhly Kyjiv, zahájila zasedání 24. února 2022 takto: "Jeden z našich členů, Ukrajina, byl napaden jiným členem, Ruskem." To je přesně to, čemu by OBSE měla zabránit.

Ruští účastníci schůzky tehdy "zvláštní operaci" obhajovali. Podle zprávy STANDARDu skutečnost, že ruské delegaci je dovoleno vrátit se do Vídně i letos, a získat tak hlas na zimním zasedání OBSE ve dnech 23. a 24. února, vzhledem k brutální agresivní válce vyvolává kritiku a hněv.

Ve čtvrtek byli Rakouskem vyhoštěni čtyři ruští diplomaté. Expert na Rusko Gerhard Mangott z univerzity v Innsbrucku vidí tuto akci jako možnou reakci na obvinění, že Rakousko je přátelské k Rusku. Ministerstvo zahraničí tento předpoklad ve čtvrtek rázně odmítlo.

Otázka: Do jaké míry uvrhne plánovaná účast ruských diplomatů rakouskou vládu do nesnází?

Odpověď: Podle informací STANDARDu je mnoho členů delegace z Moskvy na sankčním seznamu EU. Kyjiv a spojenečtí partneři EU proto v zákulisí vyzývají Rakousko, aby ruské delegaci nevydávalo víza, jak to před nimi udělalo hostitelské Polsko a Velká Británie. Například v červenci se na základě rozhodnutí britské vlády konalo Parlamentní shromáždění OBSE v Birminghamu bez ruské a běloruské delegace. Zejména odmítnutí Polska vydat vízum ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi na listopadové ministerské zasedání OBSE v Lodži vyvolalo v Moskvě pobouření: Hodnoty OBSE byly pošlapávány.

Otázka: Proč ministr zahraničí Alexander Schallenberg (ÖVP) na rozdíl od Varšavy nebo Londýna požadavku nevyhoví?

Odpověď: Na rozdíl od Polska a Velké Británie je Rakousko nejen hostitelskou zemí, ale také oficiálním sídlem OBSE, a proto je podle mezinárodního práva povinno umožnit vstup delegátům ze všech členských států. Pokud někdo chce vyloučit ruské diplomaty, musí tak učinit OBSE, Rakousko to nemůže udělat samo, vysvětluje expert na mezinárodní právo Ralph Janik v rozhovoru pro STANDARD. Sankce EU navíc stanoví pro tyto případy výjimku. Schallenberg, který dříve veřejně trval na výměnných platformách s Ruskem i v těžkých časech, tehdy kritizoval polský krok – a sklidil kritiku z Varšavy: Procedura připomínala předchůdkyni Karin Kneisslovou, která tančila s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem.

Otázka: Co se stane, pokud Rakousko nevyhoví?

Odpověď: To by nesmírně poškodilo pověst Rakouska jako hostitelského státu, říká Janik a dodává: "V extrémních případech se stávající organizace stáhnou, to byla velká obava – zejména s ohledem na OPEC a jeho rozvojový fond – po zahraničněpolitických rozpacích kolem "vyhnání" Centra krále Abdalláha."

Otázka: Na výročí invaze se ve Vídni koná také pravicový Akademikerball. Co když se zúčastní ruští diplomaté?

Odpověď: Stejně jako Rakousko musí nechat OBSE pracovat v míru, po diplomatech je také vyžadováno, aby se nevměšovali do domácí politiky, říká Janik. Vzhledem k tomu, že ples je politickou událostí, návštěva ruských diplomatů by se rovnala vměšování do vnitřních záležitostí. Kromě toho se výjimky ze sankcí vztahují pouze na účast na zasedání OBSE. V opačném případě by Rakousko mohlo delegaci země vyhostit. Ale i to naráží na své limity z hlediska reálpolitiky. Před válkou byly delegace často přijímány předsedou rakouské Národní rady Wolfgangem Sobotkou (ÖVP). Zvěsti, že to bylo plánováno i letos s ruskou delegací, jsou však Sobotkovým úřadem na dotaz STANDARDu rozhodně vyvráceny.

Zdroj v němčině: ZDE

