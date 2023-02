Proč vlastně Babiš prohrál

3. 2. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Týden po začátku druhého kola prezidentských voleb jsem si našel dost klidu na to, abych se podíval na data. Co se vlastně stalo? Předpokládal jsem, že zásadní vliv na výsledek voleb by mohla mít mobilizace nevoličů z prvního kola. Bylo to 2,65 milionu lidí. Naprostá většina z nich – 1,92 milionu – zůstala i v druhém kole doma. 620 tisíc podpořilo Babiše a 110 tisíc Pavla. Čekal jsem větší aktivizaci nevoličů a více ve prospěch Babiše. Naštěstí jsem se mýlil.

Co však asi Babišovi zejména podrazilo nohy, byla neúčast téměř půl milionu lidí (430 tisíc), kteří ho volili v prvním kole. To je naprostý debakl, který ukazuje, jak Babiš kampaň mezi oběma koly pojal naprosto sebedestruktivně. Snažil se udělat z voleb referendum o vládě nebo o míru, ale, zdá se mi, udělal z nich referendum o sobě. A to drtivě prohrál. Získal sice 150 tisíc z celkových 250 tisíc voličů krajně pravicového Bašty, nicméně kromě už zmíněné ztráty těch lidí, kteří ho volili v prvním kole, nedokázal odradit voliče Nerudové a Fischera, aby téměř všichni volili Pavla.

Mezi tzv. demokraty došlo k nádherné konsolidaci spojenectví proti Babišovi, v což jsem ani nedoufal, naopak fronta opozice proti vládě se roztříštila. Podle Daniela Prokopa Babiš svou agresivní kampaní zřejmě odradil právě levicové voliče, kteří ho v prvním kole volili. Najde se někdo, kdo po nich sáhne a pokusí se obnovit v Česku levici? Zdálo by se, že pravicová vláda s víceméně pravicovým prezidentem, Sněmovnou i Senátem představují ideální podmínky pro zrod a růst opoziční levice – jenže to by právě někdo musel vzít Babišovi jeho voliče. Bez toho to nepůjde.

V posledních letech jsem měl často dojem, že mnozí levičáci viděli v Babišovi jakýsi jediný sloup, který je vůbec schopen odolávat pravici, ačkoli jde o miliardáře, který začínal svou politiku spíše vpravo od středu a kterému spadl do klína bývalý elektorát ČSSD a KSČM jaksi omylem. Babišovou přirozenou koalicí by byly ODS a SPD, s nimiž prosadil snížení daní při rušení superhrubé mzdy. Vítězství Petra Pavla, naprosto suverénní, v prezidentských volbách posílilo a sjednotilo pravý střed, zejména jeho prozápadní, prounijní část (velká část ODS by fakticky byla, myslím, raději za Babiše), nyní zůstává otázka, co bude v této zemi vlastně s opozicí a zda se objeví někdo, kdo bude chtít reálně obnovit levici.

Data na stránkách Českého rozhlasu.



1