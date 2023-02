Nad Latinskou Amerikou byl spatřen druhý čínský špionážní balon, Blinken odkládá cestu do Číny

4. 2. 2023

Jako ti Rusové, i Číňané lžou, jako když tiskne

Z třidílného, nedávno vysílaného dokumentárního filmu televize BBC Putin versus Západ vyplynulo, že na veškeré západní pokusy o vyjednávání Putin a jeho kohorta ruských mocných reagovali systematickým drzým lhaním, popíráním reality. Totéž nyní i Čína:







Americký ministr zahraničí označil incident ve vzdušném prostoru USA za "jasné porušení svrchovanosti USA a mezinárodního práva".



Podle Pentagonu nad Latinskou Amerikou létal druhý čínský špionážní balón.



"Zaznamenáváme zprávy o průletu balonu nad Latinskou Amerikou," uvedl mluvčí Pentagonu Pat Ryder den poté, co byl v americkém vzdušném prostoru spatřen první čínský balón. "Nyní odhadujeme, že se jedná o další čínský pozorovací balón."



Pentagon neupřesnil přesnou polohu balonu, ale jeden z amerických představitelů sdělil CNN, že v současné době zřejmě nesměřuje k USA.





Blinken v pátek v Jižní Koreji uvedl, že hovořil s Wangem I, nejvyšším čínským diplomatem, a "dal jasně najevo, že přítomnost tohoto pozorovacího balónu ve vzdušném prostoru USA je jasným porušením svrchovanosti USA a mezinárodního práva".

Minulý měsíc Blinken uvedl, že cestu využije k tomu, aby pomohl vytvořit "ochranné prostředky", které by zabránily eskalaci vztahů do úplného konfliktu.





Odložení Blinkenovy cesty, kterou v listopadu domluvili Biden a čínský prezident Si Ťin-pching, zpozdí snahy o vyřešení několika sporných bodů, zejména ohledně budoucnosti Tchaj-wanu a vojenského postavení obou stran v Indopacifiku.



Blinken nicméně uvedl, že Wangovi sdělil, že "Spojené státy jsou odhodlány k diplomatické spolupráci s Čínou a že má v plánu navštívit Peking, až to podmínky dovolí"."Prvním krokem je dostat sledovací prostředek z našeho vzdušného prostoru. Na to se zaměřujeme," řekl novinářům.Komunikační kanály mezi oběma zeměmi zůstávají otevřené, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí a zdůraznil, že cesta byla pouze odložena, nikoli zrušena.Blinken by byl prvním americkým ministrem zahraničí, který by navštívil Čínu od října 2018, což by signalizovalo tání po období třenic za vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa.Čína se za přítomnost balṕnuve vzdušném prostoru USA omluvila s tvrzením, že se prý jednalo o meteorologický balón, který se vychýlil z kurzu, ale američtí představitelé dali najevo, že tomuto vysvětlení nevěří.Čínské ministerstvo zahraničí v pátek na dotaz ohledně balonu uvedlo: "Jedná se o civilní vzducholoď používanou pro výzkumné, především meteorologické účely... Vzducholoď se odchýlila daleko od svého plánovaného kurzu." Čínská strana vyjádřila politování nad neúmyslným vstupem vzducholodi do vzdušného prostoru USA.Pozdější prohlášení čínského ministerstva zahraničí tvrdilo, že někteří politici a média v USA využívají incidentu k "diskreditaci" Číny.Mluvčí Bílého domu uvedl, že mezi prezidentem Joem Bidenem a jeho poradci panuje shoda, že Blinken by tento víkend neměl cestovat do Číny, a zdůraznil, že balón nepředstavuje vojenskou ani fyzickou hrozbu.Republikánští zákonodárci se na incident s balónem vrhli a Bidena, který do značné míry zachovává a občas rozšiřuje Trumpovu jestřábí politiku vůči Číně, označili za slabocha.Michael McCaul, republikánský předseda zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů, v pátek chtěl vědět, proč administrativa balón nesestřelila, a obvinil prezidenta, že dovolil, aby se stal "přímou a trvalou hrozbou pro národní bezpečnost USA".Republikánský senátor Jerry Moran v pátek uvedl, že obdržel zprávu o balónu nad severovýchodním Kansasem."Čína narušila vzdušný prostor USA a Bidenova administrativa musí přijmout opatření k řešení této situace. Další odklady jsou nepřijatelné," uvedl.Představitel americké obrany již dříve uvedl, že Biden požádal o vojenské alternativy, ale Pentagon se domnívá, že sestřelení objektu by ohrozilo lidi na zemi troskami.Balon má "omezenou přidanou hodnotu z hlediska shromažďování zpravodajských informací", řekl novinářům pod podmínkou zachování anonymity jeden představitel obrany.Pentagon očekával, že balon se bude nad vzdušným prostorem USA pohybovat ještě několik dní, uvedl mluvčí.Podle činitelů se balón vydal na trasu letu, která ho měla vést nad řadou citlivých míst. Patří mezi ně vojenské základny v Montaně, kde se nacházejí sila s mezikontinentálními balistickými raketami.Peking se tento týden důrazně ohradil proti dohodě mezi Filipínami a USA, v jejímž rámci Manila poskytla USA rozšířený přístup na své vojenské základny. Na základě této dohody budou mít Spojené státy další přístup na filipínské základny za účelem společného výcviku, skladování vybavení a zásob a budování zařízení, nikoli však za účelem vytvoření stálé přítomnosti.