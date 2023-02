Británie: Sunak "riskuje totální obchodní válku" s Bruselem tím, že zruší zákony EU

6. 2. 2023

Přední evropští politici varovali, že plán britského premiéra zrušit legislativu EU vyvolá odvetná protiopatření, včetně uvalení cel na britské zboží





Plán Rishiho Sunaka zrušit do konce letošního roku tisíce zákonů EU hrozí vyvoláním rozsáhlé obchodní války mezi Spojeným královstvím a Bruselem, varovali vysoce postavení představitelé Evropské unie. Plán Rishiho Sunaka zrušit do konce letošního roku tisíce zákonů EU hrozí vyvoláním rozsáhlé obchodní války mezi Spojeným královstvím a Bruselem, varovali vysoce postavení představitelé Evropské unie.





Dopisy předních politiků EU odhalují hluboké znepokojení nad tím, že se Spojené království chystá snížit standardy v oblastech, jako je ochrana životního prostředí a práva zaměstnanců, a porušit tak ustanovení o "rovných podmínkách", která byla jádrem dohody o obchodu a spolupráci po brexitu.



V odvetě připravují vedoucí představitelé EU v Evropské komisi, Evropském parlamentu a Radě ministrů na tajných schůzkách v Bruselu vlastní "jednostranná vyrovnávací opatření". Podle zdrojů je jisté, že budou zahrnovat možnost uvalení cel na britské zboží vstupující na jednotný trh EU.



Spor vyvolaný odhodláním Sunakovy vlády zrušit tisíce zákonů EU, aby demonstrovala, že "dotahuje brexit do konce", nyní hrozí rozjitřením vztahů mezi EU a Spojeným královstvím právě ve chvíli, kdy se zdálo, že v ožehavém problému severoirského protokolu bylo dosaženo pokroku.



Vyhlídka na obchodní válku s EU přichází uprostřed rostoucího počtu důkazů, že brexit způsobuje britské ekonomice vážné škody. Minulý týden Mezinárodní měnový fond uvedl, že očekává, že Británie poroste pomaleji než kterákoli jiná z předních průmyslových zemí G7, včetně Ruska, které je ekonomicky vyčerpáváno válkou s Ukrajinou.



Paul Johnson, ředitel Institutu pro fiskální studie, uvedl, že mezi faktory, které způsobují pomalý výkon Spojeného království, patří nedostatek pracovních sil a další "přetrvávající problémy způsobené brexitem". Nejnovější průzkum veřejného mínění po brexitu ukázal, že 58 % britských voličů je nyní pro opětovný vstup do EU, což je nejvíce od referenda v roce 2016, a pouze 42 % si přeje zůstat mimo blok.



V rámci dohody o volném obchodu se Spojené království zavázalo zachovat vysoké standardy v oblasti práce a sociální ochrany, životního prostředí, klimatu a dalších oblastech, aby zajistilo spravedlivé podmínky pro obchod mezi Spojeným královstvím a EU, výměnou za to, že EU bude souhlasit s bezcelním přístupem britského průmyslového zboží na jednotný trh.



Nyní však Sunakova snaha ukázat, že Spojené království "přebírá zpět kontrolu" tím, že během příštích 10 měsíců oseká velkou část zachovaného práva EU, hrozí vyvoláním další hospodářské krize související s brexitem.



Varování před odvetnými kroky EU vydali dva vysoce postavení představitelé zapojení do plánované evropské reakce: David McAllister, německý europoslanec, který předsedá zahraničnímu výboru Evropského parlamentu.



V rozhovoru pro Observer varoval Sunaka před tímto krokem také Michel Barnier, bývalý hlavní vyjednavač EU. "V příštích několika měsících bude citlivě vnímáno riziko dumpingu vůči EU - to, čemu říkáme rovné podmínky," řekl. "Je to bod spojený s novým zákonem pana Sunaka týkajícím se tolika nařízení EU, kterých se chce zbavit. Může to udělat, ale já jen doporučuji, aby byl opatrný."



V dopise labouristické poslankyni Stelle Creasyové, předsedkyni Labouristického hnutí pro Evropu, Loiseau uvedl, že EU je "opravdu znepokojena" dopady zákona o zachování práva EU, který bude mít v pondělí druhé čtení ve Sněmovně lordů.



V odpovědi na dotaz Creasyové ohledně postoje EU k návrhu britského zákona dal McAllister jasně najevo, že se připravují možnosti co nejpřísnější odvety: "Naše dohody obsahují mechanismy, které zajistí, aby nedošlo k poklesu současné vysoké úrovně ochrany v oblasti pracovních a sociálních standardů, životního prostředí a klimatu, jakož i pravidla pro dotace a možnost uplatnit jednostranná vyrovnávací opatření.



"Evropský parlament a rada jako spoluzákonodárci brzy přijmou nařízení, kterým se stanoví pravidla a postupy pro zajištění účinného a včasného výkonu práv Evropské unie při prosazování a provádění dohody o vystoupení a dohody o obchodu a spolupráci." Dodal, že "[Evropská] komise připravuje posouzení, které bude v nejbližší době předloženo poslancům Evropského parlamentu. Vzhledem k citlivosti tématu bude toto jednání neveřejné."



Charles Grant, ředitel thinktanku Centre for European Reform, uvedl, že obavy v Bruselu jsou reálné a hluboké. "EU začíná být vážně znepokojena dopadem návrhu zákona o zachování práva EU na rovné podmínky. Obává se, že pokud Spojené království upustí od vysokých sociálních a environmentálních standardů, budou mít jeho společnosti nespravedlivou výhodu oproti firmám z EU. Dohoda o obchodu a spolupráci umožňuje EU přijmout proti Spojenému království protiopatření za porušení rovných podmínek - například zrušením přístupu na evropský trh s nulovou celní sazbou. Komise o tom v tuto chvíli příliš nemluví, protože se všichni soustředí na vyřešení NI [severoirského] protokolu. Ale pokud a jakmile bude dohoda o protokolu uzavřena, začnou se vést spory o návrhu zákona REUL [zachované právo EU]. Někteří europoslanci již hovoří o obchodní válce."



