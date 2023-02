Čínské vazby s Ruskem nutí Ukrajinu přehodnotit strategické partnerství

8. 2. 2023

Čína udržuje "strategické partnerství" s Ukrajinou po celá léta, ale jak Peking a Moskva uprostřed probíhající války prohlubují vztahy, Kyjiv přemýšlí, jakou cenu má toto partnerství, informuje William Yang. Čína udržuje "strategické partnerství" s Ukrajinou po celá léta, ale jak Peking a Moskva uprostřed probíhající války prohlubují vztahy, Kyjiv přemýšlí, jakou cenu má toto partnerství,

Stále užší vztahy Číny s Ruskem vyvolaly na Ukrajině pochybnosti o strategickém partnerství s Pekingem, přičemž náměstek ukrajinského ministra zahraničí Andrij Melnyk v lednu na panelové diskuzi o zahraniční politice v Kyjivě označil pozici Číny za "méně a méně přijatelnou".

Ukrajina udržuje strategické partnerství s Čínou od roku 2011, což umožnilo rozkvět obchodních a obranných vazeb. Čína je významným dovozcem ukrajinského obilí a kukuřice.

Ukrajina je také významným dodavatelem zbraní do Číny. První čínská letadlová loď, Liaoning je renovovaná sovětská loď, která byla zakoupena z Ukrajiny.

Jak však ruská válka proti Ukrajině pokračuje, probíhají v Kyjivě diskuse o přehodnocení bilaterálních vztahů s Čínou.

"Ukrajina po léta vnímala Čínu pouze z hlediska příležitosti, ale od ruské invaze se ukrajinští experti stali mnohem kritičtějšími vůči Číně a vnímají, jak by Čína mohla být rizikem a výzvou pro ukrajinský národní zájem," řekl Jurij Poita, odborník na Ukrajinu z Institutu pro výzkum národní obrany a bezpečnosti (INDSR) na Tchaj-wanu.

"Nemomezené" partnerství Ruska a Číny

Přestože Peking výslovně nepodpořil ruský postoj k válce, pracoval na budování silnějších vazeb s Moskvou, zatímco EU a Spojené státy pracují na izolaci Ruska.

Po jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem minulý týden čínský náměstek ministra zahraničí Ma Čao-sü řekl, že Peking chce v roce 2023 prohloubit bilaterální vztahy s Ruskem.

Minulý týden ruská státní média uvedla, že čínský prezident Si Ťin-pching plánuje letos na jaře návštěvu Moskvy.

Ačkoli Peking uvedl, že není stanoveno přesné datum cesty, ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že návštěva Si Ťin-pchinga bude "ústřední událostí v bilaterální agendě pro rok 2023", uvedla ruská státní tisková agentura TASS.

Poita, expert na Ukrajinu, řekl, že diskuse v Kyjivě o změně vztahů s Pekingem se postupně rozšířily z ukrajinských think-tanků a mediálních komentářů na ministerstvo zahraničí.

Náměstek ministra zahraničí Melnyk v lednu během panelu v Kyjivě řekl, že čínský postoj k probíhající válce již nelze považovat za "neutrální", což je postoj, o němž se Peking snaží tvrdit, že jej zastává. "Nejsem si jistý, že tyto vztahy mohou být stále strategické," řekl Melnyk.

Ukrajinská poslankyně Kira Rudik řekla DW, že Čína pomáhá Moskvě obcházet některé západní sankce a zároveň otevírá trhy Rusku.

"Nikdo nezůstává neutrální. Buď nás podporujete, nebo si zahráváte s lidmi, kteří nás chtějí zničit. To, co nyní vidíme u Číny, je extrémně nešťastné. Každá země, která podporuje Rusko, v podstatě podporuje boj. To je extrémně bolestivé," řekla.

Opatrné přátelství Ukrajiny s Tchaj-wanem

Ruská invaze na území menšího souseda vyvolala spekulace o paralelách s válečným postojem Číny vůči Tchaj-wanu a o možnosti, že by Čína provedla podobný útok. Peking považuje Tchaj-wan za součást čínského území a slíbil, že ostrov "znovu sjednotí" s pevninou, a to i použitím síly, pokud to bude nutné.

Válka také sblížila Tchaj-pej a Kyjiv. Během posledních dvou měsíců Tchaj-wan podepsal několik memorand o porozumění, aby pomohl několika městům na Ukrajině nakoupit zařízení na výrobu elektřiny a vytápění, když Rusko útočí na kritickou infrastrukturu.

Tchaj-wan navíc také vyjádřil ochotu pomoci Ukrajině modernizovat její digitální infrastrukturu jako součást úsilí o poválečnou obnovu.

"Darovali 1 milion dolarů na generátory a myslím, že je to velmi zřejmý postoj, že jsou naším spojencem," řekla. „To jsou lidé, kteří nás podporují, a myslím si, že Ukrajina by měla na Tchaj-wan pohlížet jako na partnera,“ řekla ukrajinská poslankyně.

"Mnoho lidí na Ukrajině nyní ví, že Tchaj-wanu záleží na válce natolik, že Ukrajině poslal peníze na nákup generátorů, aby Ukrajinci mohli přežít jednu z nejtěžších zim v historii Ukrajiny," dodala.

Přestože přehodnocení vztahů Ukrajiny s Čínou nabízí Kyjivu příležitost vybudovat užší vztahy s Tchaj-wanem, odborníci varují, že Ukrajina musí být obezřetná.

"V očekávání další fáze eskalace si Ukrajina nepotřebuje znepřátelit Čínu. Pokud se v příštích několika měsících začne otevřeně spřátelit s Tchaj-wanem, jistě se to obrátí proti ní a dále povede Čínu k podpoře Ruska," řekla Velina Čakarova, ředitelka DW to řekl Rakouský institut pro evropskou a bezpečnostní politiku (AIES).

Expert Poita řekl, že Ukrajina si je vědoma, že se musí vyvarovat tlačení Číny blíže k Rusku, takže je velmi opatrná.

"Ukrajina je velmi opatrná při budování svých vztahů s Tchaj-wanem, ale mezi ukrajinskými odborníky a parlamentem stále sílí názor, že Ukrajina potřebuje rozvíjet svůj vztah s Tchaj-wanem," řekl.

"Pokud Ukrajina nevidí žádné proukrajinské kroky ze strany Pekingu, ukazuje to Kyjevu, že Čína není strategickým partnerem a měla by kolem spolupráce s Čínou nakreslit nějaké červené čáry," dodal.

