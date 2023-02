Argentina zasahuje proti ruské "porodní turistice"

11. 2. 2023

čas čtení 2 minuty

Ředitelka argentinského imigračního úřadu Florencia Carignano v pátek uvedla, že bylo zahájeno soudní vyšetřování toho, co označila za lukrativní obchod, který ruským rodičkám slibuje argentinské pasy.Carignanová promluvila poté, co ve čtvrtek pozdě večer přiletělo týmž letadlem 33 nastávajících rodiček - všechny ve 32. až 34. týdnu těhotenství. Několik žen bylo nejprve odmítnuto při pasové kontrole, ale nakonec byly vpuštěny do země.Koncept porodní turistiky sice není nový, ale díky izolaci Moskvy od Západu v důsledku války se Argentina, kde Rusové nemají vízovou povinnost, stala oblíbenou destinací pro rodiny, které chtějí svým dětem poskytnout výsady druhého občanství.Podle Carignanové přijelo do této jihoamerické země za poslední rok přibližně 10 500 těhotných Rusek.