Válka na Ukrajině: Co Rusko udělalo špatně

10. 2. 2023

Tři měsíce před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 se ředitel CIA William Burns a americký velvyslanec v Rusku John Sullivan setkali v Moskvě s Nikolajem Patruševem, ultrajestřábím poradcem ruského prezidenta Vladimira Putina, napsala Dara Massicotová. Tři měsíce před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 se ředitel CIA William Burns a americký velvyslanec v Rusku John Sullivan setkali v Moskvě s Nikolajem Patruševem, ultrajestřábím poradcem ruského prezidenta Vladimira Putina,

Burns a Sullivan informovali Patruševa, že vědí o plánech ruské invaze a že Západ bude reagovat s vážnými následky, pokud Rusko bude pokračovat. Podle Burnse Patrušev o invazi nic neřekl. Místo toho se jim podíval do očí a sdělil jim, co Burns považoval za zprávu: Ruská armáda může dosáhnout toho, co chce.

Jakmile byli doma, oba Američané informovali amerického prezidenta Joea Bidena, že Moskva se rozhodla. Nedlouho poté začal Washington veřejně varovat svět, že Rusko zaútočí na Ukrajinu. Tři měsíce před invazí Kreml věděl, že Spojené státy objevily jeho válečné plány a že svět bude na útok připraven – přesto se Putin rozhodl zapřít své záměry ruským jednotkám a většině jejich vysokých velitelů. O invazi se dozvěděli až několik dní nebo dokonce hodin před jejím začátkem. Utajení byla chyba. Tím, že Putin zorganizoval útok jen s malou skupinou poradců, podkopal mnoho výhod, které by jeho země měla mít.

Tyto silné stránky byly značné. Před invazí byla ruská armáda větší a lépe vybavená než ukrajinská. Její síly měly více bojových zkušeností než kyjivské, přestože obě bojovaly na východních územích Ukrajiny. Většina západních analytiků proto předpokládala, že pokud ruské síly využijí svých výhod moudře, Ukrajinci útok dlouho nevydrží.

Proč Rusko nezvítězilo – proč bylo místo toho zastaveno, směrováno mimo velká města a zatlačeno do obrany – se stalo jednou z nejdůležitějších otázek jak v zahraniční politice USA, tak v mezinárodní bezpečnosti v širším měřítku. Odpověď má mnoho složek. Přílišné vnitřní utajení dávalo vojákům a velitelům málo času na přípravu, což vedlo k těžkým ztrátám. Rusko vytvořilo plán invaze, který byl prošpikovaný chybnými předpoklady, svévolným politickým vedením a chybami v plánování, které se odchylovaly od klíčových ruských vojenských principů. Počáteční invaze vyžadovala několik linií útoku bez druhého sledu, což připoutalo armádu k operačním cílům, které byly vzhledem k velikosti jejích sil příliš ambiciózní. A Kreml se mylně domníval, že jeho válečné plány jsou rozumné, že Ukrajina nebude klást velký odpor a že podpora Západu nebude dostatečně silná na to, aby něco změnila. V důsledku toho bylo Rusko šokováno, když jeho jednotky narazily na odhodlanou Ukrajinu podporovanou západními zpravodajskými službami a zbraněmi. Ruské síly byly poté opakovaně poraženy.

Ale jak se válka vleče do druhého roku, analytici se nesmí soustředit pouze na ruské neúspěchy. Příběh ruského vojenského výkonu je mnohem komplikovanější, než naznačovalo mnoho raných příběhů o válce. Ruské ozbrojené síly nejsou zcela neschopné nebo neschopné se učit. Mohou provádět některé typy složitých operací – jako jsou masové údery, které vyřadí z provozu kritickou infrastrukturu Ukrajiny – kterým se vyhýbaly během první části invaze, kdy Moskva doufala, že ukrajinský stát ovládne z velké části nedotčený. Ruská armáda se poučila ze svých chyb a provedla velké úpravy, jako je snížení počtu cílů a mobilizace nového personálu, a také taktické, jako je použití nástrojů elektronického boje, které ruší ukrajinskou vojenskou komunikaci, aniž by ovlivnily její vlastní. Ruské síly mohou také udržet vyšší intenzitu boje než většina ostatních armád; v prosinci střílely působivých 20 000 ran dělostřelectva denně nebo více (ačkoli podle CNN na začátku roku 2023 toto číslo kleslo na 5 000). A od přechodu do defenzívy koncem roku 2022 operují s větší důsledností a stabilitou, což ukrajinským jednotkám ztěžuje postup.

Rusko stále nebylo schopno zlomit ukrajinskou vůli bojovat nebo bránit se díky západní materiální a zpravodajské podpoře. Je nepravděpodobné, že dosáhne svého původního cíle proměnit Ukrajinu v loutkový stát. Mohlo však pokračovat v úpravě své strategie a upevnit své obsazené državy na jihu a východě a nakonec vyrvat zmenšenou variantu vítězství z čelistí porážky.

Příliš mnoho a ne dost

Před začátkem války na Ukrajině měla ruská armáda několik známých strukturálních problémů, z nichž každý podkopal její schopnost provést velkou invazi. Před více než deseti lety Moskva úmyslně rozebrala svou armádu a přeměnila ji na menší síly určené pro operace rychlé reakce. Transformace si vyžádala rozsáhlé změny. Po 2. světové válce si Sovětský svaz udržoval obrovskou sílu určenou k vedení vleklých a rozsáhlých konfliktů v Evropě odváděním milionů vojáků a vytvářením obrovského obranného průmyslu, který měl ohrozit NATO a prosadit komunistickou vládu ve spojeneckých státech. Sovětská armáda trpěla endemickou korupcí a snažila se vyrobit vybavení na stejné úrovni jako Západ. Ale její velikost a rozlehlý půdorys z ní učinily impozantní výzvu studené války.

Když se sovětský režim zhroutil, ruští vůdci nebyli schopni zvládnout ani ospravedlnit tak velkou armádu. Vyhlídka na pozemní bitvu s NATO se vytrácela do minulosti. V reakci na to, počínaje začátkem 90. let, zahájili ruští vůdci proces reforem a modernizace. Cílem bylo vytvořit armádu, která by byla menší, ale profesionálnější a obratnější, připravená rychle potlačit vzplanutí na ruské periferii.

Tento proces pokračoval přerušovaně do nového tisíciletí. V roce 2008 ruská armáda oznámila komplexní reformní program armády "nového typu", jehož cílem bylo restrukturalizovat síly rozpuštěním jednotek, odchodem důstojníků do důchodu, přepracováním výcvikových programů a vojenského vzdělávání a přidělením více finančních prostředků – včetně rozšíření řad profesionálních vojáků, a získat nové zbraně. V rámci tohoto procesu Rusko nahradilo velké sovětské divize určené k vedení velkých pozemních válek méně těžkopádnými brigádami a praporními taktickými skupinami (BTG). Moskva také pracovala na snížení své závislosti na brancích.

Do roku 2020 se zdálo, že armáda splnila mnoho svých kritérií. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu prohlásil, že 70 % vybavení jeho země bylo nových nebo bylo modernizováno. Země měla rostoucí arzenál konvenční přesné munice a armáda měla více profesionálních vojáků než branců. Rusko provedlo dvě úspěšné operace, jednu v Sýrii – na podporu režimu Bašára al-Asada – a druhou na obsazení území na východní Ukrajině.

Velká invaze na Ukrajinu v roce 2022 však tyto reformy odhalila jako nedostatečné. Modernizační úsilí opomíjelo například mobilizační systém. Ruské pokusy vyrobit lepší zbraně a zlepšit výcvik se nepromítly do zvýšené odbornosti na bojišti. Některá zdánlivě nová zařízení, které opustilo ruské továrny, jsou vážně vadná. Míra selhání raket v Rusku je vysoká a mnoho z jeho tanků postrádá náležité vybavení pro sebeobranu, což je činí vysoce zranitelnými vůči protitankovým zbraním. Mezitím existuje jen málo důkazů o tom, že Rusko před invazí v únoru 2022 upravilo své výcvikové programy, aby připravilo vojáky na úkoly, kterým budou později čelit na Ukrajině. Ve skutečnosti kroky, které Rusko podniklo k přípravě, ztížily řádný výcvik. Rozmístěním mnoha jednotek poblíž ukrajinských hranic téměř rok před válkou a udržováním techniky v poli připravila ruská armáda své vojáky o schopnost nácviku příslušných dovedností a provádění požadované údržby techniky.

Ruské modernizační úsilí také nedokázalo vykořenit korupci, která stále sužuje mnoho aspektů ruského vojenského života. Ozbrojené síly země často navyšovaly počet předválečného personálu v jednotlivých jednotkách, aby splnily náborové kvóty, což některým velitelům umožnilo ukrást přebytečné prostředky. Armádu sužují chybějící zásoby. Obecně má nespolehlivé a neprůhledné zprávy nahoru a dolů v řetězci velení, což možná vedlo ruské vedení k přesvědčení, že jeho síly byly na začátku invaze kvantitativně i kvalitativně lepší, než ve skutečnosti byly.

Modernizace možná pomohla Rusku při jeho menší invazi na Ukrajinu v roce 2014 a jeho leteckých kampaních v Sýrii. Nezdá se však, že by se poučilo ze svých operačních zkušeností v obou konfliktech. Například v obou mělo Rusko mnoho pozemních speciálních týmů, které vedly přicházející údery, což v současné válce postrádalo. Rusko mělo také jednotné operační velení, které pro současnou invazi vytvořilo až několik měsíců po jejím zahájení.

Přinejmenším v jednom případě bylo úsilí o modernizaci aktivně neslučitelné s válkou vysoké intenzity. V rámci svého plánu na pěstování důvěry u ruského obyvatelstva po válkách v Čečensku Kreml do značné míry zakázal novým brancům sloužit ve válečných zónách. To znamenalo, že Rusko stáhlo profesionální vojáky z většiny jednotek po celé zemi a nasadilo je jako praporní taktické skupiny (PTS) k obsazení své invaze na Ukrajinu. Tento krok byl sám o sobě sporným rozhodnutím: Ani plně obsazená a vybavená PTS není schopna zdlouhavého a intenzivního boje podél prodloužené frontové linie, jak poznamenalo mnoho odborníků, včetně analytiků americké armády Charlese Bartlese a Lestera Graua. Kromě toho, podle dokumentů získaných během invaze ukrajinskou armádou, mnoho těchto jednotek nemělo při invazi na Ukrajinu dostatek personálu. Nedostatek personálu také znamenal, že technicky modernější a schopnější vybavení Ruska nedosáhlo na svůj plný potenciál, protože mnoho kusů bylo obsazeno pouze částečně. A země neměla dostatek doprovodné pěchoty tankových a motostřeleckých jednotek nebo zpravodajských, sledovacích a průzkumných sil, aby účinně vyčistila cesty a vyhnula se přepadení.

Výsledné neúspěchy možná překvapily většinu světa. Ale pro mnohé odborníky, kteří sledují ruskou armádu, nebyly šokující. Z posouzení struktury sil země věděli, že není vhodná k vyslání síly 190 000 lidí do velkého sousedního státu přes několik linií postupu. Byli proto ohromeni, když Kreml nařídil armádě, aby přesně tohle udělala.

Velká očekávání

Abychom pochopili, jak špatné plánování Ruska podkopalo jeho výkon a výhody, je užitečné si představit, jak by invaze na Ukrajinu začala, kdyby Moskva postupovala podle předepsané vojenské strategie. Podle ruské doktríny by mezistátní válka, jako je tato, měla začít týdny dopředu leteckými a raketovými útoky proti vojenské a kritické infrastruktuře nepřítele během toho, co stratégové nazývají "počáteční období války". Ruští plánovači to považují za rozhodující období války s operacemi letectva a raketovými útoky, které trvají čtyři až šest týdnů a jejichž cílem je narušit vojenské schopnosti a schopnost nepřátelské země vzdorovat. Podle ruské teorie jsou pozemní síly obvykle rozmístěny k zabezpečení cílů až poté, co vzdušné síly a raketové útoky dosáhnou mnoha svých cílů.

Ruské letecké a kosmické síly (VKS) provedly údery na ukrajinské pozice na začátku války. Neútočily však systematicky na kritickou infrastrukturu, možná proto, že Rusové věřili, že budou potřebovat Ukrajinu rychle spravovat, a chtěli zachovat její vedení nedotčené, její energetickou síť online a ukrajinské obyvatelstvo apatické. Ruská armáda osudově vyslala své pozemní jednotky do útoku hned první den, místo aby čekala, až se jí podaří vyčistit silnice a potlačit ukrajinské jednotky. Výsledek byl katastrofální. Ruské síly, které spěchaly splnit to, co považovaly za rozkazy dorazit do určitých oblastí ve stanovených časech, předběhly svou logistiku a ocitly se v těsné blízkosti konkrétních tras obsazených ukrajinskými jednotkami. Poté byli neúnavně ostřelovány dělostřelectvem a protipancéřovými zbraněmi.

Moskva se také rozhodla nasadit téměř všechny své profesionální pozemní a vzdušné síly k jednomu víceosému útoku, což je v rozporu s tradicí ruské armády držet síly ze Sibiře a ruského Dálného východu jako druhý sled nebo strategickou zálohu. Toto rozhodnutí nedávalo vojensky smysl. Tím, že se Rusko pokusilo ovládnout několik částí Ukrajiny současně, natáhlo své logistické a podpůrné systémy až k bodu zlomu. Kdyby Rusko zahájilo vzdušné a raketové útoky dny nebo týdny před nasazením pozemních sil, zaútočilo podél menší frontové linie a udržovalo velké záložní síly, mohla jeho invaze vypadat jinak. V tomto případě by Rusko mělo jednodušší logistiku, soustředěné palby a sníženou zranitelnost pro své postupující jednotky. Mohlo dokonce přemoci místní oddíly ukrajinské protivzdušné obrany.

Je těžké přesně zjistit, proč se Rusko tak divoce odchýlilo od své vojenské doktríny (a od zdravého rozumu). Ale jeden důvod se zdá být jasný: Politické vměšování Kremlu. Podle informací získaných od reportérů The Washington Post válku plánoval pouze ruský prezident Vladimir Putin a jeho nejbližší důvěrníci ve zpravodajských službách, ozbrojených silách a Kremlu. Na základě těchto zpráv tento tým obhajoval rychlou invazi na více frontách, šílený úprk do Kyjiva, aby zneškodnil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pomocí atentátu nebo únosu, a instalaci sítě spolupracovníků, kteří by spravovali novou vládu – kroky, u nichž by širší a zkušenější soubor plánovačů mohl vysvětlit, že nebudou fungovat.

Myšlenky Kremlu byly zjevně neúčinné. Přesto oddálil důležité korekce kurzu, pravděpodobně proto, že se domníval, že by byly doma politicky nepopulární. Kreml se například počátkem léta pokusil nalákat dobrovolníky ad hoc, aby ucpali díry vzniklé vážnými ztrátami na bojištích, ale toto úsilí přilákalo příliš málo personálu. Teprve po zářijovém kolapsu vojenské fronty v Charkivě Moskva nařídila mobilizaci. Později Kreml povolil ústup z města Cherson až několik měsíců poté, co se jeho pozice staly neudržitelnými, čímž riskoval tisíce vojáků.

Jak se Rusko samo oklamalo

Před válkami a během nich se země spoléhají na operační bezpečnost neboli OPSEC, aby udržely klíčové aspekty svých plánů v tajnosti a snížily zranitelnost svých vlastních sil. V některých případech to znamená podvod. Ve 2. světové válce například spojenci rozmístili vojáky a makety na řadě pláží v jižní části Británie, aby zmátli nacisty ohledně toho, které místo bude použito k zahájení útoku. V jiných případech OPSEC zahrnuje omezení vnitřního šíření válečných plánů, aby se snížilo riziko, že budou zveřejněny. Například v rámci přípravy na operaci Pouštní bouře američtí piloti, kteří měli být později pověřeni eliminací irácké protivzdušné obrany, trénovali provádění takových útoků celé měsíce, ale o konkrétních cílech jim nebylo řečeno nic - až několik dní před začátkem útoku.

Válečné plány Kremlu byly samozřejmě zveřejněny měsíce před válkou. Jak uvedla řada zpravodajských médií, včetně The New York Times a The Washington Post, americké zpravodajské agentury odhalily podrobné a přesné obrysy ruských plánů a poté je sdílely s médii, stejně jako se spojenci a partnery. Spíše než aby invazi přerušil, Kreml naléhal na novináře a diplomaty, že velké kontingenty vojáků shromážděných na ukrajinských hranicích tam jsou kvůli výcviku a že nemá v úmyslu zaútočit na svého souseda. Tato tvrzení neoklamala Západ, ale oklamala většinu Rusů – včetně těch v ozbrojených silách. Kreml zatajil své válečné plány vojenským zainteresovaným stranám na mnoha úrovních, od jednotlivých vojáků a pilotů až po důstojníky, a mnoho vojáků a úředníků bylo překvapeno, když dostali rozkaz k invazi. Nedávná zpráva Royal United Services Institute (RUSI), britského obranného a bezpečnostního think-tanku, která byla založena na rozsáhlé práci v terénu a rozhovorech s ukrajinskými představiteli, zjistila, že dokonce i vysoce postavení členové ruského generálního štábu byli drženi v nevědomosti ohledně plánů invaze, až do doby krátce před jejím začátkem.

Protože většina vojenských vůdců až do poslední chvíle nebyla zapojena do plánovacího úsilí, nemohli napravit velké chyby. Zdá se, že vláda neprošla tím, co je v ruské strategii označováno jako "zvláštní období" – doba kategorizace, hromadění a organizování zdrojů pro velkou válku – protože její plánovači nevěděli, že se na ni musí připravit. Přílišné utajení také znamenalo, že Moskva promeškala několik klíčových příležitostí k přípravě obranného průmyslu na výrobu a skladování základní munice. Dokonce i poté, co byly umístěny poblíž Ukrajiny, nebyly ruské jednotky obsazeny nebo zásobovány na odpovídajících úrovních, pravděpodobně proto, že plánovači věřili, že vojáci provádějí jen cvičení. A protože armáda neměla čas na koordinaci svých systémů elektronického boje, když se ruské síly pokusily rušit ukrajinskou komunikaci, rušily také svou vlastní.

Předválečné utajování vedlo k problémům, které byly zvláště výrazné ve vzduchu. Před invazí měli ruští piloti zkušenosti s bojem v Sýrii, ale operace tam probíhaly na nenáročném území, nejčastěji v poušti. Piloti neměli prakticky žádné zkušenosti s bojem nad větší, zalesněnou zemí, natož proti protivníkovi schopnému zasáhnout jejich letouny vrstvenou protivzdušnou obranou. Před invazí nedostali v takové taktice téměř žádný výcvik. Tato nezkušenost je částečně důvodem, proč, přestože někdy létá stovky misí denně, Rusko nebylo schopno zničit ukrajinské letectvo nebo protivzdušnou obranu. Dalším faktorem bylo, jak se Rusko rozhodlo nasadit své síly. Vzhledem k tomu, že ruské pozemní jednotky byly během několika dní ve vážném nebezpečí, byla VKS podle analýzy RUSI rychle převedena z potlačování ukrajinské protivzdušné obrany k poskytování přímé letecké podpory. Tato úprava přispěla k zabránění nastolení vzdušné nadvlády a přinutila Rusy létat v malých výškách, v dosahu ukrajinských raket Stinger. V důsledku toho ztratili mnoho vrtulníků a stíhaček.

Předválečné utajování a lži nebyly jedinými způsoby, kterými Kreml sám sebe oklamal. Jakmile jednotky začaly spěchat ke Kyjivu, Moskva už nemohla popírat fakt své invaze. Po celé měsíce však pokračovala v zatemňování konfliktu nebo zdržování důležitých rozhodnutí způsobem, který poškodil její vlastní operace. Rusko na základní úrovni odmítlo klasifikovat invazi jako válku, místo toho ji označilo za "zvláštní vojenskou operaci". Toto rozhodnutí, učiněné buď s cílem uklidnit ruské obyvatelstvo, nebo proto, že Kreml předpokládal, že konflikt rychle skončí, zabránilo zemi zavést administrativní pravidla, která by jí umožnila získat rychlý přístup k právním, ekonomickým a materiálním zdrojům, které potřebovala k podpoře invaze. Minimálně prvních šest měsíců falešná klasifikace také vojákům usnadňovala rezignovat nebo odmítnout bojovat, aniž by čelili obvinění z dezerce.

Nepozornost

Zdá se, že ruská vláda předpokládala, že Ukrajinci nebudou klást odpor, že ukrajinská armáda zmizí a že Západ nebude schopen Kyjivu včas pomoci. Tyto závěry nebyly zcela nepodložené. Podle The Washington Post měly ruské zpravodajské služby své vlastní předválečné tajné průzkumy, které naznačovaly, že pouze 48 % populace bylo "připraveno bránit" Ukrajinu. V předvečer války byla Zelenského přijatelnost méně než 30 %. Ruské zpravodajské agentury měly na Ukrajině rozsáhlou špionážní síť, aby vytvořily kolaborantskou vládu. (Ukrajina později zatkla a obvinila 651 lidí ze zrady a spolupráce, včetně několika úředníků v jejích bezpečnostních službách.) Ruští plánovači možná také předpokládali, že ukrajinské síly nebudou připraveny, protože ukrajinská vláda přešla na válečný režim až několik týdnů před invazí. Pravděpodobně si mysleli, že ukrajinská dělostřelecká munice rychle dojde. Na základě reakce Západu na ruskou anexi Krymu v roce 2014 a jeho relativně malého zbrojení během předválečného období v roce 2022 mohla Moskva rozumně předpokládat, že Spojené státy a Evropa neposkytnou Ukrajině velkou podporu, respektive alespoň ne včas.

Ale Kreml vyhodnocoval datové body, které mu jednoduše umožňovaly vidět to, co vidět chtěl. Stejný průzkum zpravodajských služeb například naznačil, že 84 % ukrajinských respondentů by považovalo ruské síly za okupanty, nikoli za osvoboditele. Spojené státy a jejich spojenci prozradili ruské plány a různé pokusy vytvořit záminku pro invazi a varovali Rusko soukromě i veřejně, že země bude čelit obrovským následkům, pokud začne válku. Zjevně to však nikdo z nejužšího Putinova okruhu nepřesvědčilo, že by měl revidovat ruský přístup a připravit se na jiný, těžší typ konfliktu: Konflikt, ve kterém se Ukrajinci brání a dostávají značnou západní pomoc.

Takový konflikt je přesně to, co se stalo. Ukrajinci se shromáždili na obranu své suverenity, přihlásili se do armády a vytvořili jednotky územní obrany, které vzdorovaly Rusům. Zelenskij, před invazí doma nepopulární, zaznamenal raketový nárůst popularity a stal se celosvětově uznávaným válečným lídrem. A ukrajinské vládě se podařilo získat historicky rekordní pomoc ze Západu. Ke konci ledna 2023 poskytly Spojené státy od ruské invaze Ukrajině bezpečnostní pomoc ve výši 26,8 miliardy dolarů a evropské státy přispěly dalšími miliardami. Ukrajinci byli vybaveni neprůstřelnými vestami, systémy protivzdušné obrany, vrtulníky, dělostřelectvem M777 a raketovými systémy s vysokou mobilitou (HIMARS). Dostávají západní tanky. Masivní a různorodé zbraně umožnily ukrajinským silám získat kvalitativní náskok před moskevskými jednotkami, pokud jde o povědomí o bojišti během počátečního tažení Ruska do Kyjiva, a umožnily Ukrajině provádět přesné údery na ruská logistická skladiště a velitelská centra ve svých východních regionech.

Washington také začal poskytovat Kyjivu proud zpravodajských informací, které náměstkyně ministra obrany USA Kathleen Hicksová popsala jako "životně důležité" a "špičkové". Ředitel Americké obranné zpravodajské agentury tvrdil, že sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou má "revoluční" povahu, a ředitel Správy národní bezpečnosti a kybernetického velitelství USA dosvědčil, že ve svých 35 letech státní služby nikdy neviděl lepší příklad sdílení zpravodajských informací. (Podle Pentagonu Spojené státy neposkytují zpravodajské informace o pozicích vedoucích představitelů, ani se nepodílejí na ukrajinských rozhodnutích o výběru cílů.)

Toto sdílení zpravodajských informací mělo význam v několika klíčových bodech války. Ředitel CIA Burns ve svědectví v Kongresu řekl, že informoval Zelenského o útoku na Kyjiv před válkou, a ministr zahraničí USA Antony Blinken Zelenského varoval před ruskými hrozbami vůči němu osobně. Tyto výstrahy poskytly Ukrajině čas na přípravu obrany, která byla nezbytná pro ochranu hlavního města i Zelenského. Podle vysokých představitelů obrany poskytly Spojené státy také plánovací a válečnou podporu pro ukrajinské zářijové protiofenzívy v Charkivě a Chersonu, které obě skončily obrovským úspěchem.

Medvěd se učí

Příznivci Ukrajiny měli v roce 2022 mnoho důvodů k oslavám a z nedávno osvobozené ukrajinské země se objevily radostné scény. Následovaly ale těžké scény. Ukrajinští a mezinárodní vyšetřovatelé odhalili důkazy o válečných zločinech v nedávno osvobozených městech, jako je Buča, Izjum a Cherson. A navzdory doufání v opak je příliš brzy říkat, že ruské tažení se zhroutí. Putin se určitě chystá na dlouhou trať, a přestože je ruská armáda zraněna, je stále schopná složitých operací, adaptivního učení a odolá takové úrovni boje, jakou dokáže jen málokterá armáda na světě. Trvalá vysoce intenzivní vševojsková válka s vysokým opotřebením je mimořádně obtížná a Rusko a Ukrajina s ní mají nyní novější zkušenosti než kterákoli jiná země na světě.

Vezměte si například VKS. Přestože piloti nedokázali potlačit ukrajinskou protivzdušnou obranu, analytici si musí pamatovat, že takové mise jsou notoricky časově náročné a obtížné, jak poznamenali američtí piloti. VKS se učí a spíše než aby pokračovala v plýtvání letadly létáním na konzervativnější a méně efektivní mise, snaží se oslabit ukrajinskou protivzdušnou obranu pomocí slepých raket ze sovětské éry a bezpilotních letounů Šahíd zakoupených z Íránu.

Ruská armáda se také zřejmě zdokonalila v provádění jednoho z nejnebezpečnějších vojenských manévrů ze všech: Překračování řek pod palbou. Takové operace vyžadují plánovaná stažení, disciplínu, plány ochrany sil a přesné pořadí, které požaduje jen málokdo. Když jsou tyto operace prováděny špatně, mnoho vojáků může zemřít; v květnu 2022 ukrajinská armáda zničila ruské PTS při pokusu o překročení řeky Doněc. Ale listopadové stažení armády přes řeku Dněpr bylo poměrně hladké, částečně proto, že bylo lépe naplánováno. Navzdory dělostřelecké palbě tisíce ruských vojáků úspěšně ustoupily na východ.

Rusko se naučilo napravovat minulé chyby i v jiných oblastech. Koncem jara se ruským silám konečně podařilo rušit ukrajinskou komunikaci, aniž by rušily vlastní. Během září Kreml vyhlásil částečnou mobilizaci, aby kompenzoval nedostatek personálu, přičemž do ozbrojených sil přitáhl 300 000 odvedenců. Proces byl chaotický a tito noví vojáci nedostali dobrý výcvik. Nyní jsou však tyto nové síly uvnitř východní Ukrajiny, kde podepřely obranné pozice a pomohly vyčerpaným jednotkám se základními, ale důležitými úkoly. Vláda také postupně staví ruskou ekonomiku na válečné základy a pomáhá státu připravit se na dlouhý konflikt.

Tyto úpravy začínají vykazovat výsledky. Ruská obranná průmyslová základna může být v důsledku sankcí a dovozních omezení napjatá, ale její továrny jsou nedotčené a nepřetržitě pracují, aby se pokusily držet krok s poptávkou. Přestože Rusku docházejí rakety, rozšířilo svůj inventář přepracováním protilodních řízených střel a střel protivzdušné obrany. Ruská armáda dosud nezlepšila svůj proces hodnocení bitevních škod ani svou schopnost zasáhnout pohyblivé cíle, ale nyní přesně zasahuje ukrajinskou elektrickou síť. Od ledna 2023 ruské údery poškodily zhruba 40 % ukrajinské energetické infrastruktury a v jednu chvíli vyřadily energii pro více než 10 milionů lidí.

Ukrajinská křivka učení byla také strmá a díky experimentování byli Ukrajinci schopni udržet ruské síly mimo rovnováhu. Armáda prokázala ve svém plánování kreativitu a zasáhla ruské letecké základny a Černomořskou flotilu. Ukrajinští piloti a vojáci, stejně jako ruští, získali pozoruhodné a jedinečné bojové zkušenosti. Ukrajina těžila z vnější podpory více než Rusko.

Ale ruské síly se úspěšně přizpůsobily a experimentovaly, když zaujaly obrannou pozici. Po týdnech ničivých útoků HIMARSy během léta 2022 Rusko přesunulo svá velitelská stanoviště a mnoho logistických skladů mimo dosah palby. Ruské síly prokázaly více schopností v obraně než v ofenzivě, zejména na jihu, kde vytvořily vrstvenou obranu, přes kterou bylo pro ukrajinské síly obtížné se probojovat. Generál Sergej Surovikin, který byl v říjnu jmenován hlavním ruským velitelem, byl dříve velitelem jižní operační skupiny a tuto zkušenost přinesl do dalších regionů, které Rusko částečně okupuje. Vojska vykopala rozsáhlé zákopy a vytvořila další obranná postavení.

Rusko se stáhlo z města Cherson a přešlo k obraně až poté, co byl Surovikin jmenován válečným velitelem. Putin také začal připouštět, že konflikt bude náročný, jakmile Surovikin převzal vedení. Tyto změny naznačují, že Putin mohl za Surovikinova úřadování získat realističtější hodnocení situace na Ukrajině.

Přesto byl v lednu 2023 Surovikin sesazen ve prospěch generála Valerije Gerasimova. Ačkoli důvody pro tuto změnu velení nejsou jasné, mohou za tím být spíše palácové intriky a klientelismus než nějaké konkrétní selhání Surovikinova vedení. A žádnému ruskému veliteli se nepodařilo zlomit ukrajinskou vůli bojovat, i když Rusko nadále odpaluje rakety, které způsobují utrpení ukrajinskému lidu. Bombardování a opevnění však mohou značně snížit kapacitu Ukrajiny, takže bude pro zemi těžší získat zpět více své půdy.

Známé a neznámé

Kreml však usiluje o víc než jen udržení území, která již zabral. Putin dal jasně najevo, že chce všechny čtyři provincie, které Moskva v září nezákonně anektovala – Doněck, Cherson, Luhansk a Záporoží – a na televizním setkání loni v prosinci naznačil, že je připraven podstoupit "dlouhý proces", aby je získal. Putinovy zmenšené cíle a náhlá otevřenost ohledně délky tažení ukazují, že Kreml se dokáže přizpůsobit své oslabené pozici a připravit své obyvatelstvo na dlouhou válku. Rusko se tedy buď vyvíjí, nebo si kupuje čas, než bude moci regenerovat své síly. Otázkou je, zda jeho změny budou stačit.

Existují důvody si myslet, že změny válku pro Rusko nezachrání, částečně proto, že je třeba změnit tolik věcí; žádný faktor nevysvětluje, proč válka pro Rusy zatím dopadala špatně.

Vysvětlení zahrnují problémy, které není snadné řešit, protože jsou neřešitelnými součástmi ruského systému, jako je sebezničující podvod, který ilustruje rozhodnutí Kremlu upřednostnit utajení a domácí stabilitu před adekvátním plánováním. A Moskva, pokud vůbec něco, zdvojnásobila umlčování upřímné diskuse o konfliktu, dokonce zašla tak daleko, že kriminalizovala hodnocení bojových úmrtí a předpovědi, jak by se válka mohla vyvinout. Ačkoli úředníci mohou bezpečně mluvit o některých problémech – například ruští vojenští vůdci vyzvali k rozšíření ozbrojených sil – jiné zůstávají rozhodně zakázány, včetně větších problémů nekompetentnosti a špatného velitelského klimatu, které vedly k strašlivému stavu armády na Ukrajině. Tato cenzura ztěžuje Kremlu snahu získat dobré informace o tom, co se ve válce děje špatně, což komplikuje snahy o nápravu kurzu.

Některé z hlavních problémů Ruska jsou do značné míry mimo kontrolu Moskvy. Ukrajinské odhodlání vůči Rusku přitvrdilo, což ruská armáda přes veškerou svou brutalitu nemůže vrátit zpět. Rusko také nebylo schopno nebo ochotno zastavit západní toky zbraní nebo zpravodajských služeb na Ukrajinu. Dokud tyto dva faktory – ukrajinské odhodlání a podpora Západu – zůstanou na svém místě, nemůže Kreml proměnit Ukrajinu v loutkový stát, jak se o to původně snažil.

Ruská armáda však napravila některé důležité problémy. Aby překonala špatné plánování, opravila svou velitelskou strukturu a změnila mnoho ze svých taktik. Po velkých ztrátách upevnila své pozice na Ukrajině a přidala více personálu, což zdraží ukrajinské protiofenzívy. Ruští vojenští vůdci oznámili svůj záměr vrátit zpět mnoho větších divizí z doby před reformami v roce 2008, aby se částečně napravily problémy se strukturou sil. Jak se ruská ekonomika mobilizuje, obranná základna by mohla lépe vyrábět více vybavení, aby nahradila válečné ztráty. Západní obranný průmysl se mezitím potýká s požadavky na dodávky Ukrajině. Rusko si může spočítat, že může upevnit svou pozici, zatímco čeká, dokud nebudou vyčerpány západní zásoby nebo se svět nepohne dál.

Analytici by však měli být opatrní při předpovídání výsledků. Stále platí klasické pořekadlo: Ve válce jsou první zprávy často mylné nebo kusé. Jen čas ukáže, zda Rusko dokáže zachránit svou invazi nebo zda ukrajinské síly zvítězí. Konflikt už má nepředvídatelný průběh, a tak by se Západ měl vyvarovat unáhlených soudů o tom, co se na ruské kampani pokazilo, jinak by se nepoučil, nevymyslel správné strategie nebo získal špatné typy zbraní. Stejně jako Západ před invazí přecenil ruské schopnosti, mohl je nyní podcenit. A mohl by to přecenit podobně uzavřený systém, jakým je čínská armáda. Analytikům chvíli trvá, než se naučí, jak se bojovník přizpůsobuje a mění svou taktiku.

Odborníci by však neměli zahazovat nástroje, které nyní používají k hodnocení vojenské síly. Mnoho standardních metrik – jako je způsob, jakým je jednotka strukturována, technické specifikace jejích zbraní a kvalita jejích výcvikových programů – je stále platných. Ale ačkoli jsou tyto faktory spolu s vojenskou doktrínou a předchozími operacemi důležité, nemusí být nutně prediktivní. Jak tato válka a další nedávné konflikty ukázaly, analytici potřebují lepší způsoby, jak měřit nehmotné prvky vojenských schopností – jako je kultura armády, její schopnost učit se, její míra korupce a její vůle bojovat – pokud chtějí přesně předpovídat sílu a plánovat budoucí konflikty.

Bohužel analytici budou mít pravděpodobně spoustu času na vývoj a zdokonalování takových metrik. Protože přes veškerou nejistotu je toto jasné: Zatímco Rusko pokračuje v mobilizaci a Kyjiv a jeho příznivci se zakopávají, válka je připravena pokračovat.

Celý článek v angličtině: ZDE

