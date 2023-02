Ruské rakety u hranic vzdušného prostoru NATO

10. 2. 2023

Rumunsko uvádí, že ruská raketa proletěla 35 km severovýchodně od jeho hranic



- Ukrajina obvinila Rusko z vypálení dvou raket, které před vletem na Ukrajinu překročily moldavský a rumunský vzdušný prostor. Rumunsko je členem NATO. Generál Valerij Zalužnyj, vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil, uvedl, že dvě rakety Kalibr překročily moldavský vzdušný prostor v 10.18 hodin a poté v 10.33 hodin vletěly do Rumunska na křižovatku státní hranice. Poté pokračovaly na západní Ukrajinu, uvedl.



Moldavské ministerstvo obrany potvrdilo, že raketa překročila jeho vzdušný prostor. Ve svém prohlášení uvedlo: "V 10.18 hodin překročila raketa vzdušný prostor Moldavské republiky nad městem Mocra v Podněsterské oblasti a později nad městem Cosauți v okrese Soroca a směřovala na Ukrajinu. Ministerstvo obrany spolu s odpovědnými orgány v zemi pečlivě monitoruje situaci v regionu a důrazně odsuzuje narušení vzdušného prostoru Moldavské republiky."



Rumunské ministerstvo obrany nejprve uvedlo, že nemůže zprávy potvrdit, ale v dalším prohlášení uvedlo, že sledovací systémy zachytily něco, co vypadalo jako střela s plochou dráhou letu odpálená z ruské lodi poblíž Krymu, ale že nepřekročila rumunský vzdušný prostor.



Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ignat uvedl, že Kyjev měl možnost sestřelit ruské rakety nad Rumunskem a Moldavskem, ale neučinil tak. "Armáda chápala rizika a hrozby pro obyvatelstvo cizího státu, proto to hned neudělala," řekl Ignat.

- Studenti mají hodinu výtvarné výchovy v kyjevském metru, kde se skrývají před ruskými raketami:

Kyiv students have an art lesson in the subway while hiding there from Russian rockets.



📷: Olga Morozova pic.twitter.com/8Wp4uOOarm — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 10, 2023



- Ukrajina uvedla, že Rusko zahájilo "masivní" raketové a dronové útoky v pátek, den poté, co prezident Volodymyr Zelenskij navštívil některé evropské země, aby prosadil zbraně dlouhého doletu. V pátek ráno "nepřítel zasáhl města a objekty kritické infrastruktury", uvedlo letectvo a dodalo, že z Azovského moře bylo vypuštěno sedm dronů "kamikadze" íránské výroby a z Černého moře šest řízených střel Kalibr.









RF has been striking at 🇺🇦 cities all night & morning. RF’s intention is the same: mass destruction & killing. Enough talk & political hesitation. Only fast key decisions: long-range missiles, fighter jets, operational supplies logistics for 🇺🇦. Or else genocide can’t be stopped. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 10, 2023





Ve své závěrečné řeči před porotou minulý týden Furgal nadále popíral všechna obvinění, která proti němu byla vznesena. Řekl: "Pokud nás, nevinné, odsoudíte, bude to velký hřích, protože ti, kdo jsou skutečně vinni, budou chodit na svobodě, dýchat čerstvý vzduch [a] usmívat se."











V Charkově byla "cílem kritická a infrastrukturní zařízení", což mělo za následek požáry, které byly "rychle" uhašeny, uvedl gubernátor Oleg Synehubov. Dodal, že nikdo nebyl zraněn, ale některé části města jsou bez proudu. V Záporoží byla poškozena "energetická a průmyslová infrastruktura" a části města zůstaly bez elektřiny, uvedl místní představitel Anatolij Kurtev.Moldavské ministerstvo uvedlo, že "důrazně odsuzuje narušení vzdušného prostoru", a vyzvalo Moskvu, aby "zastavila vojenskou agresi proti sousední zemi".Podoljakova výzva přišla v době, kdy Rusko dnes ráno použilo strategické bombardéry, zabijácké drony a rakety v rámci série útoků po celé Ukrajině.Rusko v pátek vypálilo na Ukrajinu více než 50 raket, uvedl premiér Denys Šmyhal a dodal, že většina těchto raket byla sestřelena.Ukrajinský premiér uvedl na Telegramu:"Rusko se nemůže smířit s neúspěchy, a proto pokračuje v terorizování (ukrajinského) obyvatelstva. Další pokus (v pátek) zničit ukrajinský energetický systém a připravit Ukrajince o světlo, teplo a vodu."Mezitím ukrajinské letectvo uvedlo, že dnes sestřelilo 61 ze 71 ruských řízených střel. Uvedlo, že Rusko použilo osm strategických bombardérů Tu-95MS a že vypálilo rakety X-101 a X-555 z Kaspického moře a města Volgodonsk v Rusku.Ukrajinské letectvo na Telegramu uvedlo:Od 11:30 odpálil nepřítel 71 raket X-101, X-555 a Kalibr. Síly protivzdušné obrany, letectvo a další složky ukrajinských obranných sil zničily 61 nepřátelských řízených střel.Rusko v březnu sníží těžbu ropy o 500 000 barelů denně, tedy přibližně o 5 % produkce, oznámil vicepremiér Alexander Novak.Tento krok Kreml naznačoval od chvíle, kdy Evropská unie a skupina G-7 začaly jednat o omezení cen ruské ropy. Koncem prosince prezident Putin zakázal dodávky ropy a ropných produktů do zemí, které tento limit zavedou.Novak uvedl: "Od dnešního dne plně prodáváme celý objem vytěžené ropy, avšak, jak jsme již dříve uvedli, nebudeme prodávat ropu těm, kteří přímo či nepřímo dodržují zásady 'cenového stropu'".V této souvislosti Rusko v březnu dobrovolně sníží těžbu o 500 000 barelů denně. To přispěje k obnovení tržních vztahů.Díky tomu se cena ropy Brent zvýšila o 2 dolary za barel na 86,60 USD. To je nejvyšší hodnota od konce ledna. Vyšší ceny energií by mohly podkopat naděje na výrazné snížení inflace v letošním roce., prohlásil polský premiér a dodal, že "některé země" na summitu EU v Bruselu nesouhlasily s jeho návrhy ohledně dodávek munice do Kyjeva.Mateusz Morawiecki v pátek na tiskové konferenci v Bruselu řekl, že jakékoli rozhodnutí o vyslání stíhaček do Kyjeva "by muselo být rozhodnutím ze strany NATO", a dodal:Polsko se nakonec rozhodne, co udělá, až bude jednoznačné rozhodnutí, že stíhačky mohou být převedeny na Ukrajinu.Uvedl, že na polský návrh, že "společný nákup a výroba by byly v zájmu všech zemí NATO a EU a v zájmu Ukrajiny", "nebyla ze strany některých zemí pozitivní reakce".Morawiecki dodal, že Polsko "nevylučuje" uzavření dalších hraničních přechodů s Běloruskem, a to s odkazem na "rostoucí napětí s Běloruskem, které je instrumentalizováno Rusy a Kremlem".Jeho vyjádření přišlo poté, co Polsko ve čtvrtek uvedlo, že s odvoláním na bezpečnostní obavy uzavře klíčový hraniční přechod do Běloruska v Bobrownikách.Běloruská vláda toto rozhodnutí o hranicích kritizovala a odsoudila tento krok jako "katastrofální" a hrozící kolapsem na obou stranách hranice.