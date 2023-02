Kyperští školáci do jednoho usmrceni v Turecku

12. 2. 2023

čas čtení < 1 minuta

24 školáků ze severního Kypru šlo v neděli večer spokojeně spát do svého desetipatrového hotelu. Ten den vyhráli své volejbalové zápasy na turné v Turecku. Život byl dobrý. O několik hodin později je všechny do jednoho zabilo zemětřesení.

24 schoolchildren from N Cyprus went happily to bed on Sunday night in their 10 floor hotel. They’d won their volleyball matches on tour in Turkey that day. Life was good. Hours later every single one of them would be killed in the earthquake. ⁦@Channel4News⁩ tonight 5.30 pic.twitter.com/rF6Kqlcw1S