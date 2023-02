V Anglii se začínají prodávat injekce na hubnutí - ale není to všelék

14. 2. 2023

čas čtení 5 minut



Wegovy, přípravek na potlačení chuti k jídlu, oblíbený u celebrit, je považován za průlomovou léčbu, ale ne za trvalý lék



Semaglutid si lidé píchají sami a údajně jej užívají celebrity včetně Elona Muska.



Každotýdenní injekce na hubnutí, které jsou oblíbené mezi celebritami, budou brzy dostupné v anglických lékárnách, a to navzdory kontroverzím ohledně jejich používání.



Mnoho lidí se snaží vypořádat s obezitou pouze pomocí diety a cvičení, protože často zjistí, že zhubnutou váhu znovu naberou.



Nicméně řada léků, původně používaných pro lidi s cukrovkou typu 2, se ukázala jako slibná při léčbě obezity, přičemž studie odhalily, že v kombinaci s dodržováním lékařských instrukcí, jak se chovat, hubnutí pod dohledem pomáhá lidem výrazně přijít o kila.



Tyto léky, známé jako analogy GLP-1, fungují tak, že napodobují hormony, které pomáhají lidem cítit se po konzumaci jídla najedení. Mnoho lidí se snaží vypořádat s obezitou pouze pomocí diety a cvičení, protože často zjistí, že zhubnutou váhu znovu naberou.Tyto léky, známé jako analogy GLP-1, fungují tak, že napodobují hormony, které pomáhají lidem cítit se po konzumaci jídla najedení.



Anglický zdravotnický regulační úřad, Národní institut pro zdraví a excelenci při zdravotní péči (Nice) již schválil používání dvou takových léků, liraglutidu a účinnějšího semaglutidu, pro určité skupiny lidí s obezitou.



Avšak semaglutid, který je licencován pro účely hubnutí pod obchodním názvem Wegovy, musí společnost Novo Nordisk, která tento lék vyrábí, teprve britskému zdravotnictví dodat.



Nyní bylo oznámeno, že až společnost Novo Nordisk zpřístupní dodávky do Velké Británie, bude lék Wegovy dostupný prostřednictvím lékáren, které uvedly, že lék bude v případě vhodnosti předepisován prostřednictvím jejich online lékařských služeb. Týdenní injekce si pacienti píchají sami pomocí předplněného pera.



Naveed Sattar, profesor metabolické medicíny na univerzitě v Glasgow, uvedl, že léky na hubnutí jsou slibné.





"Mít nové léky, které mohou lidem pomoci shodit v průměru více než 10 kg, je skvělé - zejména pokud jsou bezpečné, jak se v současné době zdá. Další takové léky rychle přibývají, takže se možná brzy dočkáme revoluce v tom, jak pomáháme léčit lidi žijící s obezitou," řekl.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

176

Dodal však: "Je také zapotřebí dalšího výzkumu, abychom pochopili, jak nejlépe pomoci lidem zlepšit životní styl, jakmile díky těmto lékům shodí velké množství kilogramů, a prevence obezity změnou životního prostředí musí zůstat hlavní prioritou, protože samotné léky nás k tomu nedovedou."Semaglutidové injekce začaly být populární poté, co se objevily zprávy o jejich užívání celebritami, včetně Elona Muska, které se snaží zhubnout.Odborníci však vyjádřili obavy, včetně toho, že nedostatek Wegovy vede k tomu, že si lidé kupují semaglutid značky Ozempic pro účely hubnutí, přestože Ozempic je schválen pouze pro léčbu cukrovky 2. typu, což ohrožuje jeho dostupnost pro lidi, kteří jej potřebují ke kontrole hladiny cukru v krvi.Odborníci také varovali, že hubnoucí tablety jako Wegovy neřeší hlavní příčinu obezity. Navíc se předpokládá, že tyto injekce fungují pouze po dobu užívání léku, což vyvolává obavy, protože podle současných pokynů Nice by se semaglutid měl užívat maximálně dva roky, což znamená, že by pak pacienti znovu mohli ztloustnout.Sattar dodal, že vysoké náklady na tyto léky znamenají, že zpočátku budou prostřednictvím zdravotnictví omezeny na osoby s nejvyšším rizikem, i když se to časem změní, jak se budou náklady snižovat.Podle směrnic z Nice je cena semaglutidu 0,25 mg, 0,5 mg a 1,0 mg 73,25 GBP (asi 2000 Kč) za balení čtyř předplněných per bez DPH, ačkoli cena za 1,7 mg a 2,4 mg - dávky, které používá program Wegovy - nebyla zveřejněna.Tom Quinn z charitativní organizace Beat zabývající se poruchami příjmu potravy uvedl, že léky na hubnutí, jako je Wegovy, by se měly prodávat pouze za co nejpřísnějších podmínek."Tyto léky mohou být pro lidi s poruchami příjmu potravy velmi přitažlivé, protože zdánlivě nabízejí 'rychlé řešení'; existuje však velmi vysoké riziko, že se postižení budou cítit ještě hůře, a [mohou] ještě více upevnit myšlenky a chování související s poruchami příjmu potravy," řekl.Mluvčí britského lékárenského řetězce Boots uvedl: "Wegovy je lék na hubnutí, který je vázán na lékařský předpis a který může pomoci regulovat chuť k jídlu a snížit chuť na jídlo. Může to být účinný lék k dosažení trvalého úbytku hmotnosti, pokud se používá spolu se stravou se sníženým obsahem kalorií, zvýšenou fyzickou aktivitou a zdravým životním stylem."