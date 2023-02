Rusko: Petrohradské úřady musí utratit desítky milionů za makety zbraní do škol

15. 2. 2023

Všechny školy měly vybavit učebny do konce loňského roku. Tyto nákupy jsou financovány z rozpočtů okresů. Po obdržení pokynů státního zastupitelství pouze v centrálním okrese Petrohradu utratí za tyto účely 23 milionů rublů.

Seznam vybavení, které nyní musí být v každé škole, je obsažen v nařízení ministerstva školství ze září 2022. Městská vzdělávací komise potvrdila, že dostupnost všech těchto zařízení je povinná, protože předmět "Základní vojenský výcvik" je zaveden do programu 10-11. ročníku - je součástí kurzu branné výchovy. Školáci se naučí základům taktického výcviku, zacházení s různými druhy zbraní a první pomoci.

Poté, co zjistil "nedostatek" ve 294. škole, státní zástupce šel k soudu. Žalovaný namítal, že granáty a střelecké trenažéry jsou pro školy volitelnými předměty, a také poukázal na zastaralost a neúčelnost doporučení ministerstva a dostupnost dalších ekvivalentních moderních učebních pomůcek. Soud se však přiklonil na stranu žalobce.

Dříve ministr školství Sergej Kravcov řekl, že učit brannou výchovu na školách by mohli účastníci války na Ukrajině. K tomu, po návratu z fronty, budou muset podstoupit pouze "určitý výcvik", ale co to bude, nespecifikoval.

Myšlenku ministra podpořil zakladatel Wagnerovy soukromé vojenské společnosti podnikatel Jevgenij Prigožin. "Plně souhlasím s tím, že účastníci SVO by měli vyučovat brannou výchovu ve školách. Jeden den ve válce dává životní zkušenost jako několik let prožitých v běžném životě," řekl.

Předtím podobný návrh předložil šéf frakce Jednotné Rusko v Zákonodárném shromáždění Petrohradu Pavel Krupnik. Podle jeho názoru by poučení z výuky umožnilo účastníkům války přizpůsobit se mírovému životu. "Viděl jsem ty kluky: Jejich nohy a ruce byly amputovány. Potřebují se ocitnout v tomto životě v době míru, potřebují práci. <...> Mají zkušenosti, mají co vyprávět," vysvětlil Krupnik.

Myšlenka zapojení bojovníků do výuky ve školách byla schválena také náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem.

Po začátku války na Ukrajině byly ruské úřady znepokojeny mentalitou mladých lidí a rozhodly se zvýšit výdaje federálního rozpočtu na "výchovu k vlastenectví mezi občany" v rámci národního projektu "Vzdělávání" více než šestkrát na 39,7 miliardy rublů v roce 2023.

Již v září loňského roku se ve školách objevil předmět nazvaný "Rozhovory o důležitém", v němž byly dětem vysvětleny cíle a cíle invaze do sousední země. Kromě toho úřady připravují jednotnou učebnici historie o "velikosti" Ruska - práci na ní vede poradce prezidenta Putina Vladimir Medinskij.

