Co stojí za velkou spokojeností Italů s Giorgií Meloniovou

17. 2. 2023

čas čtení 4 minuty

Italská premiérka může zaznamenat první úspěch: V prvních regionálních volbách od nástupu do úřadu její strana drtivě zvítězila. Giorgia Meloniová dokázala odrazit své kritiky. Spokojenost Italů s šéfkou vlády však není dána jen její pragmatickou politikou, napsala Virginia Kirst. Italská premiérka může zaznamenat první úspěch: V prvních regionálních volbách od nástupu do úřadu její strana drtivě zvítězila. Giorgia Meloniová dokázala odrazit své kritiky. Spokojenost Italů s šéfkou vlády však není dána jen její pragmatickou politikou,

Vláda Giorgie Meloniové a její pravicové nacionalistické strany Fratelli d'Italia prošla první zkouškou odolnosti: V neděli a v pondělí strana italské premiérky s jasným náskokem vyhrála dvoje důležité regionální volby. Byly to první volby od doby, kdy byla Meloniová na konci září zvolena do čela vlády, a proto to byl důležitý test spokojenosti voličů s její vládou.

A ta je zjevně vysoká: Pravicová koalice vedená Meloniovou získala 54,7 % hlasů v Lombardii a 53,5 % v Laziu, takže největší opoziční alianci za sebou nechala v každém případě zhruba o 20 procentních bodů. Meloniová s uspokojením poznamenal, že vláda vyjde z těchto voleb "silnější". Ve skutečnosti výsledky odrážejí národní náladu: Lazio a Lombardie jsou nejlidnatější regiony Itálie, které mají také dvě největší města, Milán a Řím, a jasně hlasovaly pro Meloniovou.

V Německu by měl být údiv nad tímto potvrzením velký, protože různí němečtí politici po loňském vítězství Meloniové varovali před důsledky, pokud by se skutečně stala premiérkou. Koneckonců je postfašistka, protože její strana historicky vzešla z nástupnické strany fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Tři němečtí europoslanci například v otevřeném dopise požádali šéfa Evropské lidové strany (EPP) Manfreda Webera, aby ovlivnil své italské poslance, aby "zabránili pravicově extremistické šéfce vlády Meloniové", zatímco probíhala koaliční jednání. v Itálii. Měli obavy, že Meloniová bude zastávat protidemokratické a protievropské postoje.

Jakmile se však Meloniová ujala úřadu, překvapila zbytek světa svou relativně umírněnou politikou: Její první zahraniční cesta ji zavedla do Evropské komise v Bruselu, poté schválila rozpočet, který splňoval požadavky EU – žádné stopy po tirádách proti nim bruselské politice úsporných opatření, kterými byla proslulá jako opoziční politička. Nebo její dlouholeté přátelství s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, jehož země právě dostala pokutu za porušení zásad právního státu.

Žádný manévrovací prostor pro populistické sliby

Její nový smysl pro zodpovědnost je pravděpodobně způsoben tím, že si Meloniová uvědomila, že Itálie se může vyrovnat s velkými problémy, kterým čelí – jako je inflace nebo vysoké ceny energií – pouze jako stabilní a spolehlivý člen EU. Toto obtížné prostředí nenechává Meloniové žádný manévrovací prostor, aby uskutečnila své populistické sliby z minulosti.

Totéž platí pro národní politiku: Ve svém úsilí udržet nové italské půjčky pod kontrolou Meloniový dokonce porušila jeden ze svých dřívějších základních slibů. Zatímco z opozice volala po zrušení vysoké daně na benzín, jako šéfka vlády nechala vypršet slevu na benzín z dob minulé vlády a prohlásila, že peníze z daní lze lépe využít jinde.

Tím rozzlobila svou voličskou základnu, ale evidentně ne dlouhodobě: V průzkumech její Fratelli d'Italia mezitím jen nepatrně ztratili podporu a nyní potvrdili výsledek celostátních voleb v krajských volbách.

Letargická opozice

A hlasité tóny, kterými opozice varovala před Meloniovou v celostátní volební kampani, nyní z velké části utichly. Meloniová jako šéf vlády klade ideologické akcenty, například tím, že ministerstvo zemědělství přejmenovala na ministerstvo pro "potravinovou suverenitu" a udělala z Mussoliniové nostalgickou předsedkyni Senátu. Ale práva menšin nebyla porušena a odpor k potratům nevedl k revizi zákona, který je umožňuje.

Na vítězství Meloniové v krajských volbách se však podílela i opozice, která se stále nevymanila z letargie, v níž se nachází od porážky v celostátních volbách: Stejně tak hlavní opoziční strana, levicový střed. Partito Democratico (PD) se zatím nepodařilo zvolit nové vedení strany. A místo toho, aby se účastnila krajské volební kampaně, zaměstnávala se přípravou stranického sjezdu sáhodlouhými příspěvky do diskuzí v novinách – už téměř čtyři měsíce. Žádná známka efektivní opoziční práce.

Sotva postřehnutelná volební kampaň vyústila v historicky nízkou volební účast 37 % v Laziu a 42 % v Lombardii. Noviny "La Stampa" proto trefně píší: "Prázdné urny, pravice dostane vše". To platí i v národním kontextu: 15 z 21 italských regionů nyní řídí jedna ze stran pravicové koalice Meloniové.

Celý článek v němčině: ZDE

