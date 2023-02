Znepokojivé zprávy ohledně "leopardí koalice" pro Ukrajinu

17. 2. 2023

čas čtení 4 minuty

Pokud chtějí země tankové koalice poslat na Ukrajinu použité tanky ze skladů, nevidím vítězství nad Ruskem. Stojíme před velkým dilematem, zda se můžeme odzbrojit pomocí Ukrajině – věří generál Waldemar Skrzypczak, bývalý velitel pozemních sil. Právě byl odhalen trapný problém zemí "tankové koalice", informuje Tomasz Molga. Pokud chtějí země tankové koalice poslat na Ukrajinu použité tanky ze skladů, nevidím vítězství nad Ruskem. Stojíme před velkým dilematem, zda se můžeme odzbrojit pomocí Ukrajině – věří generál Waldemar Skrzypczak, bývalý velitel pozemních sil. Právě byl odhalen trapný problém zemí "tankové koalice",

Z více než stovky deklarovaných tanků Leopard, které měly podporovat Ukrajinu, je pouze 17 strojů připraveno do akce. Čtrnáct kusů má Bundeswehr, tři Portugalsko. Zbytek spojenců má problémy s obnovením technické účinnosti strojů. Taková je situace tři týdny po důležitém prohlášení zemí - členů "tankové koalice" ochotných poslat Leopardy na Ukrajinu. Situaci představil německý ministr obrany Boris Pistorius. Jeho slova jsou vědrem studené vody vylitým na hlavy komentátorů, kteří již v duchu viděli, jak západní tanky vjíždějí do ruských pozic.

Přesný stav tanků slíbených Polskemm tj. 14 strojů Leopard 2, není znám. První posměšky se objevily v německém tisku. "Vláda PiS, která obvykle dělá z Německa obětního beránka, má zjevně své vlastní problémy," napsal sloupkař deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Je těžké odpovědět na tento text konkrétně. Wirtualna Polska se ve středu zeptala ministerstva národní obrany, kolik strojů deklarovaných v posledním balíku je připraveno k odeslání na Ukrajinu.

"Z bezpečnostních důvodů neposkytujeme podrobné údaje o obranné podpoře poskytnuté a plánované Polskem Ukrajině. Tanky Leopard 2 půjdou do ukrajinské armády po absolvování výcviku osádek. V současné době jsou ukrajinské osádky cvičeny pro tyto tanky v Polsku, také za účasti instruktorů z Kanady a Norska," uvedlo tiskové oddělení ministerstva národní obrany WP.

Podle místopředsedy vlády, ministra národní obrany Mariusze Błaszczaka: "Dokončili jsme prapor Leopardů 2A4. (...) Ke 14 tankům Leopard, které Polsko předá, se připojilo Norsko s 8 tanky, Kanada se 4 tanky a Španělsko se 4 až 6 tanky. Finsko se také bude podílet na tomto projektu jako dárce tanků na podporu obrněného praporu."

Ministr obrany zároveň dodal, že "výzvou je služba tanků".

Skrzypczak: Nemůžete udělat z Ukrajiny šrotiště

Problémy kolem tanků nepřekvapily generála Waldemara Skrzypczaka, bývalého velitele pozemních sil: "To může být způsobeno tím, že Západ chce předat tanky ze zásob. Každý takový stroj musí projít důkladným technickým servisem, mj. obnovou životnosti motoru a hlavně. Závěrem lze říci, že taková práce může trvat měsíce. Posílání tanků rychle postrádá smysl, protože na bojišti budou závady," říká generál Waldemar Skrzypczak, bývalý velitel pozemních sil.

Zdůrazňuje, že očekávání Západu vůči Ukrajincům jsou velká. Podle armády je nebudou moci realizovat na zchátralém vybavení. "Nemůžeme z Ukrajiny udělat vrakoviště," řekl zdroj.

"Stojíme před velkým dilematem: Chceme, aby Ukrajina vyhrála válku tím, že znovu získá okupovaná území, nebo jen chceme, aby se bránila sama? Pokud je to to první, musíme být k sobě upřímní. Tuto válku nevyhrají, pokud se Západ nerozhodne částečně odzbrojit své armády a nepošle Kyjivu vlastní moderní techniku," říká generál Skrzypczak.

V další větě dodává: "Jsou to politická rozhodnutí a musíte najít odvahu to udělat. Putinovi vojáci jsou již těžce poškozeni, několik let nebude schopen zaútočit na jinou zemi," uzavírá.

Podle vojenských expertů by servis tanků Leopard, které mají být dodány na Ukrajinu, mohl zvládnout Vojenský automobilový závod v Poznani. Od roku 2019 zde bylo otevřeno servisní středisko, které nabízí všechny typy generálních oprav těchto strojů. Zástupci polské skupiny pro vyzbrojování s odvoláním na utajení nechtěli WP potvrdit, zda je taková myšlenka realizována.

Polské tanky pro Ukrajinu. Shrnutí

20. ledna se Polsko na schůzce Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny na americké letecké základně Ramstein zavázalo vycvičit a vybavit jednu ukrajinskou obrněnou brigádu. Krátce poté premiér Mateusz Morawiecki poukázal na to, že Polsko v rámci pomoci poskytne: 14 tanků Leopard 2, 30 modernizovaných tanků T-72, 30 PT-91 Twardy. K vybavení brigády by stále chybělo asi 80-100 bojových vozidel pěchoty, pravděpodobně BVP-1.

Celý článek v polštině: ZDE

0