Skotská premiérka Nicola Sturgeonová se rozhodla rezignovat

15. 2. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta

Foto: Nicola Sturgeonová mezi lidmi při představení v jednom glasgowském parku. Foto Jan Čulík





Je to konec úsilí Skotska o nezávislost?







Nicola Sturgeonová odstoupí po více než osmi letech z funkce premiérky Skotska.



Předsedkyně Skotské národní strany by to měla oznámit na narychlo uspořádané tiskové konferenci v Edinburghu.



Zatím není jasné, kdy přesně z funkce odejde.



Sturgeonová je ve Skotsku premiérkouí od listopadu 2014, kdy po referendu o nezávislosti převzala funkci od Alexe Salmonda.



Poté se stala nejdéle sloužící premiérkou v zemi.



Zdroj blízký Sturgeonové sdělil BBC, že už toho má "dost".



Skotská národní strana je ve Skotsku rekordně populární už deset let, vyhrává drtivou většinou volby, a to především zásluhou velmi schopné Sturgeonové.





Ta se však v minulých týdnech dostala do ohniska kontroverze týkající se skotským parlamentem nově schváleného zákona o transgenderové problematice. Zákon, který podpořili po dlouhé debatě nejen skotští nacionalisté, ale i labouristé a liberální demokraté (ne konzervativci) dává možnost lidem od osmnácti let prohlásit oficiálně změnu svého pohlaví bez nutnosti předchozího lékařského souhlasu. Takový zákon existuje v řadě evropských zemí, v zastaralé Británii se však stal zdrojem pozoruhodné kontroverze. Kritikové zejména poukazují na to, že by mohl vést k tomu, že se mužští sexuální násilníci prohlásí za ženy a budou mít tak pro ženy nebezpečný přístup do ženských prostor. Londýnská konzervativní vláda tento zákon zablokovala, přestože ho Edinburk schválil drtivou většinou.







Londýnská konzervativní vláda také protidemokraticky zablokovala rozhodnutí edinburského parlamentu uspořádat nové referendum o nezávislosti.

















0