Americké letectvo zřejmě sestřelilo raketou za 439 000 dolarů amatérský balón za 12 dolarů

17. 2. 2023

Illinoiská skupina amatérských milovníků balónů sděluje , že se jejich balón ztratil v den, kdy vojenská raketa za 439 000 dolarů zničila neidentifikovaný objekt v jejich oblasti



Skupina amatérských balónových nadšenců v Illinois možná vyřešila záhadu jednoho z neznámých létajících objektů, který minulý týden sestřelila americká armáda a jehož sága zaujala celý americký národ.



Podle organizace Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade se jeden jejich amatérský balón při letuy "ztratil" nad Aljaškou 11. února, tedy ve stejný den, kdy americká stíhačka F-22 sestřelila neidentifikovaný vzdušný objekt nedaleko nad kanadským územím Yukon. Skupina amatérských balónových nadšenců v Illinois možná vyřešila záhadu jednoho z neznámých létajících objektů, který minulý týden sestřelila americká armáda a jehož sága zaujala celý americký národ.Podle organizace Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade se jeden jejich amatérský balón při letuy "ztratil" nad Aljaškou 11. února, tedy ve stejný den, kdy americká stíhačka F-22 sestřelila neidentifikovaný vzdušný objekt nedaleko nad kanadským územím Yukon.





Ve svém blogu skupina tyto dvě události nespojuje. Ale trajektorie amatérského balónu před jeho posledním zaznamenaným elektronickým signálem ve 12.48 hodin toho dne naznačuje souvislost - stejně jako ohnivý konec od střely Sidewinder 124. den jeho cesty, tři dny předtím, než měl dokončit svůj sedmý oblet.



Pokud se tak stalo, znamenalo by to, že americká armáda vynaložila raketu za 439 000 dolarů na sestřelení neškodného amatérského balónu v hodnotě asi 12 dolarů.



"Prozatím označujeme pikobalón K9YO za pohřešovaný v akci," uvádí se na internetových stránkách skupiny s tím, že jeho poslední zaznamenaná výška byla 11 560 m, když se nacházel v blízkosti ostrova Hagemeister, což je pevnina o rozloze 300 km2 na severním pobřeží Bristolského zálivu.



Objekt nad Yukonem byl druhým ze tří objektů sestřelených na příkaz Joea Bidena v následujících dnech minulý víkend poté, co byl 4. února nad Atlantikem sestřelen čínský špionážní balón.



Američtí představitelé v průběhu týdne uvedli, že tři objekty sestřelené po zničení čínského špionážního balonu byly pravděpodobně neškodné a pravděpodobně byly komerční nebo souvisely s výzkumem klimatu.



Ve čtvrtek, po několikadenním nátlaku demokratických a republikánských zákonodárců a uprostřed eskalující diplomatické roztržky s Čínou, Biden prohlásil: "Nic v tuto chvíli nenasvědčuje tomu, že by měly souvislost s čínským programem špionážních balónů nebo že by šlo o sledovací zařízení nějaké jiné země."



Uvedl, že byly zlikvidovány, protože se úřady domnívaly, že představují hrozbu pro letectví, ačkoli někteří pozorovatelé tvrdí, že sestřelení bylo přehnanou reakcí v souvislosti s politickým tlakem kvůli objevu čínského balonu.



Členy Illinoiské brigády je "malá skupina nadšenců do piko balṕnů", která podle svých webových stránek funguje od června 2021.



Uvádí, že piko balony mají průměr 32 palců a obvod 100 palců a jejich cestovní výška se pohybuje mezi asi 11 až 16 kilometry, což je podobný rozsah jako u komerčních letadel.



Obsahují sledovací zařízení, solární panely a anténní balíčky lehčí než malý pták a balóny se plní za pro vzlétnutí množstvím menším než jeden krychlový metru plynu. Podle časopisu Aviation Week se jedná o malé amatérské balóny, jejichž cena začíná přibližně na 12 dolarech a které umožňují nadšencům cenově dostupným způsobem spojit jejich zájmy o výškové létání balónů a radioamatérství.



Zakladatel společnosti Scientific Balloon Solutions Ron Meadows, jehož firma v Silicon Valley vyrábí účelové pikobalóny pro amatéry, pedagogy a vědce, publikaci řekl, že se pokusil upozornit úřady, ale nebrali ho vážně.



"Snažil jsem se kontaktovat naši armádu a FBI, ale jen jsem se jim snažil osvětlit, co je to asi za věci," řekl. "Budou vypadat nepříliš inteligentně, když je budou sestřelovat."



Mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby novinářům řekl, že se vyvíjí úsilí o nalezení a identifikaci pozůstatků sestřelených objektů, ale proces ztěžuje jejich odlehlá poloha a mrazivé počasí.





Kirby rovněž uvedl, že "neexistují žádné důkazy" o tom, že by v případě některého ze sestřelených objektů šlo o mimozemskou aktivitu, ale prezident nařídil vytvoření meziresortního týmu, který "má studovat širší politické důsledky pro detekci, analýzu a likvidaci neidentifikovaných vzdušných objektů, které představují buď bezpečnostní, nebo bezpečnostní riziko".







