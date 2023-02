21. 2. 2023

V Praze probíhá řada akcí k pátému výročí vraždy Jána Kuciaka. Níže zmíněný film jsme viděli na mezinárodním festivalu v Karlových Varech v červenci 2022 a Jan Čulík ho recenzuje v tomto Rozhovoru Britských listů, od dvanácté minuty. Film je to vynikající:

Týden Jána a Martiny s premiérou filmu Kuciak: Vražda novináře a dalšími akcemi na Slovensku připomene 5. výročí šokujícího zločinu

Diskuse, koncerty, křest knihy investigativních reportáží Jána Kuciaka a premiéra filmu Kuciak: Vražda novináře. Týden Jána a Martiny od 20. do 25. února různými formami vrátí do centra pozornosti události, které před pěti lety otřásly nejen Slovenskem. Hlavním organizátorem akcí je redakce portálu Aktuality.sk, v které Ján Kuciak pracoval. Česká premiéra dokumentu Kuciak: Vražda novináře následuje 23. března v rámci MFF Jeden svět.

Přímo v den smutného výročí vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tedy 21. února, se v prostorách bratislavské Staré tržnice uskuteční slavnostní premiéra dokumentárního filmu Kuciak: Vražda novináře. Osobně se jí zúčastní tvůrci v čele s americkým režisérem Mattem Sarneckim, rodiče Jána a Martiny, blízcí přátelé i kolegové a další hosté. Od 22. do 25. února pozoruhodný dokument uvedou vybraná kina po celém Slovensku. Některé projekce zakončí beseda s režisérem filmu Mattem Sarneckim a českou investigativní novinářkou Pavlou Holcovou nebo slovenským sociologem Michalem Vašečkou, kteří ve filmu účinkují.

Film Kuciak: Vražda novináře vznikl v produkci společnosti Final Cut for Real, v koprodukci s OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), se společnostmi Frame Films a For Got Fat Productions. Distributorem je Bontonfilm. Dokument měl světovou premiéru v květnu 2022 na největším festivalu dokumentárních filmů v Severní Americe Hot Docs Festival v Torontu. Neméně úspěšná evropská premiéra následovala na MFF Karlovy Vary 2022. ¨



