Průmyslová revoluce umělé inteligence (AI) tentokrát ohrožuje střední třídu zaměstnanců

20. 2. 2023

Legračně, vláda Petra Fialy chce v ČR prodloužit věk odchodu zaměstnanců do důchodu. Vůbec nevnímá, že se práce a zaměstnanost v důsledku revoluce umělé inteligence mění a zaměstnanosti bude ve velmi blízké budoucnost zřejmě daleko míň než víc, to znamená že lidé budou muset odcházet do důchodu daleko dříve než dnes. NE POZDĚJI, PETŘE FIALO! :)



V minulosti technologický skok nahradil málo placená pracovní místa větším počtem lépe placených pracovních míst. Tentokrát to může být jinak





To byl po léta známý refrén, který sahá až k ludditům na počátku 19. století. V minulosti postupné technologické změny nahradily málo placená pracovní místa větším počtem lépe placených pracovních míst. Tentokrát, s příchodem umělé inteligence, to možná bude jinak, uvažuje Larry Elliott.

Politici vědí, že i v nejlepším případě způsobí umělá inteligence masivní narušení trhů práce, ale klamou sami sebe, pokud si myslí, že mají roky na to, aby vymysleli vhodnou reakci. Jak řekl technologický podnikatel Mihir Shukla na nedávném Světovém ekonomickém fóru v Davosu: "Lidé stále říkají, že umělá inteligence přichází, ale ona už je tady." Politici vědí, že i v nejlepším případě způsobí umělá inteligence masivní narušení trhů práce, ale klamou sami sebe, pokud si myslí, že mají roky na to, aby vymysleli vhodnou reakci. Jak řekl technologický podnikatel Mihir Shukla na nedávném Světovém ekonomickém fóru v Davosu: "Lidé stále říkají, že umělá inteligence přichází, ale ona už je tady."





Vývoj v oblasti strojového učení a robotiky jde rychle kupředu, zatímco svět byl zaměstnán pandemií, inflací a válkou. Umělá inteligence má šanci být pro čtvrtou průmyslovou revoluci tím, čím byly pro tu první v 18. století kolovrátek a parní stroj: transformační technologií, která zásadně změní ekonomiku.



Ke změně nedojde přes noc, ale stejně jako v případě předchozích průmyslových revolucí bude pro ty, kterých se dotkne, bolestivá. Bude se to týkat milionů pracovníků. Dříve stroje nahradily manuální práci a pracovní místa, která vyžadovala kognitivní dovednosti, přenechaly lidem. Pokrok v umělé inteligenci - symbolizovaný projektem ChatGPT - ukazuje, že stroje mohou nyní slušně zvládnout i kreativní činnosti.



ChatGPT je stroj, který umí inteligentně psát. Když ho požádáte, aby vymyslel verzi Gettysburského projevu Abrahama Lincolna ve stylu Donalda Trumpa, vyhledá ve svých souborech dat vhodný zdrojový materiál a vytvoří originální obsah.



ChatGPT, který v listopadu loňského roku spustila výzkumná laboratoř OpenAI se sídlem v San Francisku, zaznamenal za 60 dní 100miliontého uživatele. Naproti tomu Facebooku trvalo dva roky, než dosáhl stejného milníku.



Další nové produkty budou následovat. Podle zprávy Stanfordovy univerzity v Kalifornii se počet patentů na umělou inteligenci mezi lety 2015 a 2021 zvýšil 30krát. Roboti jsou stále levnější a sofistikovanější.



Historie naznačuje, že hluboké technologické změny představují pro tvůrce politik značné výzvy. Každá ze tří předchozích průmyslových revolucí měla podobný počáteční dopad: zlikvidovala pracovní místa v celé ekonomice, vedla k nárůstu nerovnosti a k poklesu podílu příjmů připadajících na práci.



Umělá inteligence hrozí přesně stejnými dopady, ale s jedním zásadním rozdílem. Pokud se to nebude kontrolovat, budou majitelé nových strojů na svých inovacích vydělávat obrovské peníze. Podíl kapitálu na příjmech poroste na úkor práce. V některých odvětvích ekonomiky dojde k vyprázdnění, ale v jiných poroste zaměstnanost.



Rozdíl je tentokrát v tom, že nejvíce ohrožená budou pracovní místa bílých límečků střední třídy, zatímco mnoho nově vytvořených pracovních míst může být špatně placených a mrtvých. Jak poznamenal Shukla v Davosu, dny zaměstnanců zpracovávajících žádosti o hypotéky jsou již sečteny.



Existují způsoby, jak některé z těchto problémů řešit. Vlády by mohly více investovat do vzdělávání a odborné přípravy, aby pracovníci měli dovednosti, které potřebují ke slušnému živobytí. Mohly by prozkoumat způsoby, jak rozložit zisky z nových technologií. Podnikatelé ze Silicon Valley patří mezi nejhlasitější zastánce všeobecného základního příjmu.



Ať už ale udělají cokoli, politici musí jednat nejen rychle, ale i opatrně. Ekonom Joseph Schumpeter zpopularizoval frázi, která popisuje, jak se kapitalismus pravidelně znovuobjevuje. Nazval ho kreativní destrukcí a právě takový proces je nyní v počátečním stadiu.



