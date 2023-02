Proč Putin nevyhlásí všeobecnou mobilizaci

22. 2. 2023

čas čtení 3 minuty

Nejdůležitější důvod, proč Vladimir Putin nevyhlásí totální mobilizaci, kterou někteří chtějí a jiní se jí obávají, je tento: Ruský prezident si je dobře vědom, že postrádá vlastnosti potřebné k tomu, aby byl úspěšným válečným lídrem, napsal Igor Ejdman. Nejdůležitější důvod, proč Vladimir Putin nevyhlásí totální mobilizaci, kterou někteří chtějí a jiní se jí obávají, je tento: Ruský prezident si je dobře vědom, že postrádá vlastnosti potřebné k tomu, aby byl úspěšným válečným lídrem,

Putin je starý, líný a zbabělý poživačník, a ne vášnivý lídr. Kvůli tomu a kvůli znalosti svých silných a v tomto případě slabých stránek nechce a nemůže hrát roli lídra národa bojujícího v totální válce.

Úspěšný lídr ve válčících zemích – a nezáleží na tom, zda jsou to hrdinové nebo zločinci – má vlastnosti, které Putinovi absolutně chybí. Dokáže inspirovat národ svým vlastním nadšením a motivovat lidi k sebeobětování v boji s nepřítelem.

Zelenskij, Churchill, Hitler, Mussolini a dokonce i Stalin měli takové vlastnosti, ale Putin ne. Nedokáže vzbudit nadšení a je schopen pouze se žalostně vymlouvat, zříkat se odpovědnosti a snažit se lidi ujistit, že všechno není tak špatné, zvláště když jsme ještě nezačali. Není vrchním velitelem, ale hlavním ospravedlňovatelem a uklidňovatelem.

Navíc válka vyžaduje rotaci personálu, rychlou podporu těch, kteří se ukázali jako efektivní ve vojenských podmínkách, jak v armádě, tak v civilním sektoru. Putin to ale nemůže udělat, protože je příliš připoutaný ke svým zlodějským starým přátelům a drží si je, i když si evidentně nedovedou poradit - protože nikomu jinému nevěří.

Zároveň každá válka vyžaduje rychlá, odvážná a energická rozhodnutí, za která se lídr nesmí bát převzít odpovědnost. Ale Putin kategoricky neví, jak to udělat. Navrhuje věci a pak se pokouší přenést odpovědnost za ně na kohokoli kromě sebe.

Současný vůdce Kremlu je tak neschopný stát se vůdcem v totální válce. Ve skutečnosti začal válku na Ukrajině jen proto, že nabyl přesvědčení, že konflikt bude trvat jen několik týdnů a nebude potřeba mobilizace. Nebyl připraven bojovat dlouho a tvrdě.

Pokud by ale nyní přiznal porážku, ztratil by nejen prezidentský úřad, ale možná i svobodu nebo život. A tak se snaží udělat nemožné, současně vést válku a udržovat současný systém moci, který byl přizpůsoben jeho osobním vlastnostem a potřebám, zcela v rozporu s tím, co skutečná válka vyžaduje.

Putin se snaží provádět ekvivalent běhu a stání na místě v jeden a ten samý čas. A protože to nebude fungovat, jeho balancování může skončit jedině kolapsem Putina a jeho režimu. Minimálně to ale znamená, že nevyhlásí všeobecnou mobilizaci, protože by to právě takový konec urychlilo.

