Putin: Jaký začátek, takový konec

24. 2. 2023

čas čtení 1 minuta

Mnozí v Rusku i na Západě, kteří jsou zděšeni tím, co Putin dělá, ale dříve se na něj dívali s nadějí a dokonce ho podporovali, nyní prosazují známou tezi, že současný vůdce Kremlu prý začal slibně, ale končí špatně, konstatuje Vadim Zajdman.

Jenomže ti, kteří měli dříve na Putina pozitivní názory a teprve teď vidí, že není tím, za koho ho považovali, se mýlí. Kdyby se podívali pozorněji, viděli by, že to, co tato "nadějná osoba" dělá v Čečensku, bylo generální zkouškou na to, co dělá na Ukrajině.

Ti, kteří se nyní snaží zakrýt své vlastní chyby tím, že naznačují, že se Putin změnil, by si měli pamatovat, kdo vyhodil do povětří obytné domy v Moskvě, Bujnaksku a Volgodonsku, a měli by čelit skutečnosti, že zatímco se k němu stavěli pozitivně, on páchal genocidu v Čečensku.

To, že byl Putin zpočátku vnímán pozitivně, není důsledkem toho, že by byl skutečně pozitivní, ale zaslepenosti západních lídrů, kteří se nedokázali podívat na to, co Putin začal dělat od svého prvního dne u moci a co dělá dodnes. Během všech let své vlády se nezměnil. Jediný rozdíl je nyní v tom, že lidé nemohou dál popírat to, co již dříve bylo zřejmé.

Muž, který započal svou vládu vyhozením činžovních domů s vlastními občany do vzduchu a spácháním genocidy v Čečensku, byl od samého počátku ztělesněním absolutního zla. Jeho konec tedy musí být hrozný, protože už jeho začátek byl zjevně stejný.

Celý článek v ruštině: ZDE

