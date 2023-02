Válka jako způsob života

24. 2. 2023

V Putinově obraze světa je válka procesem, kolem něhož se bude nadále budovat stát a společnost. Ani mobilizace lidí a zdrojů, ani mimořádná moc nejsou označovány pravým jménem. Stanné právo není vyhlášeno. Válka, tedy stroj smrti, je prostě formou a normou života.

V Putinově obraze světa je válka procesem, kolem něhož se bude nadále budovat stát a společnost. Ani mobilizace lidí a zdrojů, ani mimořádná moc nejsou označovány pravým jménem. Stanné právo není vyhlášeno. Válka, tedy stroj smrti, je prostě formou a normou života.

Válka (a smrt, která se nenazývá smrtí) se tak stávají trvalou realitou. V tomto modelu společnosti se neplatí za válku ničím, netrpí se ztrátami. Naopak, jen se vyhrává. Válka je prezentována jako způsob, jak získat slušnou práci a zlepšit sociální postavení. Samotná válka je prezentována jako trvalá, dobrá "práce". Například jsou slíbeny dovolené - šel jsem do "práce", odpočíval, znovu odešel. Ti, kteří trpěli válkou, mají slíbenou zvláštní, osobní péči ze speciálně vytvořeného státního fondu. Obecně platí, že lidé v tomto obrázku neumírají, ale pouze se rodí - mají nárok na "mateřský kapitál" rozšířený na okupovaná území.

Válka je také ekonomickou příležitostí. Ve válce, na příležitostech vytvořených válkou, včetně odchodu zahraničních společností, je možné a nutné vydělat. Podniky musí investovat do války. Že vymáhání pohledávek od společností a občanů poroste, není řečeno - na tomto obrázku nejsou v žádném případě žádné ztráty. Celkový obraz stavu ekonomiky, počínaje upravenými čísly ohledně recese v roce 2022, je mimořádně vynikající. Rozpočet je nevyčerpatelný.

A bohužel to není jen rétorika. To je opravdu pokus připravit ve společnosti o podporu to, co nesouvisí s válkou. Prvním krokem k tomu je necitlivost ke ztrátám, neviditelnost války a vytvoření významné vrstvy těch, kteří z války těží. A pak je tu "lidový" stát vybudovaný kolem války. Jak daleko v tom můžete zajít, závisí pouze na čase, který historie Putinovi přidělila. Na krátkou dobu se to podařilo nacistickému Německu.

Oznámené pozastavení účasti na Smlouvě o strategických útočných zbraních je možná jedinou zprávou projevu, o které se bude ve světě diskutovat. Ale je to pro svět důležité. Koneckonců je to jaderná obrana proti pokusům zvenčí zabránit organizování "lidového vojenského státu".

