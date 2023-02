Německo: Scholz kritizuje čínský poziční dokument o válce na Ukrajině

27. 2. 2023

Kancléř Scholz je opatrný ohledně čínského pozičního dokumentu k ukrajinské válce. Chybí rozpoznatelná linie pro stažení vojsk, stěžuje si. Schůzka ministrů financí skupiny G20 skončila bez společného odsouzení války – jak kritizuje ministr financí Lindner. Kancléř Scholz je opatrný ohledně čínského pozičního dokumentu k ukrajinské válce. Chybí rozpoznatelná linie pro stažení vojsk, stěžuje si. Schůzka ministrů financí skupiny G20 skončila bez společného odsouzení války – jak kritizuje ministr financí Lindner.

Kancléř Olaf Scholz (SPD) kritizoval čínské návrhy na mír na Ukrajině. "Z mého pohledu chybí rozpoznatelná věta, která by říkala: Musí také dojít ke stažení ruských vojsk," řekl Scholz během své sobotní návštěvy Indie o dvanáctibodovém dokumentu z Číny, který byl zveřejněn v pátek. Jinak má iniciativa "rozpoznatelné světlo a stín".

"Pozoruhodně správné" je obnovené odsouzení použití jaderných zbraní. O této otázce intenzivně hovořil s indickým premiérem Naréndrou Módím. Zůstává pravdou, že nemůže existovat žádný "diktovaný mír v ruském stylu". Ruský prezident Vladimir Putin to musí pochopit.

U příležitosti prvního výročí zahájení ruské invaze Čína v pátek představila poziční dokument vyzývající mimo jiné k příměří a jednáním.

Lindner kritizuje Čínu

Německý ministr financí Christian Lindner (FDP) také kritizoval Čínu, protože lidová republika neodsoudila ruský útok na Ukrajinu na schůzce ministrů financí G20. Velmi lituje, že se čínský postoj změnil, řekl Lindner v sobotu po setkání se svými kolegy z předních průmyslových a rozvíjejících se zemí v indickém Bangalúru.

Skupina G20 se nemohla dohodnout na společném závěrečném prohlášení kvůli sporu o ruskou agresivní válku. "Společně odsuzujeme ruský útok na Ukrajinu. Mělo to mnoho společného – ale s výjimkou velmi rozpolcených Číňanů. Musíme to říct velmi jasně," řekl Lindner. Zatímco na straně Číny došlo k "kroku zpět", například Brazílie má jasnější pozici.

Místo společného prohlášení zveřejnila předsednická země Indie v sobotu vlastní shrnutí ministerské schůzky. Podle informací z vyjednávacích kruhů Čína a Rusko zabránily dohodě o společném dokumentu. Rozdíly panovaly ve dvou bodech: Odsouzení ruského útoku na Ukrajinu jako války a odstavec o odpuštění dluhů chudým zemím.

Ministři financí se také přeli o to, zda by mělo být do závěrečného dokumentu zahrnuto slovo "válka". Německo a Francie daly jasně najevo, že nebudou tolerovat žádnou formulaci, která neodpovídá tomu, co hlavy států a předsedové vlád řekli na summitu v roce 2022 na Bali. Tam G20 formulovala: "Většina členů odsoudila válku na Ukrajině těmi nejsilnějšími možnými slovy."

Po schůzce skupiny G-20 jsou obvykle společná hodnocení a cíle stanoveny v závěrečném prohlášení. Od války na Ukrajině však rozhovory opakovaně uvízly na mrtvém bodě, protože Rusko je také členem Skupiny G20.

