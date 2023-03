"Opozice je nejhorší částí Orbánova systému"

1. 3. 2023

Historik a novinář András Hont byl kdysi členem strany Fidesz Viktora Orbána. Po masivní kritice předsedy vlády byl vyloučen. Hont je stále vehementním odpůrcem premiéra, ale také si zoufá nad naivním pohledem Evropy na Maďarsko. Historik a novinář András Hont byl kdysi členem strany Fidesz Viktora Orbána. Po masivní kritice předsedy vlády byl vyloučen. Hont je stále vehementním odpůrcem premiéra, ale také si zoufá nad naivním pohledem Evropy na Maďarsko.

WELT: Opozice loni kandidovala ve volbách se společnou kandidátkou. Mnozí si mysleli, že má reálnou šanci. Pak Orbán opět zvítězil dvoutřetinovou většinou. Proč?

András Hont: Od roku 2010 Orbán přebudoval stát, jeho instituce a volební zákon tak, aby Fidesz vždy vyhrál volby, pokud se nestane něco katastrofálního. V Maďarsku je zaručení lepšího života lidem zásadní pro udržení moci. Fidesz udělal vše, co je v jeho silách, aby zvýšil reálné mzdy. Pokud vykreslíte růst reálných mezd a volební výsledky Fideszu, můžete vidět dvě paralelní křivky. Udržení moci v Maďarsku také znamená, že stát nechává lidi na pokoji. Takže v pandemii mohl každý využívat mezery v zákonech, kolik chtěl nebo si mohl dovolit.

WELT: Mnozí se snaží rozluštit jeho režim: Diktatura? Samovláda? Co to je?

Hont: Bez Viktora Orbána systém nebude fungovat. Souhlasím s definicí plebiscitární Führer-demokracie: Tato kategorie, která vznikla u Maxe Webera, uvádí, že s touto formou vládnutí se složitý svět politiky zjednodušuje na otázky ano-ne, kde vždy existuje jasně definovaná většina, za níž vládci pak stojí. Mezi mocí a většinou vzniká pocit ztotožnění se s bezprostřední kauzou. Orbán neúnavně hraje hru ano-ne.

WELT: Proč byl Orbán v uprchlické krizi v roce 2015 tak hlasitý?

Hont: Orbánův protiimigrantský postoj je pochopitelný především v kontextu. Záměrně se chová, jako by byl opozicí vůči velkým procesům ve světě. Je jako hodiny, které už nefungují: Dvakrát denně stále ukazuje čas nejpřesněji. Když se Orbán setká s civilizačními obavami, nezvedá je, ale využívá je k udržení se u moci. Místo aby rozvíjel teorii, dělá si ze Západu legraci.

WELT: Jste vydavatelem investigativního online portálu, který byl nedávno v provládních médiích urážen jako zrádce Maďarska. Je v Maďarsku svoboda tisku?

Hont: Existuje svoboda tisku, ale neexistuje spravedlivý tiskový trh a svoboda informací je také sporná. Ne všichni lidé mají v každé situaci přístup ke stejným informacím.

WELT: Jste také právník. Evropský parlament obvinil Maďarsko, že není ústavním státem. Je jím?

Hont: Invalidním. Existuje nespočet způsobů, jak vymáhat právní nároky, ale také zasahovat do fungování maďarského právního systému. Lídři strany Fidesz a tucet a půl maďarských podnikatelských oligarchů stojí nad zákonem.

WELT: "Nikdo by mě neměl vinit, když si ve volbách zvolím vládu a ne opozici," řekl jste nedávno, ačkoli jste považován za dlouholetého Orbánova kritika. Jaký je důvod tohoto tvrzení?

Hont: Politika je především otázka akceschopnosti. Umím si představit, že zvolený politik může stisknout enter, že mým rodičům převede důchod? Ve Fideszu: Ano. Opozice však omylem zmáčkne mezerník, pak vylije kolu na klávesnici, strachem upadne a bouchne hlavou do monitoru, čímž dojde k elektrickému výboji a dům nakonec vyhoří. Opozice je nejhorší součástí Orbánova systému. Bylo by čistší, kdyby neexistovala, takže veškerá odpovědnost by ležela na vládnoucí straně.

WELT: Proč považujete opozici za součást režimu?

Hont: Orbán si uvědomil, že musí se svými protivníky uzavřít tichou dohodu. Za maďarské standardy by jim měl stát dobře zaplatit. Když je systém pod tlakem, dává trochu víc. Stejně jako v komunálních volbách v roce 2019: Ve městech se silnou opozicí, jako je Budapešť, nechal důležité pozice obsadit jiné strany. Pokud celá politická třída schválí a přijme podmínky stanovené Fideszem, Orbán hru vyhraje. A opozice je přijala: Po každých volbách vstoupila do parlamentu, složila přísahu, že podpoří novou Orbánovu ústavu a akceptuje poslanecké platy, které jsou na maďarské poměry neuvěřitelné.

WELT: Co se musí stát, aby Orbán jednoho dne prohrál?

Hont: Že budou podkopány samotné základy systému: Že se bohatství a osobní svoboda začnou zmenšovat, což skončí nenávistí k němu. To by ale vyžadovalo politickou práci. V době sjednocení vládl politický a kulturní život i v menších městech. Dnes jsou na venkově pouze tři organizace: Státní, církevní a Fidesz. Opozice nejenže není schopna se s touto situací vypořádat, ale z lenosti a konformismu ji ani nemůže řešit. Místo toho maďarští opoziční politici a intelektuálové tráví část svého času pomlouváním západního tisku a různých nevládních organizací. Ale v každé maďarské vesnici je stále jen jedna volba, ne dvě.

