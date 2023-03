Webové stránky MPSV uveřejňují dopisy důchodců, kteří politikům děkují za snížení penzí, březen 2023

3. 3. 2023 / Pavel Veleman

čas čtení 4 minuty

Všichni děkují vládě za změnu valorizačního mechanismu a radostně sdělují, jak se jim krásně žije, případně, že ve svém okolí neznají žádného důchodce nebo důchodkyni v chudobě.

Nejdříve si myslíte, že je to nějaká legrace, voláte kolegyně z oddělení, které se všichni starají právě o seniory, aby se šli podívat o obědové pauze - zda já starý pitomec, jsem nenaletěl na nějaký vtip….A ona je to pravda!

A teď najednou až překvapeně sleduji jejich skutečné pobouření, ano několik mladých žen kouká úplně s otevřenou pusou na výsměch MPSV jejich práci a realitě života. Každý z nás řeší desítky nešťastníků v důchodovém věku, zoufalé telefonáty důchodců, kteří jsou zcela závislí na potravinových bankách a příspěvku na bydlení, který se opožďuje. Všechno pochopitelně důchodci, kteří pracovali třeba 45 let a více….

To už si fakt z nás a našich klientů dělají morbidní srandu, co to tam sedí za zoufalé marketéry, koho to Jurečka platí? To si opravdu myslí, že jsou lidé tak hloupí, slyším naštvané reakce.

"Už se musí do ulic", prohlásí o generaci mladší opravdu velmi profesně skvělá kolegyně. Přece tohle už není možné, takhle odporně lhát o realitě života důchodců.

"Takhle psalo Rudé právo za komunismu - viď, Pavle"? Obrátí se na mne jako nejstaršího a jediného, který pamatuje jako dospělý komunismus v našem kolektivu. "Jo, Blanko, to je přesný Jaroslav Kojzar", nejhorší novinář Rudého práva v jeho nejlepších článcích…

Já totiž stále častěji na svých mladých kolegyních vidím v poslední době opravdové zděšení z situaci v našem oboru. Všichni nic jiného již skoro půl roku neděláme, než uklidňujeme seniory dnes a denně, funkční prostředky k sociální práci prakticky nulové a toto sdělení MPSV berou kolegyně, která se narodily právě kolem roku 1989 - jako neuvěřitelnou prasárnu…

"Jaká s dovolením ku…se tímto může živit", řekne po chvíli Olga a Blanka ji odpoví: " Už se fakt musíme vzbouřit, vždyť toto ponížení celé naší profese nejde dále snášet…

A já s hrůzou vidím ve zpětném zrcátku své paměti tuším červenec 1989 a tehdy v závodní kuchyni Československé obchodní banky v Praze stejně vyděšené a naštvané ženy. Tehdy zase o generaci starší kolegyně, když jsem jim o obědové pauze pouštěl na starém kazeťáku dnes již památný projev Miloše Jakeše. Tehdy zase skoro o dvě generace starší žena, dokonce myslím, že byla ve straně, prohlásila: "Něco se musí v tomto státě stát…" Takhle se lidem lhát nedá…A něco se stalo!

Ještě k těm obrázkům v záhlaví článku:



Rob Cameron, BBC:



Ale, ale... Zdá se, že český senior "Václav P", který podle vládního poslance je spokojen s nižším důchodem.

- také dostal slevu čtyřiceti procent při prohlídce v Anápolisu

- už nemá problémy s nouzovou telefonní linkou pro seniory v Německu

- přežil rakovinu plic v americkém St Louis.



Oh dear.



Seems 🇨🇿 senior 'Václav P' who according to a govt MP would be quite happy with a lower pension:



- also got 40% off a check-up in Anápolis (🇧🇷)

- is no longer worried about having an emergency phone line for seniors (in 🇩🇪)

- survived lung cancer (in St Louis 🇺🇸) pic.twitter.com/NgcNL2eaUv