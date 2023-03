Mučicí centra v Chersonu naplánoval ruský stát, sdělují právníci

Vyšetřovatelé sdělují, že místa zřízená během okupace ukrajinského města Cherson byla součástí "promyšleného plánu na terorizování" místních obyvatel



Podle týmu ukrajinských a mezinárodních právníků vedeného britským advokátem důkazy shromážděné v Chersonu na jihu Ukrajiny ukazují, že ruské mučírny byly plánované a přímo financované ruským státem.



Město bylo pod ruskou nadvládou osm měsíců, od 2. března loňského roku do 11. listopadu, kdy do města vstoupily ukrajinské síly.



Právníci z Mobilního týmu spravedlnosti, ve čtvrtek uvedli, že v Chersonu prozkoumali 20 mučíren a dospěli k závěru, že jsou součástí "promyšleného plánu na terorizování, podmanění a likvidaci ukrajinského odporu a zničení ukrajinské identity".





Důkazy, které shromáždili ukrajinští prokurátoři a které analyzoval Mobilní tým spravedlnosti, zahrnují plány, které použily okupační síly Vladimira Putina ke zřízení, řízení a financování 20 mučíren v Chersonu.



"Masové mučírny financované ruským státem jsou součástí pečlivě promyšleného a financovaného plánu s jasným cílem zlikvidovat ukrajinskou národní a kulturní identitu," uvedl britský advokát Wayne Jordash, který tým vede.



Podle právníků předložilo svědectví více než 1 000 přeživších a z Chersonu zmizelo více než 400 lidí.



Centra byla podle právníků řízena ruskou bezpečnostní službou FSB a ruskou vězeňskou službou a místními spolupracovníky, a byla určena k podmanění, převýchově nebo zabití ukrajinských občanských vůdců a disidentů.



Mezi vězni byli všichni, kdo měli nějaký vztah k ukrajinskému státu nebo ukrajinské občanské společnosti, například aktivisté, novináři, státní zaměstnanci a učitelé. Další oběti uvedly, že byly náhodně zastaveny na ulici a poté zadrženy za to, že údajně měly v telefonu "proukrajinský" materiál.



Vězni - muži i ženy - byli podrobeni fyzickému bití, mučení elektrickým proudem a byli podrobováni waterboardingu. Byli nuceni učit se a recitovat proruská hesla, básně a písně.



Není jasné, zda bylo více než 400 zmizelých lidí zabito během okupace, nebo byli odvezeni do Ruska.



"Putinovým plánem je okupovat Ukrajinu, podřídit ukrajinské obyvatelstvo ruské vládě a zničit ukrajinskou identitu. Tento plán je stále jasnější s tím, jak se množí důkazy o válečných zločinech a jak postupuje naše vyšetřování," řekl Jordash.



V květnu zřídil mobilní justiční tým, který má ukrajinské generální prokuratuře pomáhat při vyšetřování a stíhání údajných ruských válečných zločinců. Je financován britským ministerstvem zahraničí, EU a ministerstvem zahraničí USA a jeho cílem je zaplnit mezeru v ukrajinské národní prokuratuře prostřednictvím školení a mentoringu. Před invazí měla Ukrajina 8 000 státních zástupců, ale žádný z nich neměl specializované zkušenosti s válečnými zločiny.



Jedna z mučíren, které tým prověřoval, se nacházela v suterénu kancelářské budovy a další byly přebudované vazební věznice.



Oběti a svědci, kteří žili v okolí centra, uvedli, že nikdy neviděli obličeje mužů, kteří centrum vedli, protože nosili kukly a byli od hlavy až k patě oblečení v černém.



Tři sousedé a dva místní majitelé obchodů před přestavěným detenčním centrem pro mladistvé uvedli, že začali slyšet křik asi šest týdnů poté, co viděli, jak budovu obsadili ruští vojáci. Svědci uvedli, že viděli, jak jsou lidé odváděni s pytli na hlavách a některá těla jsou odnášena.



"Mě zbili jen trochu, měla jsem štěstí, ale moji spoluvězni byli těžce zbiti," řekla v listopadu Žeňa Dremo. Dermo popsala, jak ruští vojáci "přiložili jednu elektrodou k [spoluvězňovým] kvarlatům a druhou k jeho penisu. Pak jsem tam dvě hodiny seděla a poslouchala, jak křičí".



Dalšího muže, Romu, Rusové obvinili z účasti na podzemních odbojových aktivitách během okupace. Roma uvedl, že mu Rusové připevnili elektrody k varlatům, ale pak se rozhodli elektrický náboj nezapnout.





Uvedl však, že jeho spoluvězni, z nichž někteří byli drženi ve vazbě po celých osm měsíců okupace, byli vystaveni elektrickým šokům. "V jejich očích nebyl žádný život, byli to zlomení lidé," řekl Roma.







