Británie: V anglických školách se dostatečně nevyučuje o škodlivém vlivu pornografie

3. 3. 2023

čas čtení 2 minuty



Podle průzkumu se angličtí žáci dostatečně neučí o škodlivých dopadech pornografie a o nebezpečných vztazích, a to i přesto, že se zvyšuje hrozba misogynie na internetu



Lucy Emmersonová, ředitelka Fóra pro sexuální výchovu, uvedla, že vláda nedokázala splnit slibované národní investice a školení a že je naléhavě nutné naslouchat mladým lidem, kteří nedostávají informace potřebné pro zdravé sexuální vztahy.



Průzkum, který pro fórum provedla společnost Censuswide mezi 1 002 studenty v Anglii, ukázal, že mladí lidé si nemyslí, že dostávají informace, které potřebují.



Z dotázaných 16-17letých si 58 % myslí, že problematika nerovnováhy sil ve vztazích je buď zcela opomíjena, nebo se nevyučuje dostatečně, a stejné procento si myslí, že je tomu tak i v případě pornografie. Lucy Emmersonová, ředitelka Fóra pro sexuální výchovu, uvedla, že vláda nedokázala splnit slibované národní investice a školení a že je naléhavě nutné naslouchat mladým lidem, kteří nedostávají informace potřebné pro zdravé sexuální vztahy.Průzkum, který pro fórum provedla společnost Censuswide mezi 1 002 studenty v Anglii, ukázal, že mladí lidé si nemyslí, že dostávají informace, které potřebují.Z dotázaných 16-17letých si 58 % myslí, že problematika nerovnováhy sil ve vztazích je buď zcela opomíjena, nebo se nevyučuje dostatečně, a stejné procento si myslí, že je tomu tak i v případě pornografie.

Více než polovina (54 %) uvedla, že výuka o zdravých vztazích, včetně vztahů online, chybí nebo není dostatečná, a 55 % si myslí, že se dostatečně neučí o postojích a chování chlapců a mužů k ženám a dívkám.



Výzkum komisaře pro děti v Anglii na začátku tohoto roku odhalil, že každé desáté dítě ve věku devíti let už vidělo pornografii.



Čtyři z pěti (79 %) dotázaných viděly do svých 18 let pornografii obsahující násilí, přičemž každý třetí mladý člověk aktivně vyhledává zobrazení sexuálního násilí, jako je fyzická agrese, nátlak a ponižování.



"Naléhavost poskytování tohoto vzdělávání mladým lidem prostě nemůže být jasnější," řekla Emmersonová. Uvedla, že její charita zaznamenává "znepokojivé zprávy" o přitažlivosti misogynie pro některé mladé muže a také o rozšířeném přístupu dětí k pornografii.



"S přibývajícími lety má sledování násilných sexuálních aktů v pornografii vliv na jejich vlastní chování," řekla. "A přitom z výzkumných poznatků víme, že vztahová a sexuální výchova sníží sexuální násilí. Takže nemůžeme čekat."



Výzkumy Fóra pro sexuální výchovu naznačují, že sexuální výchova funguje - a že děti, kterým se dostává dobré sexuální východy, častěji hlásí zneužívání, odkládají sex, mají dobrovolný sex, používají antikoncepci a mají méně neplánovaných těhotenství.



"Máme výzkumy, máme důkazy a máme strategie. Musíme zajistit, aby se odehrávaly ve třídách a aby učitelé měli podporu, kterou k tomu potřebují," řekla Emmersonová.



Vláda slíbila, že v roce 2023 přezkoumá své povinné pokyny týkající se vztahů, sexuální výchovy a výchovy ke zdraví. Emmersonová uvedla, že vláda musí dodržet svůj slib, že bude financovat lepší sexuální výchovu.









Zdroj v angličtině ZDE



0