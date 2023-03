Havanský syndrom nezpůsobila energetická zbraň ani zahraniční protivník

2. 3. 2023

čas čtení 2 minuty

Záhadné onemocnění známé jako "havanský syndrom" nebylo důsledkem působení zahraničního protivníka, jak vyplývá ze zprávy zpravodajských služeb, která rozbíjí dlouho zpochybňovanou teorii, že stovky amerických zaměstnanců se staly terčem útoku tajného nepřítele ovládajícího energetické vlny jako zbraň, informuje Washington Post.

Nové zpravodajské hodnocení završuje několikaleté úsilí CIA a několika dalších amerických zpravodajských agentur o vysvětlení, proč kariérní diplomaté, zpravodajští důstojníci a další osoby sloužící v amerických misích po celém světě zažívali to, co popisovali jako podivné a bolestivé akustické vjemy. Následky tohoto záhadného traumatu těmto osobám zkrátily kariéru, vedly k vysokým účtům za lékařskou péči - a v některých případech způsobily vážné fyzické a emocionální utrpení.

Mnozí z postižených pracovníků tvrdí, že se stali obětí úmyslného útoku - možná ze strany Ruska nebo jiné nepřátelské vlády - což je tvrzení, které zpráva téměř ve všech ohledech popírá, jak tvrdí dva zpravodajští pracovníci, kteří jsou s hodnocením obeznámeni a popsali ho deníku Washington Post.

Sedm zpravodajských agentur se podílelo na přezkoumání přibližně 1 000 případů "anomálních zdravotních incidentů", což je termín, který vláda používá k popisu konstelace fyzických příznaků včetně zvonění v uších, po němž následuje tlak v hlavě a nevolnost, bolesti hlavy a akutní nepohodlí.



Pět z těchto agentur určilo, že je "velmi nepravděpodobné", že by za tyto příznaky byl zodpovědný zahraniční protivník, a to buď jako výsledek záměrných akcí - například namířené energetické zbraně - nebo jako vedlejší produkt nějaké jiné činnosti, včetně elektronického sledování, které mohlo neúmyslně způsobit onemocnění, uvedli úředníci. Tito činitelé hovořili pod podmínkou zachování anonymity, aby mohli popsat závěry hodnocení, které dosud nebylo zveřejněno.

Příznaky byly poprvé zaznamenány na americkém velvyslanectví v Havaně v roce 2016.



Činitelé uvedli, že když analytici zkoumali klastry hlášených případů, včetně případů na amerických velvyslanectvích, nenašli žádný vzorec nebo společný soubor podmínek, které by mohly jednotlivé případy spojovat. Nenašli ani žádné důkazy, včetně forenzních informací nebo geolokačních údajů, které by naznačovaly, že protivník použil nějakou formu cílené energie, jako jsou rádiové vlny nebo ultrazvukové paprsky. V některých případech neexistovala "přímá viditelnost" na zasažený personál pracující v amerických zařízeních, což dále zpochybňuje možnost, že by viníkem mohla být hypotetická energetická zbraň, jak uvedl jeden z představitelů.

Celý článek v angličtině ZDE

0