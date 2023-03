Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinci: Přežili jsme zimu

Dnes je na Ukrajině oficiálně první jarní den. Novinářka Nika Melkozerová z Politico tento den označila dojemnou větou o třech slovech:

Další novináři zveřejňují fotografie východu slunce, protože jeden z aspektů války - zima, kterou Putin bezohledně zneužil ničením ukrajinské energetické infrastruktury - bude menší problém.

Ukraine’s first day of spring.



“We have passed the most difficult period,” claims the Prime Minister. “We have withstood the Russian energy terror”



The question is whether 🇷🇺 will continue with its missile strikes? People have suffered, but also adapted. pic.twitter.com/P32sTDoVVx