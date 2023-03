Algoritmy v supermarketu

Všechno je to navíc edukativní, kdy si osvěžíte, co je zelenina a co ovoce nebo jak rozeznat pečivo s tvarohem od pečiva s pudinkem. Je dobré na to myslet už u vchodu a rovnou si pamatovat, co jste naházeli v jakém množství do jakého sáčku. Předejdete tím zbytečným chybám! A také těm obavám, že pokladna zařve a vy budete vypadat jako zloděj.