"Já jsem vaší pomstou": Trump pronesl na republikánské konferenci stominutový ultrademagogický projev

5. 3. 2023

čas čtení 3 minuty



Donald Trump v sobotu vrátil čas k nejtemnějším prvkům svého prezidentství plamenným projevem, který ukázal, že ohrožení americké demokracie ještě zdaleka neskončilo



Vrátil se k autoritářskému jazyku, který charakterizoval jeho politický vzestup před sedmi lety: "Dnes dodávám: Jsem váš bojovník. Jsem vaše spravedlnost. A pro ty, kterým bylo ublíženo a kteří byli zrazeni: Jsem vaše pomsta," řekl.



"Sedm let vy a já vedeme obrovský boj o záchranu naší země před lidmi, kteří ji nenávidí a chtějí ji naprosto zničit," řekl.



"Dokončíme, co jsme začali. Začali jsme něco, co bylo zázrakem. Dokončíme misi, dotáhneme tuto bitvu do konečného vítězství. Uděláme Ameriku znovu velkou."

Vrátil se k autoritářskému jazyku, který charakterizoval jeho politický vzestup před sedmi lety: "Dnes dodávám: Jsem váš bojovník. Jsem vaše spravedlnost. A pro ty, kterým bylo ublíženo a kteří byli zrazeni: Jsem vaše pomsta," řekl."Sedm let vy a já vedeme obrovský boj o záchranu naší země před lidmi, kteří ji nenávidí a chtějí ji naprosto zničit," řekl."Dokončíme, co jsme začali. Začali jsme něco, co bylo zázrakem. Dokončíme misi, dotáhneme tuto bitvu do konečného vítězství. Uděláme Ameriku znovu velkou."



Zatímco dav propukal v jásot a skandování "Ještě čtyři roky!", Trump se vrátil ke své staré rétorice my versus oni.



"S vámi po mém boku zničíme hluboký stát. Vyženeme válečné štváče... Vyženeme globalisty. Vyženeme komunisty. Vyženeme politickou třídu, která nenávidí naši zemi... Porazíme demokraty. Vyženeme falešná zpravodajská média. Odhalíme a náležitě se vypořádáme s Rinos [republikáni jen podle jména]. Vyženeme Joea Bidena z Bílého domu. A osvobodíme Ameriku od těchto darebáků a lumpů jednou provždy," řekl.



Trump poté vyslal varování straně, kterou si utvořil k obrazu svému ve snaze potlačit nesouhlas. "Měli jsme republikánskou stranu, které vládli zrůdy, neoconi, globalisté, fanatici otevřených hranic a blázni, ale nikdy se nevrátíme ke straně Paula Ryana, Karla Rovea a Jeba Bushe."



V kličkujícím projevu se Trump vyhnul zmínkám o svém konkurentu DeSantisovi, ale opakovaně útočil na Bidena. "Toto je nejnebezpečnější doba v historii naší země a Joe Biden nás vede do zapomnění," řekl.



Trump trval na tom, že ruský Vladimir Putin se rozhodl napadnout Ukrajinu kvůli zpackanému stažení USA z Afghánistánu v srpnu 2021. "A mimochodem, budete mít třetí světovou válku. Budeme mít třetí světovou válku, pokud se něco rychle nestane. Jsem jediný kandidát, který může slíbit toto: zabráním třetí světové válce."



Chlubil se: "Než přijdu do Oválné pracovny, nechám ukončit katastrofální válku mezi Ruskem a Ukrajinou... Vím, co mám říct."



Trump předhodil přítomným celou řadu brutálních opatření: další výstavbu hraniční zdi a masivní posílení pohraničních hlídek, aby se zastavil příliv nelegálních drog, jednodenní hlasování s papírovými hlasovacími lístky, potlačení práv transsexuálů a operace pro změnu pohlaví. Zopakoval své nepravdivé tvrzení, že volby v roce 2020 vyhrál "o hodně", zatímco ve skutečnosti ho Biden porazil o 7 milionů hlasů.





Sobotní akce byla vážným varováním před sebeuspokojením Demokratické strany, ukazatelem, že Trump není ještě poražen, a že stejně jako v roce 2016 mohou dějiny nabrat nebezpečný směr.







"Nemáme na výběr," řekl v překvapivém kontrastu k Bidenovým výzvám k jednotě a varoval, že "toto je poslední bitva".

1

685

Na závěr dodal: "Pokud to neuděláme, naše země bude navždy ztracena."