Po téměř 20 letech jednání se členské státy OSN dohodly na právním rámci pro části oceánu mimo hranice států

6. 3. 2023

čas čtení 7 minut



Trvalo to téměř dvě desetiletí, ale v sobotu pozdě večer v New Yorku se po několika dnech vyčerpávajících nepřetržitých jednání členské státy OSN konečně dohodly na smlouvě o ochraně volného moře.



Celý den poté, co oficiálně vypršela lhůta pro jednání, vystoupila předsedkyně konference Rena Lee ze Singapuru v místnosti č. 2 newyorského sídla OSN a oznámila, že smlouva byla schválena.



"V Singapuru se rádi vydáváme na cesty za poznáním a toto byla životní cesta za poznáním," řekla Lee.



Historická smlouva má zásadní význam pro prosazení závazku 30x30, který země přijaly na prosincové konferenci OSN o biologické rozmanitosti, a to chránit třetinu moří (a pevniny) od roku 2030. Bez smlouvy by se tento cíl zcela jistě nepodařilo splnit, protože dosud neexistoval žádný právní mechanismus pro zřizování chráněných oblastí na volném moři.



Smlouva, která pokrývá téměř dvě třetiny oceánu ležícího mimo hranice států, poskytne právní rámec pro zřízení rozsáhlých chráněných mořských oblastí (MPA), které budou chráněny před úbytkem volně žijících živočichů a rozdělovat genetické zdroje volného moře. Bude zřízena konference smluvních stran, která se bude pravidelně scházet a umožní členským státům skládat účty v otázkách, jako je správa a biologická rozmanitost.



Oceánské ekosystémy produkují polovinu kyslíku, který dýcháme, představují 95 % biosféry planety a pohlcují oxid uhličitý jako největší světový pohlcovač uhlíku. Dosud však roztříštěná a volně uplatňovaná pravidla, jimiž se řídí volné moře, způsobovala, že tato oblast byla náchylnější k využívání než pobřežní vody.



"Chráněná mořská území na volném moři mohou hrát zásadní roli v boji proti dopadům změny klimatu," uvedla Liz Karanová, ředitelka projektu Pew's Ocean Governance. "Vlády a občanská společnost nyní musí zajistit, aby byla dohoda přijata, rychle vstoupila v platnost a byla účinně prováděna s cílem chránit biologickou rozmanitost na volném moři."



Koalice vysokých ambicí, do níž patří EU, USA, Spojené království a Čína, byla klíčovým aktérem při zprostředkování dohody, neboť namísto zasévání rozkolů vytvářela spojenectví a v posledních dnech jednání projevila ochotu ke kompromisům. Země globálního Jihu stály v čele úsilí o to, aby smlouva mohla být uvedena do praxe spravedlivým a rovnocenným způsobem.



Evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius označil dohodu za "historický okamžik pro oceán" a vyvrcholení více než desetileté práce a mezinárodních jednání.



"Dohodou o smlouvě OSN o volném moři jsme učinili zásadní krok vpřed k zachování mořského života a biologické rozmanitosti, které jsou pro nás i pro budoucí generace zásadní," uvedl. "Je také důkazem posílené mnohostranné spolupráce s našimi partnery a významným přínosem pro realizaci našeho cíle z konference COP 15, kterým je 30% ochrana oceánů. Jsem na náš výsledek velmi hrdý."



Michael Imran Kanu, vedoucí africké skupiny a velvyslanec a zástupce stálého zástupce Sierry Leone při OSN pro právní záležitosti, konstatoval, že smlouva je "robustní a ambiciózní". Kanu, který během jednání vyjádřil obavy ohledně spravedlivého a rovnocenného rozdělení výhod, řekl: "V této otázce jsme skutečně dosáhli úžasných výsledků. V rámci smlouvy budou sdíleny peněžní i nepeněžní výhody a bude zřízen počáteční zálohový fond. Uvítal přijetí "společného dědictví lidstva" jako klíčové zásady pro volné moře, což je pro mnoho rozvojových států červená linie. "To pro nás bylo významné," řekl.



Je to již potřetí za necelý rok, co se členské státy sešly v sídle OSN v New Yorku, aby vypracovaly "konečnou" dohodu. Jednání, která probíhala dva týdny od 20. února, byla pátým kolem rozhovorů poté, co předchozí jednání skončila loni v srpnu bez dohody.



Už to, že 193 států vůbec dosáhlo dohody, je obrovský úspěch, ale podle ochránců přírody je ještě značný prostor pro zlepšení. Země se zejména dohodly, že stávající orgány, které jsou již zodpovědné za regulaci činností, jako je rybolov, lodní doprava a hlubinná těžba, mohou v této činnosti pokračovat, aniž by musely provádět posouzení dopadů na životní prostředí stanovené smlouvou.



Jedním z hlavních kamenů úrazu, který rozdělil rozvojové a rozvinuté země, byl způsob spravedlivého rozdělení mořských genetických zdrojů (MGR) a případných zisků. MGR, které se skládají z genetického materiálu hlubokomořských hub, krilu, korálů, mořských řas a bakterií, přitahují stále větší vědeckou a komerční pozornost díky svému potenciálnímu využití v léčivech a kosmetice.



Mezi další sporné body patřil postup pro vytváření chráněných mořských oblastí a model pro studie dopadu plánovaných činností na volném moři na životní prostředí.



Evropská unie v New Yorku přislíbila 40 milionů eur na usnadnění ratifikace smlouvy a jejího brzkého provádění, což je považováno za pokus o vybudování důvěry mezi bohatými a chudými zeměmi.



Monica Medina, náměstkyně amerického ministra pro oceány, mezinárodní životní prostředí a vědecké záležitosti, která se jednání v New Yorku zúčastnila, uvedla: "Odjíždíme odsud s možností vytvořit chráněné oblasti na volném moři a dosáhnout ambiciózního cíle zachovat do roku 2030 30 % oceánů. A čas začít je právě teď."



Uvedla, že USA jsou potěšeny, že se podařilo dohodnout na hlavním prvku smlouvy o volném moři, který zahrnuje silný a koordinovaný přístup k vytváření chráněných mořských oblastí.



Rebecca Hubbardová, ředitelka Aliance pro volné moře, řekla: "Je to velmi důležité: "Po dvoutýdenní jízdě na horské dráze plné jednání a superhrdinského úsilí dosáhly vlády v posledních 48 hodinách dohody o klíčových otázkách, které posunou ochranu a lepší řízení mořské biologické rozmanitosti na volném moři."





"To, co se děje na volném moři, už nebude 'sejde z očí, sejde z mysli'," uvedla Jessica Battleová z WWF v prohlášení poté, co vedla tým skupiny na jednáních. "Nyní se můžeme podívat na kumulativní dopady na náš oceán způsobem, který odráží vzájemně propojenou modrou ekonomiku a ekosystémy, které ji podporují."







Zdroj v angličtině ZDE

