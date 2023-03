Činitelé se domnívají, že plynovod Nord Stream možná poškodila jedna proukrajinská skupina

8. 3. 2023

Evropské a americké agentury získaly předběžné informace týkající se bombového útoku na plynovod, tvrdí zprávy



Evropské a americké zpravodajské služby získaly předběžné informace, které naznačují, že za loňským bombovým útokem na plynovod Nord Stream mohla stát proukrajinská sabotérská skupina, uvádějí New York Times a německý list Die Zeit.



Němečtí vyšetřovatelé se podle Die Zeit domnívají, že útok na plynovod provedl tým šesti lidí s využitím jachty, kterou si pronajala společnost registrovaná v Polsku a vlastněná dvěma ukrajinskými občany. Evropské a americké zpravodajské služby získaly předběžné informace, které naznačují, že za loňským bombovým útokem na plynovod Nord Stream mohla stát proukrajinská sabotérská skupina, uvádějía německý listNěmečtí vyšetřovatelé se podledomnívají, že útok na plynovod provedl tým šesti lidí s využitím jachty, kterou si pronajala společnost registrovaná v Polsku a vlastněná dvěma ukrajinskými občany.





Tyto informace si mezi sebou vyměnily evropské zpravodajské služby ve snaze zjistit více informací o osobách, které v září provedly podmořský bombový útok, z něhož byly západní vlády zmatené.



Podrobnosti o zpravodajských informacích zůstávají kusé a není jasné, jakou důvěru v tuto teorii vkládá americká zpravodajská komunita, stejně jako to, kdo mohl tak odvážný útok na plynovody vedoucí mezi Ruskem a Německem zorganizovat, financovat a řídit. Předpokládá se však, že úder pod vodou neřídila kyjevská vláda.



Rusko uvedlo, že v reakci na tuto zprávu chce, aby bylo zahájeno nezávislé mezinárodní vyšetřování. Jeho zástupce vyslance při OSN uvedl, že Moskva vyzve Radu bezpečnosti OSN k hlasování o jeho zahájení.



Vysoce postavený poradce ukrajinského prezidenta Volodymyr Zelenskij konstatoval, že vláda v Kyjevě se na útoku "nijak nepodílela" a že podle něj neměl žádný vojenský dopad na ruské síly.



Plynovody Nord Stream spojovaly Rusko a Německo a Ukrajina proti nim dlouho protestovala, protože by Moskvě umožnily prodávat více plynu do západní Evropy. Zástupci Gazpromu na žádost o komentář bezprostředně nereagovali.



Není to poprvé, co jsou proukrajinské skupiny podezřelé z provedení velkého útoku. Americké zpravodajské služby dospěly k přesvědčení, že výbuch auta Darji Duginové v Moskvě loni v srpnu provedli partyzáni pracující pro "elementy" vlády v Kyjevě.



Bývalý ruský poslanec popsal tento útok jako dílo málo známé skupiny Národní republikánská armáda, která se podle něj skládala z ruských partyzánů. Domníval se, že jejím hlavním cílem nebyla Duginová, ale její otec, ruský nacionalista Alexandr Dugin, který však na poslední chvíli změnil vozidlo.



"Uprostřed války ... by Ukrajina a její spojenci rozhodně nevynakládali prostředky na něco, co by nám nepřineslo vítězství přímo na bojišti. Nedává to žádný smysl. Ale pro samotné Rusko je nesmírně výhodné snažit se odvést pozornost od války ... a snažit se prezentovat jako jakási 'oběť'," řekl.



K útoku došlo v mezinárodních vodách Baltského moře poblíž dánského ostrova Bornholm, přičemž ze dna moře stoupalo velké množství plynu.



V době útoku převládala teorie, že bombový útok je dílem Ruska, které se snaží svalit vinu na Západ, ale objevily se pochybnosti, zda by Moskva chtěla zničit vlastní nákladně vybudovanou infrastrukturu, i když byl tok plynu v době útoku zastaven.



Vyšetřovatelům se sice podařilo do značné míry rekonstruovat způsob, jakým byl plynovod vyhozen do povětří, uvádí se ve zprávě Die Zeit, nenašli však žádné důkazy o tom, kdo by skupinu pověřil provedením útoku, přičemž operace "pod falešnou vlajkou" je stále teoretickou možností.



Na operaci přepravy výbušnin na místo se podílelo šest lidí, včetně kapitána jachty, dvou potápěčů, dvou potápěčských asistentů a lékaře. Všech šest osob použilo profesionálně zfalšované pasy, uvedl Die Zeit, přičemž jejich skutečná totožnost je stále nejasná.



Jachta vyplula z německého přístavního města Rostock 6. září. Vybavení pro tajnou operaci bylo podle Die Zeit do přístavu předem dopraveno v dodávkovém voze. Po jeho návratu našli vyšetřovatelé na jednom ze stolů uvnitř najatého plavidla stopy výbušnin.



Rusko opakovaně popřelo, že by bombový útok provedlo, a v jednu chvíli dokonce obvinilo Velkou Británii, ačkoli neexistují žádné důkazy o britské účasti. Před měsícem napsal americký investigativní novinář Seymour Hersh článek - na základě jediného anonymního zdroje, v němž uvedl, že potrubí vyhodily do povětří Spojené státy, což USA popřely.



Spekulace o zapojení USA přetrvávají, protože těsně před Putinovým vpádem na Ukrajinu Joe Biden tajemně prohlásil, že "v případě vypuknutí války už nebude Nord Stream 2". "Uděláme tomu přítrž," řekl a dodal: "Slibuji vám, že to dokážeme."



Německá vláda uvedla, že její vlastní vyšetřování zatím nedospělo k závěru. Švédsko, Dánsko a Německo před několika dny informovaly Radu bezpečnosti, že jejich vyšetřování pokračuje a že zatím nemá žádné výsledky, uvedl mluvčí německé vlády.



Reakce v Německu na úterní nepotvrzené zprávy byly opatrné



"Z předchozích rozhovorů mám dojem, že němečtí vyšetřovatelé zatím nemají žádné výsledky, které by mohli nebo chtěli sdělit, jednoduše proto, že důkazy jsou příliš kusé," řekl Roderich Kiesewetter z konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU).



"Musíme si nadále klást otázku: kdo měl zájem na detonaci, proč byly odpáleny pouze tři ze čtyř vláken a kdo těží právě z nejistoty, spekulací, obvinění?" dodal.



