Autolandia

10. 3. 2023 / Beno Trávníček Brodský

Čeká náš tuzemský automobilový průmysl osud Atlantidy? V tisku se objevují stále katastrofičtější zprávy o stavu tuzemského autoprůmyslu. Jedni mají hospodářské problémy a tím vyvolávají problémy dalších – subdodavatelů. A podle všeho za to může kde-kdo, jen ne nadnárodní automobilové korporace. S odkazem i na své minulé textíky bych si dovolil nesouhlasit.





Nechápu, proč si automobilky neprověří cílové skupiny a jejich potřeby. Tedy kdo potřebuje kupovat osobní auta a za kolik. Nejspíš před sebou tlačí dogma, že nejlepší je chrlit auta střední třídy či vyšší střední třídy. Opravdu teď není nejsprávnější doba na chytré vyprojektování a realizaci lidových aut!? Namísto pláče nad předpisy EU a vyhrožování snižováním výroby a propouštěním zaměstnanců? Je přece jasné, že nejméně nákladná bude dneska elektrická „malucha“. Autíčko, které uveze 4 lidi a nutnou bagáž, s variabilním interiérem, dostačujícími 90 km/h. Při stabilizované ceně autobaterií kolem 100 USD/1 kWh kapacity už není problémem ani cenové bateriové zaklínadlo, tedy pokud se budeme držet jen nezbytných potřeb.

Kdo si myslí, že blábolím, ať se jukne do historie různých společenských krizí – jaká auta se vyráběla pro „obyčejné“ lidi: Ford-T, Mini Cooper, Trabant, Fiat 500 – 600 – 750, VW Brouk, Citroen 2 CV, Renault 4, Aero Minor, Fiat 124 P, Fiat Cinquecento, částečně Dacia Logan-Sandero a další, další. Dnešní doba díky pokročilé technice navíc vše výrazně zjednodušuje – snad už nikdo nepochybuje o tom, že triviální elektrické vozítko (a klidně může být i „analogové“, což by snížilo závislost na čipech i na relativně složitém udržování digitálního prostředí) je konstrukčně řádově jednodušší než spalovací auto! Zkrátka „chytrá vrtačka“.

Stále dokola přemýšlím o tom, proč to nejde. Jestli nemůže být jednou z brzd i jakási obecná česká hrdost na výrobu na naše poměry nezvykle velkých a vybavených vozů – na dosažení jakéhosi „světového standardu“ a samozřejmě i tomu odpovídajících mezd v sektoru. „Obyčejné“ rodiny ale světový standard nedoveze ani k doktorovi ani s dětmi do školky ani na nákup! Leda jako ojetá plečka ze třetí, čtvrté ruky. Do Prahy nebo Brna mohou jet a určitě i jezdí hromadnou dopravou. Ale co mají dělat, když bydlí třeba na vesnici, kde „občas něco jede“, ale málo kdy v potřebnou dobu?!

Ve velkých krizích se vždycky vyráběla i laciná auta k dostatečné sanaci mobility „chudých“. Vzpomínám si na hodnocení Tráboše (se kterým jsem mimochodem odjezdil jako už se starším asi 10 let, než doputoval k poslednímu majiteli za traktůrek) USPOKOJÍ, ALE NENADCHNE. Přesně tak lze vystihnout i vizi osobních aut, která nejvíce potřebujeme právě teď. Potlačit všechny druhy ješitnosti a mamonu a začít vyrábět auta lidová cenou. Nemluvě o tom, že u minimalistů může takový vůz vzbudit i ryzí nadšení :-)

A jak může tuhle myšlenku konstruktivně a celkem rychle podpořit stát?

Může vyjádřit názor na celou problematiku ústy ministra dopravy, průmyslu, premiéra. Může začít intenzivně budovat státní infrastrukturu (obnovitelné zdroje, inteligentní energetické sítě, chytré nabíječky...). Může také začít naplňovat své sliby o přechodu části nyní soukromé energetiky do státních rukou. Může realizovat přiměřené šrotovné, které logicky bude stimulovat nejen k nákupu vozů, ale i k jejich výrobě a tím současně modelovat situaci - například jej omezit pouze na nákup čistých elektromobilů s výkonem motoru (či v součtu všech motorů) například do 30 kW, což je plně dostačující síla pro pohon drobného, úsporného, tj. „ekologického“ elektroauta.

