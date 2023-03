Ruské úřady se chystají naverbovat dalších 400 000 vojáků z povolání

14. 3. 2023

V Rusku se připravuje rozsáhlá informační kampaň k náboru vojáků z povolání do armády. Podle URA.RU je ejí zahájení naplánováno na 1. dubna, do konce roku se plánuje přilákat asi 400 tisíc profesionálních vojáků do ozbrojených sil po celé zemi. Příslušné úvodní kroky již byly zahájeny v regionech, guvernéři provádějí přípravné práce, informuje Igor Sergejev.

Potřebu profesionalizovat ozbrojené síly a zvýšit počet smluvních vojáků v prosinci 2022 uvedl šéf Ministerstva obrany Ruské federace Sergej Šojgu. Poukázal na rostoucí hrozbu ze strany NATO a řekl, že personál armády by měl být zvýšen z 1,15 na 1,5 milionu vojáků. Současně by téměř polovina z nich měla být smluvní vojáci - 695 tisíc. Podle Šojguových plánů by se ještě do konce roku 2023 měl počet profesionálních vojáků zvýšit ze 400 na 521 tisíc lidí.

Skutečnost, že by Rusko mělo přejít od branného modelu k vytvoření profesionální armády, již dříve opakovaně oznámil prezident Vladimir Putin. K tomu učinil krok v květnu 2022, když zrušil omezení věku služby pro vojáky z povolání - 40 let pro Rusy a 30 let pro cizince. Státní duma zdůraznila, že rozhodnutí "posílí ozbrojené síly" zkušenými specialisty.

Jak se zjistilo URA.RU, úřady plánují zahájit rozsáhlou veřejnou kampaň na nábor vojáků z povolání v dubnu - se začátkem jarního odvodu. Neoficiální přípravy začaly v únoru.

Podle agentury kampaň osobně řídí místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrij Medveděv. Od 22. února pravidelně pořádá tematická setkání ústředí za účasti guvernérů a prezidentských vyslanců.

Kvóty na počet uzavřených smluv již byly rozeslány do regionů, podle několika partnerů URA.RU v regionu Ural. Například standard pro regiony Sverdlovsk a Čeljabinsk je v průměru 10 tisíc podpisů do konce roku. Pro území Permu je laťka "nižší než pro částečnou mobilizaci", tedy méně než 9 tisíc bojovníků. "Údaje byly hlášeny každé [městské] vojenské náborové kanceláři," poznamenává zdroj ve vládě Jamalsko-něneckého autonomního okruhu, pro který je obtížné určit přesnou velikost kvóty pro region.

Přímé najímání smluvních vojáků bude prováděno vojenskými náborovými kancelářemi v terénu. Jejich práce byla vážně přehodnocena po částečné mobilizaci v září až říjnu 2022. Podzim, jak v prosinci přiznal Vladimir Putin, odhalil významné nedostatky systému: Prezident požadoval, aby ministerstvo obrany přezkoumalo mechanismy branné povinnosti a vybudovalo je "moderním způsobem".

Vzhledem ke zkušenostem z roku 2022 se úřady snaží vyloučit i možné spory mezi armádou a hlavami regionů. "Pokud během mobilizace často docházelo ke konfrontaci mezi vojenskými veliteli a gubernátory, nyní byly vyvozeny závěry. Vojenským velitelům bylo řečeno, že jsou povinni cítit se jako zástupci gubernátorů a pomáhat jim," uvedl mluvčí obeznámený s diskusí.

Samotné regiony se na zahájení kampaně aktivně připravovaly několik týdnů. Podle dvou zdrojů ve Sverdlovské oblasti guvernér Jevgenij Kujvašev nařídil starostům, aby osobně sledovali situaci s náborem vojáků z povolání v obcích. Úřady regionu se rozhodly upustit od vlastní informační kampaně: Hlavní agitaci převezme Regionální manažerské centrum (LRC), projekt "Dialogu" blízký Kremlu. Struktura se bude zabývat zveřejňováním reklam na sociálních sítích s příběhy o výhodách služby na smlouvy (zdroj v "Dialogu" však pochybuje, že úkol bude vyřešen prostřednictvím infrastruktury LRC).

Podobně se situace vyvíjí v Čeljabinské oblasti. Na popud místní LRC se první oznámení o náboru smluvních vojáků začala objevovat na oficiálních stránkách kanceláří starosty měst a okresů - pro službu na Dálném severu, v námořnictvu, vojenští velitelé po celém Rusku.

Správa Permské oblasti nyní pracuje na otázce zásobování budoucích kontraktniků veškerým potřebným vybavením, ví partner blízký vedení regionu. Podobnou otázku diskutují orgány Chanty-Mansijského autonomního okruhu a Jamalsko-něneckého autonomního okruhu. "Vyvíjejí se potenciální možnosti dodatečného financování ve formě zvedání finančních prostředků. Jako například 300 tisíc rublů, které byly vyplaceny těm, kteří byli mobilizováni v zóně SVO," uvádí zdroj v Jamalské vládě. Agitaci obyvatel regionu podle něj převezmou speciální agitační brigády místní vojenské náborové kanceláře.

V době zveřejnění nebylo možné okamžitě získat komentář od tiskové služby Ministerstva obrany Ruské federace. Mluvčí dal URA.RU jasně najevo, že dosud nebyla plánována žádná oficiální prohlášení k tomuto tématu. A zdůraznil, že nábor kontraktorů do ozbrojených sil je "zcela normální proces".

Zdroj v ruštině: ZDE

