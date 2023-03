Berane a kozle, v českém háji zle

15. 3. 2023 / Petr Haraším

Miliardář Babiš pobíral svého času dotace na svou parádní ZOO, kterou, ač vymyslel, vykreslil, vydotoval, vystavěl a provozoval, tak nikdy ani na chvíli nevlastnil. Kde je vůbec statný státní zástupce pan Šaroch a státní povinnost? Český multimiliardář, premiér a agrární baron Plašil, dokonce majitel stáda poslanců za hnutí ANO bral dotace nejen na ony poslance, bral dotace i na další domestikovaná zvířátka. A tak se na vzácné voňavé krmení lačně usmíval beránek, kozlík, kravička i čuník. Neoprávněně vykloněné částky sic byly jen tisícové, ale i kdyby šlo o dotační desetikorunu, tak Babiš, coby jasný čtenář „Babišky“, pro každou dotaci přes každý plot ladně nechá někoho skočit.

Musíme se pustit do reformy důchodů. pic.twitter.com/Xa0aBlq4xP — Petr Fiala (@P_Fiala) March 13, 2023

Úslužné poslušné ministerstvo zemědělství neváhalo a bezelstně křesťansky posílalo a posílalo dotace pro malé a střední největší nejen české agrární firmě. Jasný doklad toho, že pan Marian ministr Jurečka je ten nejlepší kandidát na ministra práce a sociálních milodarů. Jak sloužil největším českým miliardářům, tak dnes se stejným nasazením slouží i sociálně slabým občanům, jen ta kontrola je krapítek důraznější a nemilosrdnější. A ty částky také nesouhlasí s cenou života u nás.

Ministerstvo zemědělství statečně nejprve trapně dotace pro Andreje zapíralo, ale pak tlačeno obavou doznalo, že přes evidentní rozpory v metodice poslalo, ač nemělo. Po ujasnění, že tedy poslali, najednou věděli, kolik a kdy nebohým hladovým němým tvářím do korýtek šlo. Za roky 2015 až 2017 celkem něco kolem 90 tisíc na mrkev, kedluben, zelí a řepku, protože to mají zvířátka přeci ráda.





Celou nešťastnou lapálii se ministerstvo i chovatelské svazy snažili svést na vlastní udatnou hloupost, kdy prostě neumí, nevědí, ba ani netuší, jaká je Babiš firma.





Když je dnes ta krize hladově inflační, kterou nečekal Fiala ani Stanjura, tak má hlad i pes zvaný vodící. Inu hledal jsem na síti sítí a našel jsem vousaté odkazy. Hovořily nadějně o možnosti příspěvku na dobroty pro vodící psy nevidomých posluchačů české kvality života k nezaplacení. Jak už to bývá, když uslyšíte zprávu z rodu šťastných, zaradovali jsme se, já hlasitě štěknul a pes zavrtěl oháňkou. Avšak ouha, radost byla pouhá.





Zavolal jsem na městský úřad, ale tam nic nevěděli o dotacích pro hladová bříška psího mazlíčka. Mám to prý zkusit o dům dál. O dům dál rovněž nevěděli. Koukl jsem na psa a napsal jsem přímo na MPSV. Za dva dny bylo mi i psíkovi jasno. Já byl smutný a pes vrtěl oháňkou. Psík totiž věděl, jak to dopadne, němé zvíře ví, jak to v Lípově chodí.





Drábek, Kalousek a Nečas zaúřadovali a v roce 2011 psíkům dávku v nominální výši 800 Kč měsíčně nekompromisně odebrali. Já byl smutný a pes vrtěl oháňkou. Pochopím, že je česká východní neoliberální pravice vždy hotova vzít důchodcům misku s jídlem, ale proč ji vzali i věrnému zvířeti, jenž navlečeno do postroje s úsměvem táhne za sebou v temnotě navždy ponořeného světem světla stvořeného? Dávka zrušena bez náhrady, prosím pěkně, zachránili jsme stát před jistým krachem.





Invalidní důchodci, obzvlášť nevidomí, jsou na tom dnes finančně přímo fanfárově až výborně, a tak v těch domácích klecích prosím moc nekrmit.





Naštěstí máme Národní rozpustilou radu odborníků a ta přišla na to, v čem je zakopaný hladový pes. Jak jinak a jak vždy, nestoudně tady vláda rozhazuje státní peníze rapidním zvýšením důchodů nazda5bůh. Proto si hroudy zlata a plné hrsti diamantů z eráru důchodci plně úplně zaslouží, ale vlastně nic nebude.





gNerovnováha důchodového systému způsobena důchodci je největším nepřítelem veřejných rozpočtů. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, a tak je potřeba změnit valorizace k horšímu, změnit věk odchodu do důchodu k vyššímu a zhoršit už tak otřesné parametry pro zaměřování důchodů.





Letos bude díra na důchod fondu 70 mld, nebo 90 mld, dle too, jak se pochlapí, nebo nepochlapí nadějný prezident všech. Po dosti nevybíravém, ale navýsost jistě plně demokratickém nátlaku ze zakopaných pozic české pravé neoliberální politiky to vypadá na zákeřný ústavní faul pro dobro lidstva.





Akutní nerovnováhu systému způsobuje nikým nečekaná opakovaná valorizace. Vláda si loni nestačila v překotném dějinném letu všimnout, že se nám tady usadila zákeřná inflace a z ní nutně dravá valorizace důchodů. Akční vláda si nevšimla, ale všimli si žadatelé o předčasný důchod. Jurečkova opětovná laxnost u nezměněné praxe předčasných důchodů přinesla do rozpočtu hodně krásných miliardových mínusů. Další velké prostředky spolkla vlajková křesťanská populistická loď zvaná výchovné pro hodné.





Dál národní rada radí, abychom zvýšili počet pracovníků na přeplněném trhu práce, zarazili předčasné důchody a zrušili podivné jednorázové výběry z třetího spořícího milíře. A především hlavně, ti nezodpovědní mladí utopení v české neoliberální drahotě všeho od A do Z sprostě prostě nespoří a nespoří do důchodových prasátek. Plat na hranici chudoby, nájem ve výši jednoho platu, jíst a pít netřeba, založit rodinu o vícero dětech, a hlavně spořit na stáří ve fondech, které vyžerou státem dovolené bankovní poplatky a neřešená inflace.





Invalidním důchodcům, jakožto i všem, kteří kvůli zdravotnímu stavu pobírají příspěvek na péči rozpočtová rada doporučuje, jako dobrý nápad, zarazit dosud neexistující valorizaci oněch příspěvků.





Plně naplněn prostou nadějí doufám, že další nějaká dobrá státní Rada nenavrhne civilizovanou smrt chladem či hladem sobeckým důchodcům a pochopitelně sníst psy, ať už je máme či ne. Jen ono provolání, že „my Češi se nežereme“ dávno pozbylo platnosti.





Haraším Petr Orlau

Nelítostnýmpohledem nevidomého z veřejných zdrojů

