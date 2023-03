Rozhovor Britských listů 583. Hledat byt v žádném případě nemůže moje manželka

18. 3. 2023

čas čtení < 1 minuta









Bohumil Kartous hovoří s Jaroslavem Mikou, aktivistou ze skupiny Češi pomáhají, hrdinou filmu Robina Kvapila More Miko, který zaznamenává jeho dlouholeté, dosud neúspěšné úsilí přimět vládnoucí české politiky, aby do země přijali padesát uprchlických dětí, které přišly o rodiče. Že to čeští politikové odmítli udělat, je jedna z největších sprosťáren, jaké se dopustil český režim za posledních více než třiatřicet let. Šokující také je, že Jaroslav Miko a jeho rodina musejí počítat s každodenním tvrdým rasismem v České republice. Jak byste si s něčím takovým poradili vy? Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na kabelovce Náš Region od pátku 24. března 2023.

