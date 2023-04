Americká pravice oslavuje mladíka, který prozradil tajné informace z Pentagonu, jako hrdinu

15. 4. 2023

čas čtení 4 minuty



Jack Texeira, mladík podezřelý z úniku informací z Pentagonu sklízí chválu od krajně pravicových amerických politiků a médií



Marjorie Taylor Greeneová nazývá Jacka Teixeiru "bělochem, mužem, křesťanem a odpůrcem války", Tucker Carlson tvrdí, že jeho "zločinem" bylo, že "řekl pravdu"



"Odhalil zločiny, proto je zločinec. Tak to ve Washingtonu funguje. Říkat pravdu je jediný skutečný zločin," prohlásil ve čtvrtek večer komentátor Fox News Tucker Carlson v úvodním monologu svého pořadu, který je nejsledovanějším na kabelové televizi. "Zpravodajská média oslavují dopadení kluka, který Američanům řekl, co se na Ukrajině skutečně děje. Chovají se k němu jako k Usámovi bin Ládinovi," zesnulému vůdci teroristické sítě Al-Káida.



Krátce poté, co byl Teixeira ve čtvrtek v Massachusetts vzat do vazby, se na jeho obranu postavila i krajně pravicová kongresmanka Marjorie Taylorová Greeneová, která vytrvale vyzývá Bílý dům Joea Bidena a Washington obecně k zastavení podpory Kyjevu.

avdu""Odhalil zločiny, proto je zločinec. Tak to ve Washingtonu funguje. Říkat pravdu je jediný skutečný zločin," prohlásil ve čtvrtek večer komentátor Fox News Tucker Carlson v úvodním monologu svého pořadu, který je nejsledovanějším na kabelové televizi. "Zpravodajská média oslavují dopadení kluka, který Američanům řekl, co se na Ukrajině skutečně děje. Chovají se k němu jako k Usámovi bin Ládinovi," zesnulému vůdci teroristické sítě Al-Káida.Krátce poté, co byl Teixeira ve čtvrtek v Massachusetts vzat do vazby, se na jeho obranu postavila i krajně pravicová kongresmanka Marjorie Taylorová Greeneová, která vytrvale vyzývá Bílý dům Joea Bidena a Washington obecně k zastavení podpory Kyjevu.



"Jake Teixeira je běloch, muž, křesťan a odpůrce války. To z něj dělá nepřítele Bidenova režimu. A řekl pravdu o tom, že na Ukrajině jsou vojáci, a ještě mnohem víc," napsala na Twitteru ve zjevné narážce na jeden z uniklých dokumentů, který naznačuje přítomnost 14 vojáků amerických speciálních jednotek na Ukrajině během posledních dvou měsíců.



"Zeptejte se sami sebe, kdo je skutečným nepřítelem? Mladí příslušníci národní gardy? Nebo administrativa, která vede bez válečných pravomocí válku na Ukrajině, v zemi, která není členem NATO, proti jadernému Rusku ?" uvedla.



"Ukrajina ve skutečnosti válku prohrává," řekl v televizi Fox News Tucker Carlson a citoval další dokumenty, které naznačují obavy Washingtonu ohledně schopnosti Kyjeva bránit svůj vzdušný prostor.



"Bidenova administrativa si to dokonale uvědomuje. Mají z toho paniku, ale veřejnosti o této skutečnosti lhali. Například před pouhými dvěma týdny ministr obrany Lloyd Austin řekl americkému Senátu, že ruská vojenská síla 'slábne'. Jinými slovy, že Rusko prohrává válku. To byla lež. Věděl to, když to říkal, ale přesto to ve výpovědi v Kongresu zopakoval. To je zločin, ale Lloyd Austin nebyl za spáchání tohoto zločinu zatčen."



Republikáni v Kongresu zaujali k Teixeirovu zatčení poměrně střízlivý postoj. V pátek byl Teixeira poprvé u soudu v Bostonu a dozvěděl se, že čelí dvěma obviněním podle zákona o špionáži.



"Únik utajovaných informací ohrožuje naši národní bezpečnost, negativně ovlivňuje naše vztahy se spojenci a vážně ohrožuje bezpečnost amerického vojenského a zpravodajského personálu," uvedl v prohlášení předseda sněmovního výboru pro zpravodajské služby Mike Turner. "Zatímco se snažíme zjistit rozsah zveřejněných utajovaných informací a způsob, jak zmírnit následky, výbor pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů prozkoumá, proč k tomu došlo, proč to zůstalo týdny nepovšimnuto a jak zabránit budoucím únikům. Gratuluji orgánům činným v trestním řízení k nalezení a zadržení údajného zločince."



Demokraté si své úvahy o Teixeirově zatčení většinou nechávali pro sebe. Biden při návštěvě Irska nasadil v krátkém prohlášení vydaném v pátek odpoledne administrativní tón: "Oceňuji rychlou akci orgánů činných v trestním řízení, které vyšetřují a reagují na nedávné šíření utajovaných dokumentů vlády USA. Zatímco stále zjišťujeme platnost těchto dokumentů, nařídil jsem naší armádní a zpravodajské komunitě, aby podnikla kroky k dalšímu zabezpečení a omezení šíření citlivých informací, a náš tým pro národní bezpečnost úzce koordinuje svou činnost s našimi partnery a spojenci."



Nejvýmluvněji naznačil, kde by mohly být otřesy po Teixeirově zatčení cítit příště, republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy. kde by mohly být následky Teixeirova zatčení cítit příště, republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy. Jeho kongresoví spojenci si jako prioritu stanovili vyšetřování údajných pochybení Bidenovy administrativy a na Twitteru McCarthy uvedl, že úniky informací budou jejich další prioritou.





"Bidenova administrativa selhala v zabezpečení utajovaných informací," napsal na Twitteru. "Prostřednictvím našich výborů Kongres dostane odpovědi na to, proč zaspali dobu."









Podrobnosti v angličtině ZDE

0