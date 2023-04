Británie: Parlamentní dozorčí orgán zahájil vyšetřování Rishiho Sunaka

Vyšetřování souvisí s premiérovými vazbami na firmu pro péči o děti, v níž je jeho žena investorkou



Rishi Sunak je vyšetřován britským parlamentním komisařem pro etiku kvůli možnému porušení přžedpisů týkajících se prohlášení o finančních zájmech poslanců, které souvisí s jeho vazbami na firmu zabývající se péčí o děti, v níž je jeho manželka investorkou.



Komisař Daniel Greenberg zahájil vyšetřování premiéra minulý týden ve čtvrtek, uvádí se v aktuálním prohlášení na internetových stránkách tohoto komisaře.



V záznamu se uvádí pouze to, že se týká šestého odstavce aktualizovaného kodexu chování poslanců, podle něhož "musí vždy otevřeně a upřímně deklarovat jakýkoli relevantní [finannční] zájem na jakémkoli jednání sněmovny nebo jejích výborů".



Úřad britského premiéra potvrdil, že je vyšetřování spojeno s agenturou Koru Kids, která patří mezi šest soukromých poskytovatelů péče o děti, kteří pravděpodobně využijí pilotní program navržený ve státním rozpočtu minulý měsíc, jehož cílem je motivovat lidi k tomu, aby se stali pčovateli, přičemž těm, kteří se vyškolí prostřednictvím agentury, bude nabídnuto 1200 liber.



Sunakova manželka Akshata Murty je uvedena jako akcionářka této společnosti.



Když 28. března Sunak hovořil o změnách v oblasti péče o děti před styčným výborem, nezmínil se o investičním podílu své manželky. Labouristická poslankyně Catherine McKinnellová se ho zeptala, zda má co oznámit. "Ne, všechna má zveřejnění jsou deklarována běžným způsobem," řekl Sunak McKinnellové.



Později vyšlo najevo, že šéfové společnosti se několik hodin po Sunakově vystoupení ve výboru zúčastnili recepce v Downing Street.



Má se za to, že McKinnellová tuto záležitost komisaři přednesla.



Sunak neuvádí podíl své manželky ve svém registru finančních zájmů jako poslanec, který musí poslanci neprodleně aktualizovat.



Downing Street tvrdí, že to není nutné, protože Sunak to uvedl v samostatném registru ministerských zájmů. Ten však zatím nebyl zveřejněn, protože jej stále sestavuje nový poradce pro ministerské zájmy Laurie Magnus.



Mluvčí Downing Street k tomu uvedl: "Rádi pomůžeme komisaři objasnit, jakým způsobem byla tato skutečnost transparentně deklarována jako ministerský zájem."



Jedním z hlavních Greenbergových rozhodnutí bude, zda je tento výklad předpisů o zájmech správný.



Je možné, aby se porušení týkající se registrace zájmu vyřešilo tzv. nápravou, při níž se komisař a dotyčný poslanec dohodnou, jak jej řádně zaregistrovat.



To by sice Sunakovi ušetřilo případnou kontrolu ze strany standardizačního výboru, který dohlíží na práci komisaře, ale zároveň by to vyžadovalo, aby úřad britského premiéra přiznal chybu.



Zatímco nezaregistrování zájmů lze považovat za relativně drobný přestupek, pokud by komisař shledal Sunakovo pochybení, mohlo by to být považováno za závažnější záležitost vzhledem k tomu, že nejenže zájmy neuvedl, ale styčnému výboru sdělil, že je nemá.



Angela Raynerová, místopředsedkyně labouristů, uvedla, že téměř roční neaktualizace registru zájmů ministrů "zanechala černou díru v transparentnosti, která umožňuje premiérovi a těm, které jmenoval, vyhýbat se řádné kontrole svých záležitostí".



Řekla: "Pokud Rishi Sunak nemá co skrývat, měl by se zavázat ke zveřejnění registru před květnovými volbami, aby se o tom veřejnost mohla přesvědčit."



Wendy Chamberlainová, hlavní činitelka liberálních demokratů pro poslaneckou disciplínu, řekla: "Další den a další obvinění konzervativního premiéra z ohýbání předpisů."



Magnus byl jmenován v prosinci po šesti měsících, během nichž nebyla funkce obsazena po rezignaci Christophera Geidta, který odstoupil kvůli své nespokojenosti s rolí Borise Johnsona a s jeho drsným porušováním etických pravidel ve funkci premiéra. V prosinci byl Magnus jmenován do funkce náměstka ministryně vnitra.





Registr zájmů ministrů má být aktualizován dvakrát ročně, ale kvůli chybějícímu poradci se jeho aktualizace zpozdila. Naproti tomu registr zájmů poslanců se aktualizuje každých čtrnáct dní.









