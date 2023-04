Britský lékař zemřel na vzácnou reakci na injekci proti covidu od společnosti AstraZeneca, rozhodl britský koroner

20. 4. 2023

Dr. Stephen Wright, 32letý klinický psycholog a pracovník britského zdravotnictví v první linii, utrpěl kombinaci infarktu mozkového kmene, krvácení do mozku a trombózy způsobené vakcínou, zaznělo při vyšetřování u londýnského koronerského soudu v Southwarku.



Patřil do jedné z prvních skupin osob, které byly očkovány, a zemřel 10 dní po aplikaci vakcíny.



Koroner Andrew Harris uvedl, že se jednalo o "velmi neobvyklý a hluboce tragický případ", ale poznamenal, že závěr vyšetřování "neobviňuje společnost AstraZeneca".

Britský regulační úřad pro zdravotnictví (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) v současné době vyšetřuje malou skupinu osob, u nichž se projevila závažná reakce na očkovací látku proti covidu, aby zjistila, co ji způsobilo, ačkoli na základě jejich zjištění zatím nebylo přijato žádné vládní rozhodnutí.



Soud si vyslechl, že Wright ze Sevenoaks v Kentu se 23. ledna 2021 probudil s bolestí hlavy a později se u něho objevila necitlivost. Navštívil pohotovost v Princess Royal University Hospital v Orpingtonu v Kentu, kde mu byl zjištěn vysoký krevní tlak a trombóza sagitální dutiny.



Následně byl v 6.39 převezen do nemocnice King's College, kde se jeho stav rychle zhoršil, ale vzhledem k rozsahu krvácení a velmi nízkému počtu krevních destiček byl považován za nezpůsobilého k operaci, uvedl koroner Harris.



Po skončení vyšetřování vdova po dr. Wrightovi Charlotte uvedla, že zvažuje právní kroky proti společnosti AstraZeneca a vládě.



Lékařští odborníci soudu sdělili, že pro záchranu Wrighta nebylo možné nic udělat. Konzultant neurochirurg Francesco Vergani uvedl, že krevní destičky jsou první reakcí těla, která se snaží zastavit krvácení, a jsou důležité pro srážení krve, což znamená, že při jejich kritickém nedostatku není možné provést úspěšnou operaci.



Dr. Mark Howard, konzultant patolog a soudní lékař v nemocnici King's College, uvedl, že vědci a lékařští odborníci si nebyli vědomi možných smrtelných vedlejších účinků vakcíny v době, kdy ji Wright dostal, ale ani v pozdějších fázích by nebylo možné předvídat tento "vzácný a nezamýšlený důsledek".



Řekl: "Stephen byl v lednu 2021 velmi zdatný, mladý a zdravý muž. Je to skutečně tragická a velmi vzácná komplikace dobře míněného očkování. Není zcela jasné, proč k tomu dochází. Je to velmi netypická reakce. Vzniká u velmi malého počtu lidí."





Mluvčí společnosti AstraZeneca uvedl: "Úmrtí Stephena Wrighta nás velmi zarmoutilo a vyjadřujeme hlubokou soustrast jeho rodině. Bezpečnost pacientů je pro nás nejvyšší prioritou a regulační orgány mají jasné a přísné normy, které zajišťují bezpečné používání všech léčivých přípravků, včetně vakcín."





Bez vakcín proti covidu by zemřely v každé zemi desetitisíce lidí.









Podrobnosti v angličtině ZDE

