Takřka každý čtvrtý Němec má za sebou historii imigrantů

21. 4. 2023

Samotní přistěhovalci nebo narození ve "druhé generaci" – to se týká více než 23 milionů lidí v Německu. 40 % imigrantů přišlo po roce 2013 a jsou výrazně mladší než migranti předtím.

Někteří hledali práci a lepší život, někteří prostě chtěli studovat a zůstat, jiní přišli hledat ochranu před válkou nebo pronásledováním: Téměř čtvrtina lidí žijících v Německu v loňském roce má imigrační historii. To je 20,2 milionu lidí, tedy 24,3 % celkové populace, jak ve čtvrtek informoval Spolkový statistický úřad na základě údajů z mikrosčítání lidu.

Úřad definoval lidi s imigrační historií jako lidi, kteří se do Německa přistěhovali od roku 1950, stejně jako jejich přímé potomky, "druhou generaci". Ve srovnání s předchozím rokem se počet lidí s imigrační historií zvýšil o 6,5 %, tedy o 1,2 milionu lidí. Migraci uprchlíků v tom hrála významnou roli, zejména v důsledku války na Ukrajině.

Například počet samotných imigrantů se zvýšil o 7,3 % kvůli uprchlíkům, zejména z Ukrajiny, Sýrie a Afghánistánu, a tedy více než počet přímých potomků rodičů přistěhovalců narozených v Německu, který vzrostl o 4 %.

Imigranti již dávno přestali fungovat mezi sebou v etnických skupinách: 3,9 milionu lidí narozených v Německu - 4,6 % celkové populace - má otce nebo matku s imigrační historií. To představuje ve srovnání s rokem 2021 nárůst o 5,3 %. Těchto 3,9 milionu lidí se nepočítá mezi populaci s imigrační historií. 71,1 % obyvatel Německa nemělo žádnou historii přistěhovalectví.

Podle Spolkového statistického úřadu přišlo od roku 2013 do Německa celkem 1,4 milionu lidí, což je téměř 6 % všech přistěhovalců žijících v Německu. Tato skupina má některé zvláštnosti. S průměrným věkem 29,9 let jsou přistěhovalci od roku 2013 výrazně mladší než populace bez imigrační historie, jejíž průměrný věk v loňském roce činil 47 let.

Třemi hlavními zeměmi původu přistěhovalců od roku 2013 jsou Sýrie s podílem 16 %, Rumunsko s podílem 7 % a Polsko s podílem 6 %. Na čtvrtém místě je Ukrajina s 5 %. Nicméně uprchlíci z Ukrajiny, kteří uprchli z Ukrajiny v loňském roce po ruském útoku, dosud nebyli v mikrocenzu plně zaznamenáni.

Nejdůležitějším důvodem imigrace od roku 2013 byl útěk, azyl a mezinárodní ochrana s podílem 27,9 %. Těsně následovala imigrace kvůli výdělečné činnosti s podílem 24,2 % a sloučení rodin s podílem 23,9 %. O něco více než 8 % imigrantů, kteří přišli do Německa od roku 2013, přišlo hlavně za studiem nebo dalším vzděláváním.

Podíl lidí s migračním pozadím v populaci v Německu je ještě větší. Loni to bylo 28,7 %, tedy 23,8 milionu lidí. Podle definice Spolkového statistického úřadu má osoba migrační pozadí, pokud se ona nebo alespoň jeden z jejích rodičů nenarodil s německým občanstvím.

Více než polovina z 12,2 milionu Němců s přistěhovaleckým pozadím má německé občanství od narození. Mají přistěhovalecký původ, protože alespoň jeden z rodičů je cizinec, naturalizovaný, adoptovaný Němec nebo repatriant etnických Němců.

Celkem 23 % přišlo do Německa jako etničtí němečtí repatrianti a 22 % je naturalizováno. Lidé bez německého občanství tvořili 48,8 % všech lidí s migračním pozadím a necelou šestinu populace.

Zdroj v němčině: ZDE

